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26. augusta 2026
O post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja sa uchádza sedem kandidátov
O poslanecké mandáty sa uchádza 278 kandidátov. Kandidátne listiny na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) podalo sedem ...
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26.8.2026 (SITA.sk) - O poslanecké mandáty sa uchádza 278 kandidátov.
Kandidátne listiny na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) podalo sedem uchádzačov. Šiesti kandidujú s podporou politických strán alebo koalícií, jeden ako nezávislý kandidát. Informoval o tom zapisovateľ volebnej komisie BSK Matúš Šaray.
O mandát poslanca Zastupiteľstva BSK sa uchádza celkovo 278 kandidátov. Definitívny zoznam bude známy po ich registrácii volebnou komisiou BSK.
Kandidátne listiny na post predsedu BSK podali v abecednom poradí podľa priezviska: Ján Chalabala – KSS, Juraj Droba – SaS, PS, Demokrati, Team Bratislava, Rastislav Gajarský – Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Zuzana Krajčovičová – Právo na pravdu a Starostovia a nezávislí kandidáti, Ľudovít Líška – Jednota Slovanov, Peter Poláček – SLOVEXIT, Dávid Staruch – nezávislý kandidát.
O poslanecké mandáty sa uchádza 278 kandidátov. Z tých 39 kandiduje ako nezávislých a 239 kandidátov má podporu politických strán, hnutí alebo koalícií.
Podanie kandidátnej listiny ešte automaticky neznamená zaradenie kandidáta na hlasovací lístok. „Predložené kandidátne listiny preskúma volebná komisia BSK, ktorá rozhodne o registrácii kandidátov," konštatuje samospráva.
Zdroj: SITA.sk - O post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja sa uchádza sedem kandidátov © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidátne listiny na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) podalo sedem uchádzačov. Šiesti kandidujú s podporou politických strán alebo koalícií, jeden ako nezávislý kandidát. Informoval o tom zapisovateľ volebnej komisie BSK Matúš Šaray.
O mandát poslanca Zastupiteľstva BSK sa uchádza celkovo 278 kandidátov. Definitívny zoznam bude známy po ich registrácii volebnou komisiou BSK.
Kandidátne listiny na post predsedu BSK podali v abecednom poradí podľa priezviska: Ján Chalabala – KSS, Juraj Droba – SaS, PS, Demokrati, Team Bratislava, Rastislav Gajarský – Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Zuzana Krajčovičová – Právo na pravdu a Starostovia a nezávislí kandidáti, Ľudovít Líška – Jednota Slovanov, Peter Poláček – SLOVEXIT, Dávid Staruch – nezávislý kandidát.
O poslanecké mandáty sa uchádza 278 kandidátov. Z tých 39 kandiduje ako nezávislých a 239 kandidátov má podporu politických strán, hnutí alebo koalícií.
Podanie kandidátnej listiny ešte automaticky neznamená zaradenie kandidáta na hlasovací lístok. „Predložené kandidátne listiny preskúma volebná komisia BSK, ktorá rozhodne o registrácii kandidátov," konštatuje samospráva.
Zdroj: SITA.sk - O post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja sa uchádza sedem kandidátov © SITA Všetky práva vyhradené.
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