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17. júna 2026
Mestské kúpaliská v Bratislave otvárajú sezónu. Ceny sa nemenia, pribudne aj zrekonštruovaná Rosnička
Ďalšie kúpaliská pribudnú neskôr. Bratislavské mestské kúpaliská spúšťajú tohtoročnú
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17.6.2026 (SITA.sk) - Ďalšie kúpaliská pribudnú neskôr.
Bratislavské mestské kúpaliská spúšťajú tohtoročnú letnú sezónu. K už otvoreným kúpaliskám Delfín v Ružinove a Mičurín v Starom Meste sa vo štvrtok 18. júna pridajú kúpaliská Lamač a Krasňany. „Zlaté piesky takisto prepínajú do plného letného režimu. Odštartovaním oficiálnej sezóny, spojenej s výberom vstupného, je už k dispozícii záchranná služba a pripravený areál," priblížila mestská organizácia STaRZ (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení).
O otvorení ďalších mestských kúpalísk - Tehelné pole v Novom Meste a Rača, budú priebežne informovať. Kúpalisko Rosnička bude po komplexnej rekonštrukcii a modernizácii sprístupnené návštevníkom počas letných prázdnin. Plavcom poslúži v lete aj Mestská plaváreň Pasienky. „Napriek rastúcim cenám energií a vyšším prevádzkovým nákladom zostáva vstupné v porovnaní s minulou sezónou nezmenené," konštatuje STaRZ.
Najvýhodnejšou voľbou je podľa STaRZ aj naďalej nákup online vstupeniek. Pri kúpe lístka online je cena pre všetky kúpaliská 5,50 eura a po 17:00 bude stáť online lístok 4,50 eura. Pri zakúpení lístka pri pokladni sa cenníky mierne odlišujú. Vstupné na kúpaliská Rača, Krasňany, Zlaté piesky a Mičurín bude stáť šesť eur, vstupné na Tehelné pole, Delfín a kúpalisko Rača bude 6,50 eura a vstupenka na zrekonštruované kúpalisko Rosnička bude stáť osem eur.
Pre deti od troch do 18 rokov je cena vstupného pri pokladni 4,50 eura. „Táto cena je rovnaká pre všetky mestské kúpaliská, pričom online lístky bude možné zakúpiť za štyri eurá, po 17:00 dokonca len za 3,50 eura," približuje STaRZ s tým, že deti do troch rokov majú vstup zdarma. Pre seniorov a ŤZP osoby platí jednotné zvýhodnené vstupné vo výške tri eurá.
Pre pravidelných návštevníkov sú opäť k dispozícii online permanentky - ma 10 vstupov za 49,50 eura alebo 10 vstupov po 17:00 za 40 eur. „Najvýhodnejšou voľbou je sezónna permanentka s neobmedzeným počtom vstupov za 99 eur," dodáva STaRZ. K nej je možné dokúpiť detskú permanentku pre maximálne tri deti vo veku od troch do 18 rokov za 9,90 eura na dieťa. Samostatná detská sezónna permanentka stojí 69 eur, permanentka pre seniorov a osoby s ŤZP zas 59 eur.
Rekonštrukcia dúbravskej Rosničky finišuje v tento mesiac. „Aktuálne prebieha testovanie novej strojovne a celého technologického zázemia spolu s napúšťaním vody do plaveckého bazéna," približuje STaRZ. Súčasťou obnovy areálu je nový stredný bazén so zábavnými a relaxačnými prvkami, nový detský bazén, revitalizácia trávnatých plôch vrátane zavlažovania a retenčnej nádrže, ako aj nový koncept gastro zóny.
Letné kúpalisko Matadorka v Petržalke avizuje otvorenie tohtoročnej sezóny na sobotu 20. júna. Jednorazový denný vstup na kúpalisko bude stáť deväť eur, za vstup po 16:00 návštevníci zaplatia šesť eur. Vstupné pre deti od troch do 15 rokov bude stáť 5,5 eura a po 16:00 to budú štyri eurá. Deti do troch rokov majú vstup zdarma. Seniori nad 62 rokov a ZŤP zaplatia za vstup sedem eur a po 16:00 to bude päť eur. Ranné plávanie bude spoplatnené vstupným šesť eur. Celosezónna permanentka pre deti bude stať 60 eur a pre dospelých to bude 150 eur.
Zdroj: SITA.sk - Mestské kúpaliská v Bratislave otvárajú sezónu. Ceny sa nemenia, pribudne aj zrekonštruovaná Rosnička © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavské mestské kúpaliská spúšťajú tohtoročnú letnú sezónu. K už otvoreným kúpaliskám Delfín v Ružinove a Mičurín v Starom Meste sa vo štvrtok 18. júna pridajú kúpaliská Lamač a Krasňany. „Zlaté piesky takisto prepínajú do plného letného režimu. Odštartovaním oficiálnej sezóny, spojenej s výberom vstupného, je už k dispozícii záchranná služba a pripravený areál," priblížila mestská organizácia STaRZ (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení).
O otvorení ďalších mestských kúpalísk - Tehelné pole v Novom Meste a Rača, budú priebežne informovať. Kúpalisko Rosnička bude po komplexnej rekonštrukcii a modernizácii sprístupnené návštevníkom počas letných prázdnin. Plavcom poslúži v lete aj Mestská plaváreň Pasienky. „Napriek rastúcim cenám energií a vyšším prevádzkovým nákladom zostáva vstupné v porovnaní s minulou sezónou nezmenené," konštatuje STaRZ.
Najlacnejšie sú online vstupenky
Najvýhodnejšou voľbou je podľa STaRZ aj naďalej nákup online vstupeniek. Pri kúpe lístka online je cena pre všetky kúpaliská 5,50 eura a po 17:00 bude stáť online lístok 4,50 eura. Pri zakúpení lístka pri pokladni sa cenníky mierne odlišujú. Vstupné na kúpaliská Rača, Krasňany, Zlaté piesky a Mičurín bude stáť šesť eur, vstupné na Tehelné pole, Delfín a kúpalisko Rača bude 6,50 eura a vstupenka na zrekonštruované kúpalisko Rosnička bude stáť osem eur.
Pre deti od troch do 18 rokov je cena vstupného pri pokladni 4,50 eura. „Táto cena je rovnaká pre všetky mestské kúpaliská, pričom online lístky bude možné zakúpiť za štyri eurá, po 17:00 dokonca len za 3,50 eura," približuje STaRZ s tým, že deti do troch rokov majú vstup zdarma. Pre seniorov a ŤZP osoby platí jednotné zvýhodnené vstupné vo výške tri eurá.
Pre pravidelných návštevníkov sú opäť k dispozícii online permanentky - ma 10 vstupov za 49,50 eura alebo 10 vstupov po 17:00 za 40 eur. „Najvýhodnejšou voľbou je sezónna permanentka s neobmedzeným počtom vstupov za 99 eur," dodáva STaRZ. K nej je možné dokúpiť detskú permanentku pre maximálne tri deti vo veku od troch do 18 rokov za 9,90 eura na dieťa. Samostatná detská sezónna permanentka stojí 69 eur, permanentka pre seniorov a osoby s ŤZP zas 59 eur.
Otvára sa aj Matadorka
Rekonštrukcia dúbravskej Rosničky finišuje v tento mesiac. „Aktuálne prebieha testovanie novej strojovne a celého technologického zázemia spolu s napúšťaním vody do plaveckého bazéna," približuje STaRZ. Súčasťou obnovy areálu je nový stredný bazén so zábavnými a relaxačnými prvkami, nový detský bazén, revitalizácia trávnatých plôch vrátane zavlažovania a retenčnej nádrže, ako aj nový koncept gastro zóny.
Letné kúpalisko Matadorka v Petržalke avizuje otvorenie tohtoročnej sezóny na sobotu 20. júna. Jednorazový denný vstup na kúpalisko bude stáť deväť eur, za vstup po 16:00 návštevníci zaplatia šesť eur. Vstupné pre deti od troch do 15 rokov bude stáť 5,5 eura a po 16:00 to budú štyri eurá. Deti do troch rokov majú vstup zdarma. Seniori nad 62 rokov a ZŤP zaplatia za vstup sedem eur a po 16:00 to bude päť eur. Ranné plávanie bude spoplatnené vstupným šesť eur. Celosezónna permanentka pre deti bude stať 60 eur a pre dospelých to bude 150 eur.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/bratislavske-kupaliska-otvaraju-letnu-sezonu-fotografie/">Bratislavské kúpaliská otvárajú letnú sezónu (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Mestské kúpaliská v Bratislave otvárajú sezónu. Ceny sa nemenia, pribudne aj zrekonštruovaná Rosnička © SITA Všetky práva vyhradené.
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