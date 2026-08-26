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26. augusta 2026

O post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja sa uchádza sedem kandidátov


Tagy: Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Voľby do samosprávnych krajov

O poslanecké mandáty sa uchádza 278 kandidátov. Kandidátne listiny na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) podalo sedem ...



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volby 676x451 26.8.2026 (SITA.sk) - O poslanecké mandáty sa uchádza 278 kandidátov.


Kandidátne listiny na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) podalo sedem uchádzačov. Šiesti kandidujú s podporou politických strán alebo koalícií, jeden ako nezávislý kandidát. Informoval o tom zapisovateľ volebnej komisie BSK Matúš Šaray.

O mandát poslanca Zastupiteľstva BSK sa uchádza celkovo 278 kandidátov. Definitívny zoznam bude známy po ich registrácii volebnou komisiou BSK.

Kandidátne listiny na post predsedu BSK podali v abecednom poradí podľa priezviska: Ján Chalabala – KSS, Juraj Droba – SaS, PS, Demokrati, Team Bratislava, Rastislav Gajarský – Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Zuzana Krajčovičová – Právo na pravdu a Starostovia a nezávislí kandidáti, Ľudovít Líška – Jednota Slovanov, Peter Poláček – SLOVEXIT, Dávid Staruch – nezávislý kandidát.

O poslanecké mandáty sa uchádza 278 kandidátov. Z tých 39 kandiduje ako nezávislých a 239 kandidátov má podporu politických strán, hnutí alebo koalícií.

Podanie kandidátnej listiny ešte automaticky neznamená zaradenie kandidáta na hlasovací lístok. „Predložené kandidátne listiny preskúma volebná komisia BSK, ktorá rozhodne o registrácii kandidátov," konštatuje samospráva.


Zdroj: SITA.sk - O post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja sa uchádza sedem kandidátov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Voľby do samosprávnych krajov
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