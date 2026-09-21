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21. septembra 2026
Popová hviezda 70. rokov Amanda Lear obvinila Miley Cyrus z plagiátorstva svojho hitu
Tagy: Hudba Obvinenie Plagiátorstvo Speváčka
Speváčka označila novú pieseň Miley Cyrus za kópiu svojho hitu z roku 1978, sama však súdny spor iniciovať nechce. Slávna francúzska disco speváčka Amanda Lear v pondelok verejne obvinila americkú ...
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21.9.2026 (SITA.sk) - Speváčka označila novú pieseň Miley Cyrus za kópiu svojho hitu z roku 1978, sama však súdny spor iniciovať nechce.
Slávna francúzska disco speváčka Amanda Lear v pondelok verejne obvinila americkú hviezdu Miley Cyrus z plagiátorstva jednej zo svojich piesní zo 70. rokov.
Amanda Lear poukázala na podobnosť medzi svojou skladbou The Sphinx z roku 1978 a novou piesňou Cyrusovej Redlights. Americká speváčka ju vydala minulý piatok na svojom desiatom albume Bass Persuades.
„Ďakujem, Miley, že si skopírovala moju pieseň The Sphinx! Lichotí mi to!“ napísala Lear na sociálnej sieti a pridala označenia „zlodejina“ a „opakovací papagáj“, teda narážky na kopírovanie.
Podľa Amandy Lear však nejde o jej osobnú snahu dostať spor pred súd. „Nikdy som nemala sklony k žalobám, ale moje vydavateľstvo Universal a vydavatelia skladby, ku ktorej som napísala text, chcú uznanie plagiátorstva,“ povedala agentúre AFP.
Zdôraznila, že Cyrusovej iba verejne poďakovala a uviedla, že jej podobnosť lichotí. „Nikdy som sa nevyhrážala žalobou ani odvetou,“ dodala.
Amanda Lear patrí k výrazným postavám európskej popovej a disco scény a počas kariéry vydala viac ako 20 albumov.
Pred hudobnou dráhou pôsobila ako modelka a bola múzou surrealistického maliara Salvadora Dalího. Spájali ju aj s gitaristom Rolling Stones Brianom Jonesom.
Predpokladá sa tiež, že Rolling Stones o nej napísali skladbu Miss Amanda Jones z obdobia, keď bola výraznou postavou londýnskej kultúrnej scény 60. rokov.
Zdroj: SITA.sk - Popová hviezda 70. rokov Amanda Lear obvinila Miley Cyrus z plagiátorstva svojho hitu © SITA Všetky práva vyhradené.
Slávna francúzska disco speváčka Amanda Lear v pondelok verejne obvinila americkú hviezdu Miley Cyrus z plagiátorstva jednej zo svojich piesní zo 70. rokov.
Amanda Lear poukázala na podobnosť medzi svojou skladbou The Sphinx z roku 1978 a novou piesňou Cyrusovej Redlights. Americká speváčka ju vydala minulý piatok na svojom desiatom albume Bass Persuades.
„Ďakujem, Miley, že si skopírovala moju pieseň The Sphinx! Lichotí mi to!“ napísala Lear na sociálnej sieti a pridala označenia „zlodejina“ a „opakovací papagáj“, teda narážky na kopírovanie.
Nič osobné
Podľa Amandy Lear však nejde o jej osobnú snahu dostať spor pred súd. „Nikdy som nemala sklony k žalobám, ale moje vydavateľstvo Universal a vydavatelia skladby, ku ktorej som napísala text, chcú uznanie plagiátorstva,“ povedala agentúre AFP.
Zdôraznila, že Cyrusovej iba verejne poďakovala a uviedla, že jej podobnosť lichotí. „Nikdy som sa nevyhrážala žalobou ani odvetou,“ dodala.
Záhadná hviezda
Amanda Lear patrí k výrazným postavám európskej popovej a disco scény a počas kariéry vydala viac ako 20 albumov.
Pred hudobnou dráhou pôsobila ako modelka a bola múzou surrealistického maliara Salvadora Dalího. Spájali ju aj s gitaristom Rolling Stones Brianom Jonesom.
Predpokladá sa tiež, že Rolling Stones o nej napísali skladbu Miss Amanda Jones z obdobia, keď bola výraznou postavou londýnskej kultúrnej scény 60. rokov.
Zdroj: SITA.sk - Popová hviezda 70. rokov Amanda Lear obvinila Miley Cyrus z plagiátorstva svojho hitu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hudba Obvinenie Plagiátorstvo Speváčka
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