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17. júla 2026

Pitné fontánky v Petržalke ničia vandali, samospráva zvažuje ich zrušenie


Tagy: Vandalizmus

Mestská časť vyzýva obyvateľov, aby v prípade, že si všimnú poškodenú fontánku, oznámili túto skutočnosť samospráve prostredníctvom podnety.petrzalka.sk. Pitné fontánky v bratislavskej ...



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480877330_956085946645233_2305231765046175257_n 676x451 17.7.2026 (SITA.sk) - Mestská časť vyzýva obyvateľov, aby v prípade, že si všimnú poškodenú fontánku, oznámili túto skutočnosť samospráve prostredníctvom podnety.petrzalka.sk.


Pitné fontánky v bratislavskej Petržalke ničia vandali, mestská časť uvažuje o ich zrušení. V Petržalke je aktuálne k dispozícii 29 pitných fontánok, kde sa môžu obyvatelia a návštevníci osviežiť počas horúcich letných dní. V poslednom čase však samospráva zaznamenala útoky vandalov, ktorí poškodili až štyri z nich - konkrétne na Ševčenkovej, Bohrovej, Planckovej a na odpočívadle pri Röntgenovej.

„V poslednom uvedenom prípade dokonca zmizol celý ventil spolu s umývadlom," uviedla mestská časť na sociálnej sieti a tým, že pracovníci údržby fontánky opravia.

„No je rozdiel vymeniť tesnenie a úplne iný problém zase kúpiť nové umývadlo, osadiť ho a uviesť zariadenie opäť do prevádzky. Navyše, ak sú všetky opravy hradené z mestskej kasy, teda z peňazí nás všetkých," zdôraznila samospráva s tým, že ak sa situácia bude opakovať, budú nútení fontánky odstaviť, podobne ako tomu bolo pri cyklostojanoch.

Mestská časť vyzýva obyvateľov, aby v prípade, že si všimnú poškodenú fontánku, oznámili túto skutočnosť samospráve prostredníctvom podnety.petrzalka.sk. „Ak budete svedkami úmyselného poškodzovania alebo budete mať dôvodné podozrenie, kontaktujte prosím Mestskú políciu Bratislava," dodala Petržalka.

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Zdroj: SITA.sk - Pitné fontánky v Petržalke ničia vandali, samospráva zvažuje ich zrušenie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Vandalizmus
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