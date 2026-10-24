|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 24.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kvetoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. októbra 2026
Nad Košicami pribudol nový agroturistický projekt, je ním Krajské Monte Negro pri Chate Hrešná – FOTO
Tagy: Agroturistika Kone Terra Incognita
Nový projekt dopĺňa ponuku obľúbených výletných cieľov nad Košicami, napríklad v podobe neďalekej ZOO s Dinoparkom či Vyhliadkovej veže Hradová a pozostatkov Košického hradu. V pohorí Čierna ...
Zdieľať
24.10.2026 (SITA.sk) - Nový projekt dopĺňa ponuku obľúbených výletných cieľov nad Košicami, napríklad v podobe neďalekej ZOO s Dinoparkom či Vyhliadkovej veže Hradová a pozostatkov Košického hradu.
V pohorí Čierna Hora pribudol nový agroturistický projekt, Krajské Monte Negro pri Chate Hrešná. Ako informovala Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Košice Región Turizmus, ekologický areál ponúka jazdu na koni pre všetky vekové kategórie.
Projekt prostredníctvom programu Terra Incognita podporil Košický samosprávny kraj (KSK) sumou 55-tisíc eur. V rámci neho bolo vybudované moderné zázemie, vrátane sedlovne a prístrešku pre kone. Služby v úplnom súlade s prírodou zlepšuje aj vďaka využívaniu energie z obnoviteľných zdrojov a fotovoltiky.
„Na svoje si prídu začiatočníci aj profíci. V kruhovej jazdiarni získajú bezpečné základy už deti od štyroch rokov. Pokročilí jazdci ocenia hodinovú vychádzku k miestu s výhľadom na Vysoké Tatry. Tí najskúsenejší sa môžu vydať na dvojhodinovú trasu ku Kráľovej studni, hrdému miestu spätému s históriou uhorského kráľa Mateja Korvína,” priblížila KOCR. Návštevníci majú na výber z troch plemien koní, tešiť sa možno aj na verejné podkúvanie, ktoré odprezentuje tradičnú prácu kováčov.
Nový projekt dopĺňa ponuku obľúbených výletných cieľov nad Košicami, napríklad v podobe neďalekej ZOO s Dinoparkom či Vyhliadkovej veže Hradová a pozostatkov Košického hradu. Jazdecká sezóna potrvá do konca tohtoročného októbra, ďalšia odštartuje v máji 2027. Projekt je prístupný od utorka do nedele, vždy v čase od 8:00 do 11:00 a následne popoludní od 16:00 do 20:00.
„Chata Hrešná bola dostavaná v roku 1987, takže budúci rok oslávi 40 rokov. Je pre nás úžasné, že túto dlhodobo obľúbenú turistickú stálicu môžeme k jej jubileu obohatiť o ďalšiu lákavú atrakciu. Prepojením prírody, histórie a poctivého remesla tu vznikol zážitok, ktorý má dušu. Veríme, že u nás rodiny aj jednotlivci strávia krásny čas a spoznajú tunajšie okolie z úplne inej, konskej perspektívy,“ doplnil realizátor projektu Tomáš Eichler.
Zdroj: SITA.sk - Nad Košicami pribudol nový agroturistický projekt, je ním Krajské Monte Negro pri Chate Hrešná – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V pohorí Čierna Hora pribudol nový agroturistický projekt, Krajské Monte Negro pri Chate Hrešná. Ako informovala Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Košice Región Turizmus, ekologický areál ponúka jazdu na koni pre všetky vekové kategórie.
Moderné zázemie s prístreškom na kone
Projekt prostredníctvom programu Terra Incognita podporil Košický samosprávny kraj (KSK) sumou 55-tisíc eur. V rámci neho bolo vybudované moderné zázemie, vrátane sedlovne a prístrešku pre kone. Služby v úplnom súlade s prírodou zlepšuje aj vďaka využívaniu energie z obnoviteľných zdrojov a fotovoltiky.
„Na svoje si prídu začiatočníci aj profíci. V kruhovej jazdiarni získajú bezpečné základy už deti od štyroch rokov. Pokročilí jazdci ocenia hodinovú vychádzku k miestu s výhľadom na Vysoké Tatry. Tí najskúsenejší sa môžu vydať na dvojhodinovú trasu ku Kráľovej studni, hrdému miestu spätému s históriou uhorského kráľa Mateja Korvína,” priblížila KOCR. Návštevníci majú na výber z troch plemien koní, tešiť sa možno aj na verejné podkúvanie, ktoré odprezentuje tradičnú prácu kováčov.
Projekt dopĺňa obľúbený výletný cieľ
Nový projekt dopĺňa ponuku obľúbených výletných cieľov nad Košicami, napríklad v podobe neďalekej ZOO s Dinoparkom či Vyhliadkovej veže Hradová a pozostatkov Košického hradu. Jazdecká sezóna potrvá do konca tohtoročného októbra, ďalšia odštartuje v máji 2027. Projekt je prístupný od utorka do nedele, vždy v čase od 8:00 do 11:00 a následne popoludní od 16:00 do 20:00.
„Chata Hrešná bola dostavaná v roku 1987, takže budúci rok oslávi 40 rokov. Je pre nás úžasné, že túto dlhodobo obľúbenú turistickú stálicu môžeme k jej jubileu obohatiť o ďalšiu lákavú atrakciu. Prepojením prírody, histórie a poctivého remesla tu vznikol zážitok, ktorý má dušu. Veríme, že u nás rodiny aj jednotlivci strávia krásny čas a spoznajú tunajšie okolie z úplne inej, konskej perspektívy,“ doplnil realizátor projektu Tomáš Eichler.
Zdroj: SITA.sk - Nad Košicami pribudol nový agroturistický projekt, je ním Krajské Monte Negro pri Chate Hrešná – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Agroturistika Kone Terra Incognita
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Predkrúžkovaný hlasovací lístok v Petržalke? Samospráva odmieta podozrenia z manipulácie volieb
Predkrúžkovaný hlasovací lístok v Petržalke? Samospráva odmieta podozrenia z manipulácie volieb
<< predchádzajúci článok
Iráncom hrozí pre ekonomický tlak USA nedostatok jedla, prezident vyzýva na ukončenie stavu „ani vojny, ani mieru“
Iráncom hrozí pre ekonomický tlak USA nedostatok jedla, prezident vyzýva na ukončenie stavu „ani vojny, ani mieru“