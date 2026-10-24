Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 24.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kvetoslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. októbra 2026

Nad Košicami pribudol nový agroturistický projekt, je ním Krajské Monte Negro pri Chate Hrešná – FOTO


Tagy: Agroturistika Kone Terra Incognita

Nový projekt dopĺňa ponuku obľúbených výletných cieľov nad Košicami, napríklad v podobe neďalekej ZOO s Dinoparkom či Vyhliadkovej veže Hradová a pozostatkov Košického hradu. V pohorí Čierna ...



Zdieľať
kosice 1 676x451 24.10.2026 (SITA.sk) - Nový projekt dopĺňa ponuku obľúbených výletných cieľov nad Košicami, napríklad v podobe neďalekej ZOO s Dinoparkom či Vyhliadkovej veže Hradová a pozostatkov Košického hradu.


V pohorí Čierna Hora pribudol nový agroturistický projekt, Krajské Monte Negro pri Chate Hrešná. Ako informovala Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Košice Región Turizmus, ekologický areál ponúka jazdu na koni pre všetky vekové kategórie.

Moderné zázemie s prístreškom na kone


Projekt prostredníctvom programu Terra Incognita podporil Košický samosprávny kraj (KSK) sumou 55-tisíc eur. V rámci neho bolo vybudované moderné zázemie, vrátane sedlovne a prístrešku pre kone. Služby v úplnom súlade s prírodou zlepšuje aj vďaka využívaniu energie z obnoviteľných zdrojov a fotovoltiky.

Na svoje si prídu začiatočníci aj profíci. V kruhovej jazdiarni získajú bezpečné základy už deti od štyroch rokov. Pokročilí jazdci ocenia hodinovú vychádzku k miestu s výhľadom na Vysoké Tatry. Tí najskúsenejší sa môžu vydať na dvojhodinovú trasu ku Kráľovej studni, hrdému miestu spätému s históriou uhorského kráľa Mateja Korvína,” priblížila KOCR. Návštevníci majú na výber z troch plemien koní, tešiť sa možno aj na verejné podkúvanie, ktoré odprezentuje tradičnú prácu kováčov.

Projekt dopĺňa obľúbený výletný cieľ


Nový projekt dopĺňa ponuku obľúbených výletných cieľov nad Košicami, napríklad v podobe neďalekej ZOO s Dinoparkom či Vyhliadkovej veže Hradová a pozostatkov Košického hradu. Jazdecká sezóna potrvá do konca tohtoročného októbra, ďalšia odštartuje v máji 2027. Projekt je prístupný od utorka do nedele, vždy v čase od 8:00 do 11:00 a následne popoludní od 16:00 do 20:00.

Chata Hrešná bola dostavaná v roku 1987, takže budúci rok oslávi 40 rokov. Je pre nás úžasné, že túto dlhodobo obľúbenú turistickú stálicu môžeme k jej jubileu obohatiť o ďalšiu lákavú atrakciu. Prepojením prírody, histórie a poctivého remesla tu vznikol zážitok, ktorý má dušu. Veríme, že u nás rodiny aj jednotlivci strávia krásny čas a spoznajú tunajšie okolie z úplne inej, konskej perspektívy,“ doplnil realizátor projektu Tomáš Eichler.


Zdroj: SITA.sk - Nad Košicami pribudol nový agroturistický projekt, je ním Krajské Monte Negro pri Chate Hrešná – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Agroturistika Kone Terra Incognita
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Predkrúžkovaný hlasovací lístok v Petržalke? Samospráva odmieta podozrenia z manipulácie volieb
<< predchádzajúci článok
Iráncom hrozí pre ekonomický tlak USA nedostatok jedla, prezident vyzýva na ukončenie stavu „ani vojny, ani mieru“

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 