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08. júna 2026
Mesto Prievidza zvyšovaním sadzieb dane z nehnuteľností podľa Dobrovodského neporušilo zákon
Podľa jeho zistení bolo všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza prijaté príslušným orgánom samosprávy a vychádzalo zo zákonného splnomocnenia. Mesto Prievidza pri zvyšovaní
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8.6.2026 (SITA.sk) - Podľa jeho zistení bolo všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza prijaté príslušným orgánom samosprávy a vychádzalo zo zákonného splnomocnenia.
Mesto Prievidza pri zvyšovaní dane z nehnuteľností postupovalo v medziach zákona. Vyplýva to zo záverov verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, ktorý preveroval podnet, podľa ktorého výrazné zvýšenie sadzieb dane zo stavieb môže mať neprimeraný až likvidačný dopad na vlastníkov nehnuteľností vrátane podnikateľských subjektov.
Sťažovateľ poukazoval najmä na rast sadzieb pri priemyselných stavbách, stavbách na podnikanie a ostatných stavbách v rokoch 2019 až 2024. Namietal aj to, že rovnaká sadzba sa vzťahuje na využívané podnikateľské stavby aj na nevyužívané stavby, ktoré neprinášajú vlastníkovi príjem. Verejného ochrancu práv preto autor podnetu žiadal, aby podal návrh na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.
Verejný ochranca práv v rámci preverovania posudzoval, či mesto pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia postupovalo v medziach zákona, či malo na zvýšenie dane legitímne dôvody a či nové daňové zaťaženie nebolo voči dotknutým vlastníkom neprimerané.
"Ústava umožňuje ukladať dane nielen priamo zákonom, ale aj na základe zákona všeobecne záväzným nariadením obce. Samosprávy pritom majú pri určovaní miestnych daní pomerne široký priestor na rozhodovanie, no musia konať v medziach zákona, uplatňovať rovnaké pravidlá na porovnateľné prípady a nesmú ukladať daň spôsobom, ktorý by bol diskriminačný alebo neprimerane zaťažujúci," uviedol verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.
Podľa jeho zistení bolo všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza prijaté príslušným orgánom samosprávy a vychádzalo zo zákonného splnomocnenia.
Mesto vo svojom stanovisku k úprave sadzieb poukázalo na rozpočtové a ekonomické dôvody vrátane legislatívnych zmien ovplyvňujúcich príjmy z podielových daní, energetickej krízy, inflácie, rastu cien tovarov a služieb, zvýšenia DPH a ďalších opatrení štátu, ktoré zvyšujú výdavky miest a obcí.
Verejný ochranca práv konštatoval, že aj keď úprava dane mohla mať výrazný dopad najmä na vlastníkov rozsiahlejších podnikateľských nehnuteľností, v preverovaní sa nepreukázalo, že by išlo o svojvoľné alebo diskriminačné nastavenie dane. Zdôraznil, že samotná výška dane ani jej výrazné zvýšenie neznamenajú protiústavnosť.
Ústavnoprávny problém by mohol vzniknúť najmä vtedy, ak by z nastavenia dane nebolo zrejmé, prečo mesto k takému zaťaženiu pristúpilo, alebo ak by daň diskriminačne dopadala na určitú skupinu vlastníkov. Rovnako by bolo problematické, ak by mala preukázateľne deštruktívny účinok na majetok daňovníka.
"Daň z nehnuteľností je legitímnym nástrojom financovania samosprávy. Za protiústavnú by ju bolo možné považovať až vtedy, ak by daňovníkov zaťažovala natoľko, že by to už nebolo primerané cieľu, ktorý mesto sledovalo," doplnil Dobrovodský.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Prievidza zvyšovaním sadzieb dane z nehnuteľností podľa Dobrovodského neporušilo zákon © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesto Prievidza pri zvyšovaní dane z nehnuteľností postupovalo v medziach zákona. Vyplýva to zo záverov verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, ktorý preveroval podnet, podľa ktorého výrazné zvýšenie sadzieb dane zo stavieb môže mať neprimeraný až likvidačný dopad na vlastníkov nehnuteľností vrátane podnikateľských subjektov.
Sťažovateľ poukazoval najmä na rast sadzieb pri priemyselných stavbách, stavbách na podnikanie a ostatných stavbách v rokoch 2019 až 2024. Namietal aj to, že rovnaká sadzba sa vzťahuje na využívané podnikateľské stavby aj na nevyužívané stavby, ktoré neprinášajú vlastníkovi príjem. Verejného ochrancu práv preto autor podnetu žiadal, aby podal návrh na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.
Široký priestor na rozhodovanie
Verejný ochranca práv v rámci preverovania posudzoval, či mesto pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia postupovalo v medziach zákona, či malo na zvýšenie dane legitímne dôvody a či nové daňové zaťaženie nebolo voči dotknutým vlastníkom neprimerané.
"Ústava umožňuje ukladať dane nielen priamo zákonom, ale aj na základe zákona všeobecne záväzným nariadením obce. Samosprávy pritom majú pri určovaní miestnych daní pomerne široký priestor na rozhodovanie, no musia konať v medziach zákona, uplatňovať rovnaké pravidlá na porovnateľné prípady a nesmú ukladať daň spôsobom, ktorý by bol diskriminačný alebo neprimerane zaťažujúci," uviedol verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.
Podľa jeho zistení bolo všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza prijaté príslušným orgánom samosprávy a vychádzalo zo zákonného splnomocnenia.
Rozpočtové a ekonomické dôvody
Mesto vo svojom stanovisku k úprave sadzieb poukázalo na rozpočtové a ekonomické dôvody vrátane legislatívnych zmien ovplyvňujúcich príjmy z podielových daní, energetickej krízy, inflácie, rastu cien tovarov a služieb, zvýšenia DPH a ďalších opatrení štátu, ktoré zvyšujú výdavky miest a obcí.
Verejný ochranca práv konštatoval, že aj keď úprava dane mohla mať výrazný dopad najmä na vlastníkov rozsiahlejších podnikateľských nehnuteľností, v preverovaní sa nepreukázalo, že by išlo o svojvoľné alebo diskriminačné nastavenie dane. Zdôraznil, že samotná výška dane ani jej výrazné zvýšenie neznamenajú protiústavnosť.
Kedy by šlo o ústavnoprávny problém?
Ústavnoprávny problém by mohol vzniknúť najmä vtedy, ak by z nastavenia dane nebolo zrejmé, prečo mesto k takému zaťaženiu pristúpilo, alebo ak by daň diskriminačne dopadala na určitú skupinu vlastníkov. Rovnako by bolo problematické, ak by mala preukázateľne deštruktívny účinok na majetok daňovníka.
"Daň z nehnuteľností je legitímnym nástrojom financovania samosprávy. Za protiústavnú by ju bolo možné považovať až vtedy, ak by daňovníkov zaťažovala natoľko, že by to už nebolo primerané cieľu, ktorý mesto sledovalo," doplnil Dobrovodský.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Prievidza zvyšovaním sadzieb dane z nehnuteľností podľa Dobrovodského neporušilo zákon © SITA Všetky práva vyhradené.
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