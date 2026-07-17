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17. júla 2026
Pitné fontánky v Petržalke ničia vandali, samospráva zvažuje ich zrušenie
Tagy: Vandalizmus
Mestská časť vyzýva obyvateľov, aby v prípade, že si všimnú poškodenú fontánku, oznámili túto skutočnosť samospráve prostredníctvom podnety.petrzalka.sk. Pitné fontánky v bratislavskej ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Mestská časť vyzýva obyvateľov, aby v prípade, že si všimnú poškodenú fontánku, oznámili túto skutočnosť samospráve prostredníctvom podnety.petrzalka.sk.
Pitné fontánky v bratislavskej Petržalke ničia vandali, mestská časť uvažuje o ich zrušení. V Petržalke je aktuálne k dispozícii 29 pitných fontánok, kde sa môžu obyvatelia a návštevníci osviežiť počas horúcich letných dní. V poslednom čase však samospráva zaznamenala útoky vandalov, ktorí poškodili až štyri z nich - konkrétne na Ševčenkovej, Bohrovej, Planckovej a na odpočívadle pri Röntgenovej.
„V poslednom uvedenom prípade dokonca zmizol celý ventil spolu s umývadlom," uviedla mestská časť na sociálnej sieti a tým, že pracovníci údržby fontánky opravia.
„No je rozdiel vymeniť tesnenie a úplne iný problém zase kúpiť nové umývadlo, osadiť ho a uviesť zariadenie opäť do prevádzky. Navyše, ak sú všetky opravy hradené z mestskej kasy, teda z peňazí nás všetkých," zdôraznila samospráva s tým, že ak sa situácia bude opakovať, budú nútení fontánky odstaviť, podobne ako tomu bolo pri cyklostojanoch.
Mestská časť vyzýva obyvateľov, aby v prípade, že si všimnú poškodenú fontánku, oznámili túto skutočnosť samospráve prostredníctvom podnety.petrzalka.sk. „Ak budete svedkami úmyselného poškodzovania alebo budete mať dôvodné podozrenie, kontaktujte prosím Mestskú políciu Bratislava," dodala Petržalka.
Zdroj: SITA.sk - Pitné fontánky v Petržalke ničia vandali, samospráva zvažuje ich zrušenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Pitné fontánky v bratislavskej Petržalke ničia vandali, mestská časť uvažuje o ich zrušení. V Petržalke je aktuálne k dispozícii 29 pitných fontánok, kde sa môžu obyvatelia a návštevníci osviežiť počas horúcich letných dní. V poslednom čase však samospráva zaznamenala útoky vandalov, ktorí poškodili až štyri z nich - konkrétne na Ševčenkovej, Bohrovej, Planckovej a na odpočívadle pri Röntgenovej.
„V poslednom uvedenom prípade dokonca zmizol celý ventil spolu s umývadlom," uviedla mestská časť na sociálnej sieti a tým, že pracovníci údržby fontánky opravia.
„No je rozdiel vymeniť tesnenie a úplne iný problém zase kúpiť nové umývadlo, osadiť ho a uviesť zariadenie opäť do prevádzky. Navyše, ak sú všetky opravy hradené z mestskej kasy, teda z peňazí nás všetkých," zdôraznila samospráva s tým, že ak sa situácia bude opakovať, budú nútení fontánky odstaviť, podobne ako tomu bolo pri cyklostojanoch.
Mestská časť vyzýva obyvateľov, aby v prípade, že si všimnú poškodenú fontánku, oznámili túto skutočnosť samospráve prostredníctvom podnety.petrzalka.sk. „Ak budete svedkami úmyselného poškodzovania alebo budete mať dôvodné podozrenie, kontaktujte prosím Mestskú políciu Bratislava," dodala Petržalka.
Zdroj: SITA.sk - Pitné fontánky v Petržalke ničia vandali, samospráva zvažuje ich zrušenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Vandalizmus
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