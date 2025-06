Podvodník oklamal 72-ročnú seniorku a v jej mene si zobral päťtisícový úver

27.6.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade rieši podvod, pri ktorom prišla o peniaze 72-ročná žena.Ako v piatok informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , neznámy muž s ukrajinským prízvukom ženu kontaktoval z utajovaného telefónneho čísla s otázkou, či v minulosti investovala do Bitcoinov. Po kladnej odpovedi jej navrhol, že jej na účet v banke zašle 5-tisíc eur.Následne si podľa jeho návodu nainštalovala do mobilného telefónu aplikáciu, pričom poskytla k nahliadnutiu aj svoj občiansky preukaz. Neznámy muž takto získal jej prístupové údaje k účtu a neskôr, bez jej vedomia či súhlasu, no v jej mene, požiadal o úver vo výške 5-tisíc eur.Banka úver schválila a peniaze zaslala žene na účet. Tá bola v domnienke, že peniaze jej poslal muž, tak ako sa dohodli. Ten ju však požiadal, aby peniaze vybrala z účtu a odovzdala kontaktnej osobe. Dôchodkyňa z dôvodu denného limitu mohla vybrať len 3-tisíc eur, ktoré potom odovzdala vo Svite Štúrovej ulici neznámemu mužovi. K odovzdaniu zvyšnej sumy už neprišlo.