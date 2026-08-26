Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 26.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Samuel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. augusta 2026

Slovenskí vojaci prispejú k ochrane vzdušného priestoru východného krídla NATO, rozhodla vláda


Tagy: Obrana východné krídlo NATO

NATO za posledné desaťročie významne posilnilo svoju odstrašujúci a obrannú úlohu pozdĺž celého východného krídla. Slovenskí vojaci prispejú k ochrane vzdušného priestoru východného krídla



Zdieľať
64805aef93d1b976713941 scaled 1 676x451 26.8.2026 (SITA.sk) - NATO za posledné desaťročie významne posilnilo svoju odstrašujúci a obrannú úlohu pozdĺž celého východného krídla.


Slovenskí vojaci prispejú k ochrane vzdušného priestoru východného krídla NATO. Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní, a to schválením návrhu na vyslanie do 101 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR pre podporu opatrení a zvýšenie ostražitosti a ochrany vzdušného priestoru členských štátov.

V materiáli z dielne ministerstva obrany sa píše, že vyšlú do 16 profesionálnych vojakov z národného veliteľského a podporného prvku, do desať príslušníkov z veliteľských štruktúrach NATO Stáleho obranného plánu pre integrovanú protivzdušnú a protiraketovú obranu NATO a tiež jednotky do veľkosti ekvivalentu pozemnej čaty (70) pre zabezpečenie bojovej spôsobilosti a podpory v súvislosti s rádiolokátorom.

Plnenie spojeneckých záväzkov


Zároveň vojaci so sebou vezmú aj do troch kusov rádiolokátorov ELM 2138M, do 15 kusov kolesovej techniky, do 20 kusov nočných pozorovacích prístrojov, do desať dronov s kamerou a do 210 kusov vojenských zbraní.

Vyslanie príslušníkov OS SR tak bude tvorené spôsobilosťou pozemného rádiolokačného prieskumu vrátane obsluhy, prvkov velenia a riadenia, logistického, spojovacieho, zdravotníckeho a ochranného zabezpečenia, ako aj ďalších síl a prostriedkov nevyhnutných na zabezpečenie plnenia úloh.

Vyslanie slovenských vojakov zároveň podľa slov rezortu obrany preverí a zvýši interoperabilitu a pripravenosť OS SR pôsobiť v mnohonárodnom prostredí. Zároveň tým SR prispieva k plneniu spojeneckých záväzkov.

Slovenskí vojaci tak prispejú k monitorovaniu vzdušného priestoru členských štátov, k tvorbe a výmene radarovej informácie, včasnému varovaniu ako aj k vytváraniu spoločného obrazu o vzdušnej situácii a k plneniu úloh integrovanej protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO (NATINAMDS). Vojaci budú plniť podľa ministerstva úlohy prioritne v Poľsku a Rumunsku.

Východná stráž


Ministerstvo obrany v tejto súvislosti pripomenulo, že NATO za posledné desaťročie významne posilnilo svoju odstrašujúci a obrannú úlohu pozdĺž celého východného krídla. Tam spadá Nórsko, Fínsko, Estónsko, Litovská republika, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Turecko.

Rezort obrany pripomína, že v septembri minulého roku bola spustená aktivita NATO Eastern Sentry, teda Východná stráž. Tá vznikla v reakcii na viaceré narušenia vzdušného priestoru členských krajín.

„V praxi sa realizuje posilnenie monitorovania vzdušného priestoru NATO, nasadenie stíhacích lietadiel, prostriedkov včasného varovania, velenia a riadenia a koordinácie opatrení protivzdušnej obrany. Aktivity zahrnuté v Eastern Sentry sú vo vzdušnej doméne vykonávané v rámci Stáleho obranného plánu pre integrovanú protivzdušnú a protiraketovú obranu NATO a budú pokračovať aj po formálnom ukončení Eastern Sentry. Do tohto Stáleho obranného plánu patria všetky aktivity NATO na ochranu vzdušného priestoru Aliancie, vrátane Air Policing-u,“ priblížilo ministerstvo.


Zdroj: SITA.sk - Slovenskí vojaci prispejú k ochrane vzdušného priestoru východného krídla NATO, rozhodla vláda © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obrana východné krídlo NATO
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Trump spôsobil diplomatický škandál aj na prestížnych pretekoch seriálu IndyCar
<< predchádzajúci článok
Meta zaplatí miliardy a sprísni pravidlá používania Facebooku a Instagramu pre tínedžerov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 