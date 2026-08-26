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26. augusta 2026
Slovenskí vojaci prispejú k ochrane vzdušného priestoru východného krídla NATO, rozhodla vláda
Tagy: Obrana východné krídlo NATO
NATO za posledné desaťročie významne posilnilo svoju odstrašujúci a obrannú úlohu pozdĺž celého východného krídla. Slovenskí vojaci prispejú k ochrane vzdušného priestoru východného krídla
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26.8.2026 (SITA.sk) - NATO za posledné desaťročie významne posilnilo svoju odstrašujúci a obrannú úlohu pozdĺž celého východného krídla.
Slovenskí vojaci prispejú k ochrane vzdušného priestoru východného krídla NATO. Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní, a to schválením návrhu na vyslanie do 101 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR pre podporu opatrení a zvýšenie ostražitosti a ochrany vzdušného priestoru členských štátov.
V materiáli z dielne ministerstva obrany sa píše, že vyšlú do 16 profesionálnych vojakov z národného veliteľského a podporného prvku, do desať príslušníkov z veliteľských štruktúrach NATO Stáleho obranného plánu pre integrovanú protivzdušnú a protiraketovú obranu NATO a tiež jednotky do veľkosti ekvivalentu pozemnej čaty (70) pre zabezpečenie bojovej spôsobilosti a podpory v súvislosti s rádiolokátorom.
Zároveň vojaci so sebou vezmú aj do troch kusov rádiolokátorov ELM 2138M, do 15 kusov kolesovej techniky, do 20 kusov nočných pozorovacích prístrojov, do desať dronov s kamerou a do 210 kusov vojenských zbraní.
Vyslanie príslušníkov OS SR tak bude tvorené spôsobilosťou pozemného rádiolokačného prieskumu vrátane obsluhy, prvkov velenia a riadenia, logistického, spojovacieho, zdravotníckeho a ochranného zabezpečenia, ako aj ďalších síl a prostriedkov nevyhnutných na zabezpečenie plnenia úloh.
Vyslanie slovenských vojakov zároveň podľa slov rezortu obrany preverí a zvýši interoperabilitu a pripravenosť OS SR pôsobiť v mnohonárodnom prostredí. Zároveň tým SR prispieva k plneniu spojeneckých záväzkov.
Slovenskí vojaci tak prispejú k monitorovaniu vzdušného priestoru členských štátov, k tvorbe a výmene radarovej informácie, včasnému varovaniu ako aj k vytváraniu spoločného obrazu o vzdušnej situácii a k plneniu úloh integrovanej protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO (NATINAMDS). Vojaci budú plniť podľa ministerstva úlohy prioritne v Poľsku a Rumunsku.
Ministerstvo obrany v tejto súvislosti pripomenulo, že NATO za posledné desaťročie významne posilnilo svoju odstrašujúci a obrannú úlohu pozdĺž celého východného krídla. Tam spadá Nórsko, Fínsko, Estónsko, Litovská republika, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Turecko.
Rezort obrany pripomína, že v septembri minulého roku bola spustená aktivita NATO Eastern Sentry, teda Východná stráž. Tá vznikla v reakcii na viaceré narušenia vzdušného priestoru členských krajín.
„V praxi sa realizuje posilnenie monitorovania vzdušného priestoru NATO, nasadenie stíhacích lietadiel, prostriedkov včasného varovania, velenia a riadenia a koordinácie opatrení protivzdušnej obrany. Aktivity zahrnuté v Eastern Sentry sú vo vzdušnej doméne vykonávané v rámci Stáleho obranného plánu pre integrovanú protivzdušnú a protiraketovú obranu NATO a budú pokračovať aj po formálnom ukončení Eastern Sentry. Do tohto Stáleho obranného plánu patria všetky aktivity NATO na ochranu vzdušného priestoru Aliancie, vrátane Air Policing-u,“ priblížilo ministerstvo.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí vojaci prispejú k ochrane vzdušného priestoru východného krídla NATO, rozhodla vláda © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí vojaci prispejú k ochrane vzdušného priestoru východného krídla NATO. Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní, a to schválením návrhu na vyslanie do 101 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR pre podporu opatrení a zvýšenie ostražitosti a ochrany vzdušného priestoru členských štátov.
V materiáli z dielne ministerstva obrany sa píše, že vyšlú do 16 profesionálnych vojakov z národného veliteľského a podporného prvku, do desať príslušníkov z veliteľských štruktúrach NATO Stáleho obranného plánu pre integrovanú protivzdušnú a protiraketovú obranu NATO a tiež jednotky do veľkosti ekvivalentu pozemnej čaty (70) pre zabezpečenie bojovej spôsobilosti a podpory v súvislosti s rádiolokátorom.
Plnenie spojeneckých záväzkov
Zároveň vojaci so sebou vezmú aj do troch kusov rádiolokátorov ELM 2138M, do 15 kusov kolesovej techniky, do 20 kusov nočných pozorovacích prístrojov, do desať dronov s kamerou a do 210 kusov vojenských zbraní.
Vyslanie príslušníkov OS SR tak bude tvorené spôsobilosťou pozemného rádiolokačného prieskumu vrátane obsluhy, prvkov velenia a riadenia, logistického, spojovacieho, zdravotníckeho a ochranného zabezpečenia, ako aj ďalších síl a prostriedkov nevyhnutných na zabezpečenie plnenia úloh.
Vyslanie slovenských vojakov zároveň podľa slov rezortu obrany preverí a zvýši interoperabilitu a pripravenosť OS SR pôsobiť v mnohonárodnom prostredí. Zároveň tým SR prispieva k plneniu spojeneckých záväzkov.
Slovenskí vojaci tak prispejú k monitorovaniu vzdušného priestoru členských štátov, k tvorbe a výmene radarovej informácie, včasnému varovaniu ako aj k vytváraniu spoločného obrazu o vzdušnej situácii a k plneniu úloh integrovanej protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO (NATINAMDS). Vojaci budú plniť podľa ministerstva úlohy prioritne v Poľsku a Rumunsku.
Východná stráž
Ministerstvo obrany v tejto súvislosti pripomenulo, že NATO za posledné desaťročie významne posilnilo svoju odstrašujúci a obrannú úlohu pozdĺž celého východného krídla. Tam spadá Nórsko, Fínsko, Estónsko, Litovská republika, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Turecko.
Rezort obrany pripomína, že v septembri minulého roku bola spustená aktivita NATO Eastern Sentry, teda Východná stráž. Tá vznikla v reakcii na viaceré narušenia vzdušného priestoru členských krajín.
„V praxi sa realizuje posilnenie monitorovania vzdušného priestoru NATO, nasadenie stíhacích lietadiel, prostriedkov včasného varovania, velenia a riadenia a koordinácie opatrení protivzdušnej obrany. Aktivity zahrnuté v Eastern Sentry sú vo vzdušnej doméne vykonávané v rámci Stáleho obranného plánu pre integrovanú protivzdušnú a protiraketovú obranu NATO a budú pokračovať aj po formálnom ukončení Eastern Sentry. Do tohto Stáleho obranného plánu patria všetky aktivity NATO na ochranu vzdušného priestoru Aliancie, vrátane Air Policing-u,“ priblížilo ministerstvo.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí vojaci prispejú k ochrane vzdušného priestoru východného krídla NATO, rozhodla vláda © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Obrana východné krídlo NATO
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