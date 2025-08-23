|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 23.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Filip
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. augusta 2025
Mesto Trnava aj v tomto roku prináša obyvateľom Strom do domu, zabezpečí výsadbu aj ukotvenie
Tagy: Stromy
Mesto Trnava ponúka svojim obyvateľom aj v tomto roku zadarmo stromy do ich dvorov a záhrad. Vyberať si môžu z ponuky ovocných a okrasných stromov. V minulom roku podľa informácií radnice pribudlo vďaka aktivite ...
Zdieľať
23.8.2025 (SITA.sk) - Mesto Trnava ponúka svojim obyvateľom aj v tomto roku zadarmo stromy do ich dvorov a záhrad. Vyberať si môžu z ponuky ovocných a okrasných stromov. V minulom roku podľa informácií radnice pribudlo vďaka aktivite Strom do domu v záhradkách obyvateľov Trnavy 117 drevín, za všetky štyri roky tejto aktivity to bolo viac ako 400 stromov.
„Záujem o Strom do domu v minulom roku prekonal všetky naše očakávania a úprimne ma teší, že sa obyvatelia v otázke vytvárania lepších adaptačných podmienok Trnavy na zmenu klímy nespoliehajú iba na riešenia mesta, ale aktívne sa na nich aj spolupodieľajú,“ povedal primátor Trnavy Peter Bročka.
V tomto roku je z ovocných stromov v ponuke marhuľa, čerešňa, višňa a v záhradách už takmer zabudnutá dula. Z okrasných stromov si môžu Trnavčania vybrať višňu chĺpkatú, ďalej lipu, magnóliu, hrab obyčajný, pagaštan pleťový, jaseň mannový a platan javorolistý.
Dreviny sa budú vysádzať vo vhodnom agrotechnickom termíne na jeseň. Úlohou nových majiteľov bude pripraviť dostatočne veľkú jamu na strom, ktorý si vybrali. Mesto zabezpečí v čase vysádzania dovoz stromu, jeho vysadenie a ukotvenie.
Mesto Trnava sa podľa vysvetlenia radnice snaží vysádzať dreviny na mestských pozemkov, neraz tam však naráža na problémy s podzemnými inžinierskymi sieťami, dopravnou situáciou alebo šírkou uličného priestoru.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Trnava aj v tomto roku prináša obyvateľom Strom do domu, zabezpečí výsadbu aj ukotvenie © SITA Všetky práva vyhradené.
„Záujem o Strom do domu v minulom roku prekonal všetky naše očakávania a úprimne ma teší, že sa obyvatelia v otázke vytvárania lepších adaptačných podmienok Trnavy na zmenu klímy nespoliehajú iba na riešenia mesta, ale aktívne sa na nich aj spolupodieľajú,“ povedal primátor Trnavy Peter Bročka.
V tomto roku je z ovocných stromov v ponuke marhuľa, čerešňa, višňa a v záhradách už takmer zabudnutá dula. Z okrasných stromov si môžu Trnavčania vybrať višňu chĺpkatú, ďalej lipu, magnóliu, hrab obyčajný, pagaštan pleťový, jaseň mannový a platan javorolistý.
Dreviny sa budú vysádzať vo vhodnom agrotechnickom termíne na jeseň. Úlohou nových majiteľov bude pripraviť dostatočne veľkú jamu na strom, ktorý si vybrali. Mesto zabezpečí v čase vysádzania dovoz stromu, jeho vysadenie a ukotvenie.
Mesto Trnava sa podľa vysvetlenia radnice snaží vysádzať dreviny na mestských pozemkov, neraz tam však naráža na problémy s podzemnými inžinierskymi sieťami, dopravnou situáciou alebo šírkou uličného priestoru.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Trnava aj v tomto roku prináša obyvateľom Strom do domu, zabezpečí výsadbu aj ukotvenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Stromy
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Žena sa v Piešťanoch vyhrážala so zbraňou v ruke, policajti ju zadržali a zistili, že išlo o atrapu
Žena sa v Piešťanoch vyhrážala so zbraňou v ruke, policajti ju zadržali a zistili, že išlo o atrapu
<< predchádzajúci článok
Pellegrini si uctil hrdinov SNP v Tribečských horách, varoval pred opakovaním chýb minulosti – VIDEO
Pellegrini si uctil hrdinov SNP v Tribečských horách, varoval pred opakovaním chýb minulosti – VIDEO