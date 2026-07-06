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06. júla 2026
UEFA kritizuje FIFA za zrušenie dištancu pre Američana Baloguna
Tagy: MS vo futbale 2026
UEFA označila rozhodnutie FIFA za "prekročenie červenej čiary". Európska futbalová únia (UEFA) ostro kritizovala rozhodnutie Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) za zrušenie dištancu Američanovi ...
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6.7.2026 (SITA.sk) - UEFA označila rozhodnutie FIFA za "prekročenie červenej čiary".
Európska futbalová únia (UEFA) ostro kritizovala rozhodnutie Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) za zrušenie dištancu Američanovi Folarinovi Balogunovi za červenú kartu z duelu proti Bosne a Hercegovine.
V praxi to znamená, že spoluorganizátor svetového šampionátu má k dispozícii dôležitého hráča pre osemfinále proti Belgicku. FIFA reagovala na intervenčný tlak Donalda Trumpa, ktorý požiadal prezidenta organizácie Gianniho Infantina o prehodnotenie sankcie.
UEFA vo svojom vyhlásení konštatovala, že "rozhodnutie pozastaviť jednozápasový automatický zákaz štartu po vylúčení Baloguna prekročilo červenú čiaru". Podľa nej sú pravidlá futbalu základom pre férovú a transparentnú súťaž a tento prípad neumožňuje výnimku.
"Futbal je najobľúbenejší šport na svete, pretože sa hrá všade podľa rovnakých pravidiel," doplnila UEFA a vyjadrila znepokojenie nad dôsledkami tohto precedensu pre celý šport.
Balogun mal pauzovať v osemfinále MS 2026 za vylúčenie, keď v zápase USA - Bosna a Hercegovina (2:0) podľa videorozhodcu pristúpil nohu súpera. O zrušení trestu rozhodla disciplinárna komisia FIFA, ktorá však neuviedla konkrétny dôvod tohto nečakaného verdiktu.
Donald Trump na sociálnej sieti Truth Social ocenil FIFA za "správny krok a zvrátenie veľkej nespravodlivosti". Za výrazne prekvapivé označil situáciu aj belgický tréner Rudi Garcia so slovami: "Nevedel som, že na majstrovstvách sveta je 5. júl po novom 1. apríl - Deň bláznov."
Politické a športové zásahy do disciplinárnych rozhodnutí tak vyvolali vážnu debatu o dodržiavaní pravidiel vo futbale na najvyššej úrovni. Ku kritike čudného rozhodnutia FIFA sa počas pondelka pridali aj belgická diplomacia či európske orgány.
Zdroj: SITA.sk - UEFA kritizuje FIFA za zrušenie dištancu pre Američana Baloguna © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska futbalová únia (UEFA) ostro kritizovala rozhodnutie Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) za zrušenie dištancu Američanovi Folarinovi Balogunovi za červenú kartu z duelu proti Bosne a Hercegovine.
V praxi to znamená, že spoluorganizátor svetového šampionátu má k dispozícii dôležitého hráča pre osemfinále proti Belgicku. FIFA reagovala na intervenčný tlak Donalda Trumpa, ktorý požiadal prezidenta organizácie Gianniho Infantina o prehodnotenie sankcie.
UEFA vo svojom vyhlásení konštatovala, že "rozhodnutie pozastaviť jednozápasový automatický zákaz štartu po vylúčení Baloguna prekročilo červenú čiaru". Podľa nej sú pravidlá futbalu základom pre férovú a transparentnú súťaž a tento prípad neumožňuje výnimku.
"Futbal je najobľúbenejší šport na svete, pretože sa hrá všade podľa rovnakých pravidiel," doplnila UEFA a vyjadrila znepokojenie nad dôsledkami tohto precedensu pre celý šport.
Balogun mal pauzovať v osemfinále MS 2026 za vylúčenie, keď v zápase USA - Bosna a Hercegovina (2:0) podľa videorozhodcu pristúpil nohu súpera. O zrušení trestu rozhodla disciplinárna komisia FIFA, ktorá však neuviedla konkrétny dôvod tohto nečakaného verdiktu.
Donald Trump na sociálnej sieti Truth Social ocenil FIFA za "správny krok a zvrátenie veľkej nespravodlivosti". Za výrazne prekvapivé označil situáciu aj belgický tréner Rudi Garcia so slovami: "Nevedel som, že na majstrovstvách sveta je 5. júl po novom 1. apríl - Deň bláznov."
Politické a športové zásahy do disciplinárnych rozhodnutí tak vyvolali vážnu debatu o dodržiavaní pravidiel vo futbale na najvyššej úrovni. Ku kritike čudného rozhodnutia FIFA sa počas pondelka pridali aj belgická diplomacia či európske orgány.
Zdroj: SITA.sk - UEFA kritizuje FIFA za zrušenie dištancu pre Američana Baloguna © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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