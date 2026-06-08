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08. júna 2026
Trump: Nikdy som nezaručil, že nebude žiadna vojna. Prečo by som potom vybudoval najsilnejšiu armádu na svete?
„Nepošlem vás bojovať a zomierať v hlúpych zahraničných vojnách, ktoré sa nikdy nekončia,“povedal Trump. Americký prezident
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8.6.2026 (SITA.sk) - „Nepošlem vás bojovať a zomierať v hlúpych zahraničných vojnách, ktoré sa nikdy nekončia,“povedal Trump.
Americký prezident Donald Trump obhajoval svoju zahraničnú politiku a poprel, že by niekedy viedol kampaň so sľubom „žiadnych nových vojen“. Povedal to v rozhovore pre NBC News, ktorý odvysielali v nedeľu. Informuje o tom web Politico.
„V prvom rade som nezaručil, že nebude žiadna vojna. Prečo by som potom vybudoval najsilnejšiu armádu na svete?“ povedal Trump.
„Vybudoval som našu armádu. Zdedil som hroznú armádu. Nemali sme vybavenie. Nemali sme nič. Vybudoval som obrovskú armádu. Keď hovoríte, že som niečo sľúbil, nesľúbil som nič,“ pokračoval americký líder.
Trump povedal, že nemá rád „nekonečné vojny“, ale dodal, že súčasný konflikt s Iránom „nie je nekonečná vojna“.
„Sme tam niekoľko mesiacov a hrozba je už z veľkej časti za nami. Čoskoro sa to skončí. Iránu však nesmiete dovoliť mať jadrovú zbraň, inak vás vyhodí do vzduchu. Nebude žiadna NBC,“ výhlásil šéf Bieleho domu.
Trump vo svojich prezidentských kampaniach opakovane kritizoval účasť USA na dlhotrvajúcich vojenských operáciách v krajinách Blízkeho východu.
Počas kampane v Pensylvánii v roku 2024 Trump účastníkom zhromaždenia povedal: „Nepošlem vás bojovať a zomierať v hlúpych zahraničných vojnách, ktoré sa nikdy nekončia.“ Tento sľub zopakoval aj vo svojom víťaznom prejave v roku 2024, keď povedal: „Nezačnem vojnu. Zastavím vojny.“
Trump v nedeľu poprel, že by USA boli vo vojne s Iránom, a novinárke počas rozhovoru povedal, že súčasnú situáciu „nepovažuje“ za vojnu.
„Vôbec to nedefinujem. Nepremýšľam o tom. Jednoducho robím to, čo musím,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Trump: Nikdy som nezaručil, že nebude žiadna vojna. Prečo by som potom vybudoval najsilnejšiu armádu na svete? © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump obhajoval svoju zahraničnú politiku a poprel, že by niekedy viedol kampaň so sľubom „žiadnych nových vojen“. Povedal to v rozhovore pre NBC News, ktorý odvysielali v nedeľu. Informuje o tom web Politico.
Najsilnejšia armáda na svete
„V prvom rade som nezaručil, že nebude žiadna vojna. Prečo by som potom vybudoval najsilnejšiu armádu na svete?“ povedal Trump.
„Vybudoval som našu armádu. Zdedil som hroznú armádu. Nemali sme vybavenie. Nemali sme nič. Vybudoval som obrovskú armádu. Keď hovoríte, že som niečo sľúbil, nesľúbil som nič,“ pokračoval americký líder.
Trump povedal, že nemá rád „nekonečné vojny“, ale dodal, že súčasný konflikt s Iránom „nie je nekonečná vojna“.
„Sme tam niekoľko mesiacov a hrozba je už z veľkej časti za nami. Čoskoro sa to skončí. Iránu však nesmiete dovoliť mať jadrovú zbraň, inak vás vyhodí do vzduchu. Nebude žiadna NBC,“ výhlásil šéf Bieleho domu.
Trump vo svojich prezidentských kampaniach opakovane kritizoval účasť USA na dlhotrvajúcich vojenských operáciách v krajinách Blízkeho východu.
„Hlúpe zahraničné vojny“
Počas kampane v Pensylvánii v roku 2024 Trump účastníkom zhromaždenia povedal: „Nepošlem vás bojovať a zomierať v hlúpych zahraničných vojnách, ktoré sa nikdy nekončia.“ Tento sľub zopakoval aj vo svojom víťaznom prejave v roku 2024, keď povedal: „Nezačnem vojnu. Zastavím vojny.“
Trump v nedeľu poprel, že by USA boli vo vojne s Iránom, a novinárke počas rozhovoru povedal, že súčasnú situáciu „nepovažuje“ za vojnu.
„Vôbec to nedefinujem. Nepremýšľam o tom. Jednoducho robím to, čo musím,“ povedal.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Trump: Nikdy som nezaručil, že nebude žiadna vojna. Prečo by som potom vybudoval najsilnejšiu armádu na svete? © SITA Všetky práva vyhradené.
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