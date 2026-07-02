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02. júla 2026
Mohutný ruský útok na Kyjev si vyžiadal najmenej osem obetí a desiatky zranených
Prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Moskva pripravovala rozsiahly úder dlhší čas, medzi zranenými sú aj deti. Najmenej osem ľudí zahynulo a ďalších najmenej 25 ...
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Najmenej osem ľudí zahynulo a ďalších najmenej 25 utrpelo zranenia pri rozsiahlych ruských raketových a dronových útokoch na Kyjev a jeho okolie v noci na štvrtok.
Medzi zranenými sú aj deti. Útok prišiel len niekoľko hodín po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval pred bezprostrednou hrozbou rozsiahleho ruského bombardovania.
Ukrajinské letectvo ešte pred útokom upozornilo, že smerom k hlavnému mestu letia balistické rakety.
Mestom otriasali výbuchy
V centre aj na východe Kyjeva bolo počas noci počuť viac než desať explózií. Obyvatelia vrátane rodín s deťmi a domácimi zvieratami sa ukrývali v staniciach metra a ďalších krytoch.
Náčelník kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko uviedol, že útoky zasiahli najmä obytné zóny.
Údery zasiahli aj päť okresov Kyjevskej oblasti. Gubernátor Mykola Kalašnyk informoval o požiaroch skladov, rodinného domu a poškodení obytných budov, študentského internátu a viacerých vozidiel.
„Počas noci nepriateľ opäť podnikol masívny útok na Kyjevskú oblasť pomocou útočných dronov, balistických rakiet a striel s plochou dráhou letu,“ uviedol Kalašnyk.
Rozsiahle škody
Fotografie zverejnené ukrajinskými záchrannými zložkami po svitaní ukázali rozsiahle škody na bytovom dome, z ktorého po zásahu chýbala časť konštrukcie. Na mieste zasahovali hasiči, záchranári aj zdravotníci.
„Je to ťažké. Moje dieťa je zvyknuté spať v úplnom tichu a tme,“ povedala lekárka Kateryna Kučerjavová, ktorá strávila noc s dcérou v kryte.
Zelenskyj varoval
Prezident Zelenskyj ešte v stredu predčasne ukončil návštevu Dublinu po tom, ako ukrajinské spravodajské služby získali informácie o pripravovanom ruskom útoku.
„Vyzývam našich ľudí, aby boli mimoriadne opatrní, chránili seba, svoje deti a rodiny, využívali kryty a reagovali na letecké poplachy,“ povedal Zelenskyj.
Podľa ukrajinského prezidenta ruský líder Vladimir Putin „pripravoval tento masívny útok proti Ukrajine už dlhší čas“. Zelenskyj zároveň obvinil Moskvu, že odmieta akékoľvek seriózne rokovania o ukončení vojny.
Ukrajina vracia úder
Útok prichádza v čase pokračujúcej eskalácie vzájomných úderov. Ukrajina v posledných týždňoch zintenzívnila útoky dronmi na energetickú a vojenskú infraštruktúru v Rusku, zatiaľ čo Moskva pokračuje v pravidelných vzdušných útokoch na ukrajinské mestá.
Americké snahy o sprostredkovanie prímeria zatiaľ nepriniesli výsledok a konflikt, ktorý trvá viac než štyri roky, zostáva najkrvavejšou vojnou v Európe od konca druhej svetovej vojny.
Zdroj: SITA.sk - Mohutný ruský útok na Kyjev si vyžiadal najmenej osem obetí a desiatky zranených © SITA Všetky práva vyhradené.
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