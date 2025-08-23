|
23. augusta 2025
Žena sa v Piešťanoch vyhrážala so zbraňou v ruke, policajti ju zadržali a zistili, že išlo o atrapu
Tagy: nebezpečné vyhrážanie
Žena sa so zbraňou v ruke vyhrážala dvom osobám, policajti ju následne spacifikovali. Polícia v sobotu prijala oznámenie o žene, ktorá mala vytiahnuť zbraň na muža a vyhrážať sa mu za to, že hovoril po ...
23.8.2025 (SITA.sk) - Žena sa so zbraňou v ruke vyhrážala dvom osobám, policajti ju následne spacifikovali. Polícia v sobotu prijala oznámenie o žene, ktorá mala vytiahnuť zbraň na muža a vyhrážať sa mu za to, že hovoril po anglicky.
Trnavská polícia spresnila, že k incidentu došlo v Piešťanoch. 48-ročná žena po incidente nasadla do auta a odišla preč. Policajti po žene začali ihneď pátrať, keď prišlo druhé oznámenie, že pred jednou z predajní došlo k podobnému incidentu.
Policajti agresívnu ženu po príchode na miesto obmedzili na osobnej slobode. „Policajti sa prípadom zaoberajú v súvislosti s trestným činom nebezpečného vyhrážania," doplnila polícia s tým, že po preverení zistili, že nešlo o skutočnú zbraň ale o napodobeninu.
Zdroj: SITA.sk - Žena sa v Piešťanoch vyhrážala so zbraňou v ruke, policajti ju zadržali a zistili, že išlo o atrapu © SITA Všetky práva vyhradené.
