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26. augusta 2026

Meta zaplatí miliardy a sprísni pravidlá používania Facebooku a Instagramu pre tínedžerov


Tagy: Mimosúdne riešenie sporov Sociálne siete

Dohoda o mimosúdnom urovnaní s 29 americkými štátmi má priniesť nočný zákaz používania aplikácií a denné limity pre mladistvých. Spoločnosť



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gettyimages 1404146717 2 676x451 26.8.2026 (SITA.sk) - Dohoda o mimosúdnom urovnaní s 29 americkými štátmi má priniesť nočný zákaz používania aplikácií a denné limity pre mladistvých.

Spoločnosť Meta sa v rámci navrhovanej dohody s koalíciou 29 amerických štátov zaviazala zaplatiť až 16,7 miliardy dolárov a zaviesť rozsiahle nové obmedzenia používania Facebooku a Instagramu tínedžermi.


Dohoda, ktorá ešte podlieha schváleniu súdom, má ukončiť prelomový súdny proces v Kalifornii.



Návykové platformy


Americké štáty obvinili spoločnosť, že zámerne navrhovala svoje platformy tak, aby si na ne mladí používatelia vytvorili návyk, zavádzala verejnosť o rizikách a nezákonne zhromažďovala údaje o deťoch mladších ako 13 rokov. Meta vinu naďalej popiera a dohoda nepredstavuje priznanie zodpovednosti.


Pre mladistvých sa má automaticky zaviesť nočné zablokovanie Facebooku a Instagramu od polnoci do 06.00 hod. a predvolený dvojhodinový denný limit používania aplikácií.



Meta sa poponáhľala


Ak podobné opatrenia prijmú aj konkurenčné platformy, obmedzenia sa ešte sprísnia.


„Meta súhlasila s rozsiahlymi zmenami, ktoré znížia riziko poškodzovania mladých ľudí jej platformami, a urobí tak v priebehu niekoľkých mesiacov,“ uviedol generálny prokurátor Kalifornie Rob Bonta.


Dodržiavanie dohody má desať rokov kontrolovať nezávislý audítor. Meta zároveň naďalej čelí tisícom individuálnych žalôb a sporom so školskými obvodmi, ktoré táto dohoda nezahŕňa.




Zdroj: SITA.sk - Meta zaplatí miliardy a sprísni pravidlá používania Facebooku a Instagramu pre tínedžerov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mimosúdne riešenie sporov Sociálne siete
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