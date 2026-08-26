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26. augusta 2026
Meta zaplatí miliardy a sprísni pravidlá používania Facebooku a Instagramu pre tínedžerov
Dohoda o mimosúdnom urovnaní s 29 americkými štátmi má priniesť nočný zákaz používania aplikácií a denné limity pre mladistvých. Spoločnosť
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Spoločnosť Meta sa v rámci navrhovanej dohody s koalíciou 29 amerických štátov zaviazala zaplatiť až 16,7 miliardy dolárov a zaviesť rozsiahle nové obmedzenia používania Facebooku a Instagramu tínedžermi.
Dohoda, ktorá ešte podlieha schváleniu súdom, má ukončiť prelomový súdny proces v Kalifornii.
Návykové platformy
Americké štáty obvinili spoločnosť, že zámerne navrhovala svoje platformy tak, aby si na ne mladí používatelia vytvorili návyk, zavádzala verejnosť o rizikách a nezákonne zhromažďovala údaje o deťoch mladších ako 13 rokov. Meta vinu naďalej popiera a dohoda nepredstavuje priznanie zodpovednosti.
Pre mladistvých sa má automaticky zaviesť nočné zablokovanie Facebooku a Instagramu od polnoci do 06.00 hod. a predvolený dvojhodinový denný limit používania aplikácií.
Meta sa poponáhľala
Ak podobné opatrenia prijmú aj konkurenčné platformy, obmedzenia sa ešte sprísnia.
„Meta súhlasila s rozsiahlymi zmenami, ktoré znížia riziko poškodzovania mladých ľudí jej platformami, a urobí tak v priebehu niekoľkých mesiacov,“ uviedol generálny prokurátor Kalifornie Rob Bonta.
Dodržiavanie dohody má desať rokov kontrolovať nezávislý audítor. Meta zároveň naďalej čelí tisícom individuálnych žalôb a sporom so školskými obvodmi, ktoré táto dohoda nezahŕňa.
Zdroj: SITA.sk - Meta zaplatí miliardy a sprísni pravidlá používania Facebooku a Instagramu pre tínedžerov © SITA Všetky práva vyhradené.
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