 24hod.sk    Z domova

26. februára 2026

Zemetrasenie zo soboty malo ešte 32 dotrasov, seizmológovia dostali od ľudí takmer 7 000 dotazníkov


Zemetrasenie na juhozápade Slovenska s magnitúdom 4,3 zo soboty 21. februára obyvatelia výrazne pocítili. Verejnosť o tento jav a jeho intenzitu prejavila mimoriadny záujem, o čom svedčí takmer 7 000 zaslaných ...



hdeytztd 676x450 26.2.2026 (SITA.sk) - Zemetrasenie na juhozápade Slovenska s magnitúdom 4,3 zo soboty 21. februára obyvatelia výrazne pocítili. Verejnosť o tento jav a jeho intenzitu prejavila mimoriadny záujem, o čom svedčí takmer 7 000 zaslaných makroseizmických dotazníkov, ktoré dostali seizmológovia. Kľúčové zistenia k nedávnej seizmickej aktivite predstavili vo štvrtok na spoločnej tlačovej konferencii seizmológovia z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) a Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied (ÚVZ SAV).


Ako informoval Peter Moczo z Univerzity Komenského, po hlavnom otrase v sobotu popoludní nasledovala séria 32 dotrasov, z ktorých najväčší mal magnitúdo 2.8. Z hľadiska uvoľnenej energie to znamená, že bol približne 180-krát slabší než hlavné zemetrasenie. Počet dotrasov od soboty každým dňom postupne klesal.

Seizmológovia podľa Evy Kopeckej z Univerzity Komenského v Bratislave zdôraznili dôležitosť toho, aby občania, ktorí pocítia makroseizmické účinky akéhokoľvek zemetrasenia, neodkladne vyplnili makroseizmický dotazník. Ten je k dispozícii na webovej stránke Ústavu vied o Zemi SAV. Údaje z týchto dotazníkov poskytnú seizmológom ničím nenahraditeľné údaje dôležité pre analýzu účinkov zemetrasení na území Slovenska, ale aj pre riešenie poistných udalostí.

Seizmológovia tiež pripomenuli zemetrasenia z minulosti na území západného Slovenska, najmä ničivé zemetrasenia pri Komárne v rokoch 1763 a 1783, a zdôraznili pravdepodobnosť budúcich zemetrasení.

Odborníci na konferencii apelovali na rešpektovanie odbornej terminológie a upozornili na zamieňanie dvoch zásadných veličín - magnitúdo zemetrasenia, ktoré charakterizuje veľkosť zemetrasenia z hľadiska veľkosti energie uvoľnenej vo forme seizmických vĺn a makroseizmická intenzita, ktorá charakterizuje účinky zemetrasenia na danom mieste. Tieto dve veličiny nemusia korelovať. Zamieňanie spôsobuje veľké problémy občanom, ktorí sa snažia riešiť škody spôsobené zemetrasením ako poistnú udalosť.


Zdroj: SITA.sk - Zemetrasenie zo soboty malo ešte 32 dotrasov, seizmológovia dostali od ľudí takmer 7 000 dotazníkov © SITA Všetky práva vyhradené.

