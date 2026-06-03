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03. júna 2026
Progresívci a Maďarská aliancia prvýkrát spájajú sily, v košickom Starom Meste vytvorili spoločnú predvolebnú koalíciu
V rámci predvolebnej koalície sa k Progresívnemu Slovensku, Demokratom a strane Za ľudí pridala aj Maďarská aliancia. Hnutie
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3.6.2026 (SITA.sk) - V rámci predvolebnej koalície sa k Progresívnemu Slovensku, Demokratom a strane Za ľudí pridala aj Maďarská aliancia.
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) a Maďarská aliancia sa dohodli na prvej spolupráci v komunálnych voľbách. Spoločne pôjdu do volieb v košickej mestskej časti Staré Mesto. Ako informoval tím kandidáta progresívcov na starostu tejto mestskej časti Igora Holéczyho, získali ďalšiu významnú politickú podporu.
V rámci predvolebnej koalície sa k Progresívnemu Slovensku, Demokratom a strane Za ľudí pridala aj Maďarská aliancia, pričom je to vôbec prvá oficiálna spolupráca PS a Maďarskej aliancie v jesenných komunálnych voľbách na celom Slovensku.
„Od začiatku kampane a osobných stretnutí s občanmi hovorím, že Staré Mesto potrebuje spájať sily, odborníkov a ľudí, ktorým na našej štvrti úprimne záleží. Teší ma, že naša vízia pritiahla ďalšieho silného partnera. Príchod Maďarskej aliancie do našej koalície potvrdzuje, že náš program ,Za lepšie Staré Mesto' ponúka reálne, vecné riešenia a spája rozmanitý, no nesmierne vyvážený tím,“ vraví Holéczy. Podpredseda Národnej rady za PS Martin Dubéci tiež poukázal, že k histórii Košíc patrí aj spolužitie Slovákov, Maďarov a ďalších národností.
Okresný predseda strany Magyar Szövetség – Maďarská aliancia v Košiciach Juraj Major vyjadril potešenie nad tým, že ich strana prispeje k silnej kandidátke v košickom Starom Meste.
„Tím posilníme o dve kandidátky - Noémi Ráczovú a bývalú poslankyňa Flóru Reiter. Myslím si, že môžeme konštatovať, že do tímu prinášame silu, energiu a entuziazmus. Noémi Ráczová prichádza s veľmi silným celoživotným pedagogickým zázemím a Flóra Reiter s bohatými skúsenosťami z úspešných medzinárodných projektov. Neostáva mi už nič iné, len zaželať celej kandidátke veľa úspechov a šťastia vo voľbách,” uviedol Major.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci a Maďarská aliancia prvýkrát spájajú sily, v košickom Starom Meste vytvorili spoločnú predvolebnú koalíciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) a Maďarská aliancia sa dohodli na prvej spolupráci v komunálnych voľbách. Spoločne pôjdu do volieb v košickej mestskej časti Staré Mesto. Ako informoval tím kandidáta progresívcov na starostu tejto mestskej časti Igora Holéczyho, získali ďalšiu významnú politickú podporu.
Prvá oficiálna spolupráca
V rámci predvolebnej koalície sa k Progresívnemu Slovensku, Demokratom a strane Za ľudí pridala aj Maďarská aliancia, pričom je to vôbec prvá oficiálna spolupráca PS a Maďarskej aliancie v jesenných komunálnych voľbách na celom Slovensku.
„Od začiatku kampane a osobných stretnutí s občanmi hovorím, že Staré Mesto potrebuje spájať sily, odborníkov a ľudí, ktorým na našej štvrti úprimne záleží. Teší ma, že naša vízia pritiahla ďalšieho silného partnera. Príchod Maďarskej aliancie do našej koalície potvrdzuje, že náš program ,Za lepšie Staré Mesto' ponúka reálne, vecné riešenia a spája rozmanitý, no nesmierne vyvážený tím,“ vraví Holéczy. Podpredseda Národnej rady za PS Martin Dubéci tiež poukázal, že k histórii Košíc patrí aj spolužitie Slovákov, Maďarov a ďalších národností.
Silná kandidátka
Okresný predseda strany Magyar Szövetség – Maďarská aliancia v Košiciach Juraj Major vyjadril potešenie nad tým, že ich strana prispeje k silnej kandidátke v košickom Starom Meste.
„Tím posilníme o dve kandidátky - Noémi Ráczovú a bývalú poslankyňa Flóru Reiter. Myslím si, že môžeme konštatovať, že do tímu prinášame silu, energiu a entuziazmus. Noémi Ráczová prichádza s veľmi silným celoživotným pedagogickým zázemím a Flóra Reiter s bohatými skúsenosťami z úspešných medzinárodných projektov. Neostáva mi už nič iné, len zaželať celej kandidátke veľa úspechov a šťastia vo voľbách,” uviedol Major.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci a Maďarská aliancia prvýkrát spájajú sily, v košickom Starom Meste vytvorili spoločnú predvolebnú koalíciu © SITA Všetky práva vyhradené.
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