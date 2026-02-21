Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 21.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Eleonóra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. februára 2026

V pondelok pokračuje proces s Bombicom, môže byť súdený podľa prísnejšej právnej kvalifikácie


Tagy: Extrémizmus Súdny proces

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku má v pondelok 23. februára pokračovať hlavné pojednávanie s Danielom ...



Zdieľať
21.2.2026 (SITA.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku má v pondelok 23. februára pokračovať hlavné pojednávanie s Danielom Bombicom, známym aj ako Danny Kollar, stíhaným pre viacero skutkov spájaných s extrémizmom. Sudkyňa Eliška Šnajderová obžalovanému na poslednom pojednávaní koncom januára oznámila, že môže byť súdený podľa prísnejšej právnej kvalifikácie.


Stotožnila sa tak s postojom prokurátora, že kvalifikácia niektorých skutkov ako podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd vyplýva z výpovede znalca na problematiku politického extrémizmu Mateja Medveckého.

Podľa obhajcu obžalovaného Davida Lindtnera sa však práve na spomínanej výpovedi znalca rozpadá obžaloba, keďže on sám zmenil závery znaleckého posudku, ktorý vypracoval.

Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR na neho podal ešte začiatkom júla 2025 obžalobu pre pôvodne 26 skutkov opísaných v 12 bodoch. V zmysle podanej obžaloby sa Bombic na súde už v pondelok 26. januára vyjadril, že je nevinný s tým, že celá vec je nedorozumenie.


Skutky obsiahnuté v obžalobe zahŕňajú zločin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu, prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu, taktiež pre pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Žalované skutky súvisia predovšetkým s vyjadreniami obžalovaného na sociálnych sieťach a v zverejnených videách.

Bombic, ktorý býva označovaný za internetového agresora, je momentálne stíhaný väzobne. Dôvodom je hrozba jeho pokračovania v trestnej činnosti.




Zdroj: SITA.sk - V pondelok pokračuje proces s Bombicom, môže byť súdený podľa prísnejšej právnej kvalifikácie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémizmus Súdny proces
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mesto Vranov nad Topľou vlani investovalo do škôl, dopravy aj sociálnych služieb
<< predchádzajúci článok
Útokov na novinárov vlani opäť pribudlo, agresivita stúpa hlavne v online priestore

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 