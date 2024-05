Meta vymazala konto Juraja C. na Facebooku. Podľa Gašpara to nemá žiadny súvis so zásahom do konta páchateľa (video)

Vymazanie účtu Juraja C.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zasahovanie do páchateľovho profilu

22.5.2024 (SITA.sk) - Vymazanie účtu na sociálnej sieti Juraja C., ktorý strieľal na predsedu vlády Roberta Fica , nemá žiadny súvis s možným zásahom do jeho konta.Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar . Práve zásahom do účtu Juraja C. vyšetrovacie orgány odôvodňujú podozrenie, že strelec na premiéra nekonal sám.Gašpar v tejto súvislosti pripomenul, že spoločnosť Meta , ktorá je správcom sociálnej siete Facebook, zaslala na viaceré štátne inštitúcie informáciu, že to boli oni, kto vymazal konto Juraja C. Podľa Gašpara však vymazanie konta a zásah do neho sú rôzne veci.„Vymazanie účtu spoločnosťou Meta nemá žiadny súvis so zásahom do konta tohto páchateľa," zdôraznil Gašpar.Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka Smer-SD ) štátne orgány riešia zasahovanie do profilu Juraja C. ešte pred zásahom spoločnosti Meta. Informácií, že páchateľ nekonal sám, je pritom podľa neho viac.„Všetky sú súčasťou vyšetrovania," dodal Kaliňák.