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Najväčšie víťazstvá vznikajú doma. Gorenje sa stáva oficiálnym sponzorom Majstrovstiev sveta vo futbale


Tagy: Majstrovstvá sveta vo futbale PR

Spoločnosť Gorenje, popredný európsky výrobca domácich spotrebičov, oficiálne vstupuje na scénu jednej z najsledovanejších športových udalostí na svete. Značka sa stáva oficiálnym sponzorom ...



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new project 5 676x444 8.6.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Gorenje, popredný európsky výrobca domácich spotrebičov, oficiálne vstupuje na scénu jednej z najsledovanejších športových udalostí na svete.


Značka sa stáva oficiálnym sponzorom Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026 ™ a prenáša emócie z veľkých štadiónov priamo do sŕdc európskych domácností.

Nadchádzajúce majstrovstvá, ktoré spoločne hostia USA, Kanada a Mexiko, ponúknu fanúšikom počas 39 dní strhujúci maratón zápasov. Pre spoločnosť Gorenje predstavuje toto partnerstvo ideálnu príležitosť na prezentáciu svojich kľúčových hodnôt. Poslaním značky je zjednodušovať každodenný život a vytvárať domáce prostredie, ktoré ľuďom umožňuje sústrediť sa na momenty, na ktorých skutočne záleží

"Futbal ukazuje, že za každým veľkým úspechom stojí tvrdá práca, vytrvalosť a spoľahlivé zázemie. Tú istú filozofiu zdieľame aj v spoločnosti Gorenje. Naše spotrebiče pomáhajú zvládnuť každodenné povinnosti rýchlo a jednoducho, aby ľudia mali viac času na rodinu a spoločné zážitky. Partnerstvo s FIFA World Cup 2026™ je preto prirodzeným vyvrcholením našej dlhodobej stratégie a významným míľnikom," hovorí Regina Netolická, marketingová riaditeľka spoločnosti Gorenje spol. s r. o. CZ/SK.

Z domáceho prostredia až na majstrovstvá sveta


Komunikačný koncept kampane sa opiera o silnú myšlienku: skutočné víťazstvá nezačínajú na ihrisku, ale doma. Domov je miestom, ktoré nám dáva pokoj, pohodlie a energiu na podávanie maximálnych výkonov. Túto víziu dokonale stelesňuje hlavná tvár kampane a ambasádor značky Luka Modrić – držiteľ Zlatej lopty, kapitán chorvátskej reprezentácie a legenda svetového futbalu.

"Som hrdý, že sa môžem stať súčasťou rodiny Gorenje," povedal Luka Modrić. "Vždy som veril, že môj výkon pod svetlami štadióna odráža pokoj a stabilitu, ktoré nachádzam doma. Gorenje je v súlade s mojimi rodinnými hodnotami predovšetkým tým, že vytvára prostredie, kde sa žije jednoducho, čo mi umožňuje venovať svoju energiu kariére a mojim blízkym. Skutočná veľkosť je cesta, ktorá začína doma," dodáva Luka Modrić, ambasádor značky Gorenje.

Rozsiahla európska kampaň prepojí svet vrcholového športu s každodennou realitou prostredníctvom televíznych spotov, digitálnych médií, sociálnych sietí a výrazných aktivít priamo v predajniach. Fanúšikovia sa môžu tešiť na špeciálne produktové edície, súťaže a exkluzívny obsah inšpirovaný majstrovstvami.

FIFA World Cup 2026™ bude historicky najväčším svetovým šampionátom. Po prvýkrát sa na turnaji predstaví 48 reprezentačných tímov a počas rekordného počtu zápasov sa futbalové dianie rozšíri naprieč USA, Kanadou a Mexikom. Práve tento globálny rozmer a schopnosť prepájať rôzne kultúry robia z partnerstva prirodzenú platformu pre značku ako Gorenje.

Spojenie technológií a futbalových emócií


Účasťou na tohtoročnom svetovom turnaji spoločnosť Gorenje potvrdzuje svoju pozíciu jedného z najvýznamnejších sponzorov veľkých športových podujatí. Táto exkluzívna spolupráca demonštruje silu synergie: spojenie inovatívnych technológií a emócií, ktoré prinášajú radosť miliónom rodín po celom svete. Spoločnosť Gorenje chce byť pri tom – pretože najväčšie víťazstvá sa rodia doma.

O spoločnosti Gorenje


Gorenje je jedným z popredných výrobcov domácich spotrebičov s viac ako 75-ročnou tradíciou a zastúpením vo viac ako 160 krajinách sveta. Značka je známa spojením pokrokových technológií s charakteristickým európskym dizajnom a vyrába intuitívne a energeticky úsporné spotrebiče, ktoré uľahčujú každodenný život. Prevádzkuje výrobné závody po celej Európe a od roku 2018 je súčasťou skupiny Hisense Group, jedného z najvýznamnejších svetových hráčov v oblasti inovácií v spotrebnej elektronike a domácich spotrebičoch. Gorenje naďalej prináša inteligentné riešenia prispôsobené potrebám moderných domácností a meniacemu sa životnému štýlu.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Najväčšie víťazstvá vznikajú doma. Gorenje sa stáva oficiálnym sponzorom Majstrovstiev sveta vo futbale © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Majstrovstvá sveta vo futbale PR
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