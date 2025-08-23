Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

23. augusta 2025

Mesto Trnava aj v tomto roku prináša obyvateľom Strom do domu, zabezpečí výsadbu aj ukotvenie


Mesto Trnava ponúka svojim obyvateľom aj v tomto roku zadarmo stromy do ich dvorov a záhrad. Vyberať si môžu z ponuky ovocných a okrasných stromov. V minulom roku podľa informácií radnice pribudlo vďaka aktivite ...



533076055_1208489751309264_4800790183687368601_n 676x451 23.8.2025 (SITA.sk) - Mesto Trnava ponúka svojim obyvateľom aj v tomto roku zadarmo stromy do ich dvorov a záhrad. Vyberať si môžu z ponuky ovocných a okrasných stromov. V minulom roku podľa informácií radnice pribudlo vďaka aktivite Strom do domu v záhradkách obyvateľov Trnavy 117 drevín, za všetky štyri roky tejto aktivity to bolo viac ako 400 stromov.


„Záujem o Strom do domu v minulom roku prekonal všetky naše očakávania a úprimne ma teší, že sa obyvatelia v otázke vytvárania lepších adaptačných podmienok Trnavy na zmenu klímy nespoliehajú iba na riešenia mesta, ale aktívne sa na nich aj spolupodieľajú,“ povedal primátor Trnavy Peter Bročka.

V tomto roku je z ovocných stromov v ponuke marhuľa, čerešňa, višňa a v záhradách už takmer zabudnutá dula. Z okrasných stromov si môžu Trnavčania vybrať višňu chĺpkatú, ďalej lipu, magnóliu, hrab obyčajný, pagaštan pleťový, jaseň mannový a platan javorolistý.

Dreviny sa budú vysádzať vo vhodnom agrotechnickom termíne na jeseň. Úlohou nových majiteľov bude pripraviť dostatočne veľkú jamu na strom, ktorý si vybrali. Mesto zabezpečí v čase vysádzania dovoz stromu, jeho vysadenie a ukotvenie.

Mesto Trnava sa podľa vysvetlenia radnice snaží vysádzať dreviny na mestských pozemkov, neraz tam však naráža na problémy s podzemnými inžinierskymi sieťami, dopravnou situáciou alebo šírkou uličného priestoru.


Zdroj: SITA.sk - Mesto Trnava aj v tomto roku prináša obyvateľom Strom do domu, zabezpečí výsadbu aj ukotvenie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Stromy
