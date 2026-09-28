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 24hod.sk    Kultúra

28. septembra 2026

Mesto Trnava otvorí pre verejnosť obnovené historické klenoty Pracháreň a opäť aj Emmerovu vilu


Tagy: Emmerova vila Pracháreň

Interiér Prachárne uvidí verejnosť prvýkrát, v Emmerovej vile sa už konalo niekoľko prehliadok, pre veľký záujem budú ďalšie. Trnava sa počas prvého októbrového víkendu pochváli svojimi ...



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emmerova vila2 676x450 28.9.2026 (SITA.sk) - Interiér Prachárne uvidí verejnosť prvýkrát, v Emmerovej vile sa už konalo niekoľko prehliadok, pre veľký záujem budú ďalšie.


Trnava sa počas prvého októbrového víkendu pochváli svojimi čerstvo obnovenými historickými budovami Pracháreň a Emmerova vila. V sobotu 3. a v nedeľu 4. októbra obe národné kultúrne pamiatky otvorí pre verejnosť, k dispozícii budú komentované prehliadky. Interiér Prachárne uvidí verejnosť prvýkrát, v Emmerovej vile sa už konalo niekoľko takýchto prehliadok, pre veľký záujem budú ďalšie.

Počas špeciálnych prehliadok Prachárne návštevníci prejdú vstupnou časťou, spodným podlažím a historickou pivnicou. Na prvom podlaží si pozrú novú divadelnú sálu a nahliadnu aj do divadelnej skúšobne. V historickom dome môžu vidieť aj miesta, do ktorých sa inak nedostanú.

„Po prehliadkach Emmerovej vily otvárame dvere ďalšej zrekonštruovanej pamiatky – Prachárne. Teší nás veľký záujem verejnosti o spoznávanie histórie týchto miest. Pripravili sme spolu deväť termínov prehliadok a veríme, že návštevníkom ponúknu príležitosť spoznať Pracháreň tak, ako ju doteraz nepoznali,“ hovorí Alexander Prostinák, výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism. Počas víkendu budú v ponuke aj prehliadky Emmerovej vily, ktorá je po rekonštrukcii ozdobou Ružového parku.

Jadro Prachárne patrí k najstarším murovaným stavbám v Trnave. Zachovalo sa tu pôvodné tehlové murivo, stredoveké odkladacie niky aj pivničné priestory. V 19. a 20. storočí bol dom spojený aj s obchodníckou rodinou Smekalovcov, ktorí tú prevádzkovali obchod Pod striebornou guľou. V druhej polovici minulého storočia bol v objekte v blízkosti radnice veľmi obľúbený „mliečny bar“. Po roku 1989 samospráva investovala do jej rekonštrukcie, o pár rokov neskôr ju opäť nechala schátrať. Mesto Trnava do obnovy zanedbanej budovy investovalo 5 miliónov eur, jednu jej časť bude využívať novootvorené Mestské divadlo Pracháreň.

Do obnovy Emmerovej vily Trnava investovala zhruba 3,5 milióna eur, jej priestory na budúce využitie ešte čakajú. Projekt, s ktorým sa o priestory uchádzala Knižnica Juraja Fándlyho, majetková komisia mestského zastupiteľstva neodporučila schváliť.


Zdroj: SITA.sk - Mesto Trnava otvorí pre verejnosť obnovené historické klenoty Pracháreň a opäť aj Emmerovu vilu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Emmerova vila Pracháreň
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