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17. júna 2026

Som rád, že sa inšpiruje najlepšími, reagoval Matovič na Šimečku, ktorý okopíroval jeho nápad a nahral video spred vily v Chorvátsku – VIDEO


Tagy: Poslanec parlamentu Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) predseda hnutia Slovensko

Na sociálnych sieťach sa začalo rozoberať, že Michal Šimečka okopíroval nápad Igora Matoviča a politický marketing Hnutia Slovensko. Líder



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17.6.2026 (SITA.sk) - Na sociálnych sieťach sa začalo rozoberať, že Michal Šimečka okopíroval nápad Igora Matoviča a politický marketing Hnutia Slovensko.


Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa evidentne inšpiroval úspechom videí Hnutia Slovensko, keď sa aj on rozhodol poslať pozdrav premiérovi Robertovi Ficovi priamo z Chorvátska.


Video Šimečku z Chorvátska


Šimečka viacerých prekvapil, keď sa v utorok prihlásil videom priamo spred vily v Chorvátsku, ktorú má údajne využívať Robert Fico. Ide o nehnuteľnosť v chorvátskom prímorskom mestečku Ražanj na Šibenickej riviére.

Na sociálnych sieťach sa okamžite začalo rozoberať, že Šimečka okopíroval nápad Igora Matoviča a politický marketing Hnutia Slovensko, ktorého členovia ako prví vycestovali do Chorvátska, kde lokalizovali nehnuteľnosti spájané s Robertom Ficom a ďalšími politikmi Smeru a v rámci živých vysielaní tieto vily prezentovali verejnosti.



Nech sa Šimečka inšpiruje, keď nemá nápady


V stredu v parlamente sme sa šéfa Hnutia Slovensko Igora Matoviča pýtali, ako vníma fakt, že líder opozície takto okato okopíroval ich nápad.

„Keď je niečo top, tak je top. Ja som rád, že sa inšpiruje najlepšími,“ reagoval na otázku Matovič. „Keď si bude študovať ďalšie naše videjká a bude sa nimi inšpirovať, ja budem len rád, lebo sa na to bude dať konečne pozerať,“ odkázal ďalej expremiér Šimečkovi.

„Na druhej strane si povedzme, že konečne, že sa zobudil, lebo doteraz to bola taká mĺkva ryba a mal som pocit, že to bude taký fackovací panáčik až do volieb,“ uviedol ďalej na adresu lídra progresívcov.

„Vôbec mu to nemám za zlé, iba ma trošku mrzí, že keď my sme tam minulý rok pred tou vilou stáli, tak PS-ko vtedy držalo bobríka mlčanlivosti. Oni sa vtedy tvárili, že tá téma neexistuje, že Ficova vila neexistuje,“ poznamenal Matovič s tým, že vtedy boli progresívci ticho a „zalezení ako voš pod chrastou“.

„Nech sa inšpiruje, keď nemajú nápady. Môžu sa prihlásiť, faktúry im nebudeme posielať ako v Smere Mažgútovi,“ dodal na záver Matovič s tým odkazom, že progresívcom sú ochotní kedykoľvek poskytnúť rady v oblasti politického marketingu, a to všetko zadarmo.


Zdroj: SITA.sk - Som rád, že sa inšpiruje najlepšími, reagoval Matovič na Šimečku, ktorý okopíroval jeho nápad a nahral video spred vily v Chorvátsku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Poslanec parlamentu Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) predseda hnutia Slovensko
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