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 24hod.sk    Šport

07. júna 2026

Mexičania sa pred začiatkom MS 2026 pokúsili o nový rekord – najväčšiu ľudskú vlnu na svete – VIDEO


Tagy: Guinnessova kniha rekordov MS vo futbale 2026

Tisíce ľudí sa zišli v uliciach Mexico City, aby vytvorili rekordnú ľudskú vlnu. Len pár dní pred začiatkom majstrovstiev sveta vo futbale sa tisíce ľudí zhromaždili na hlavnej ulici mexického ...



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mexico_wcup_soccer_98488 676x451 7.6.2026 (SITA.sk) - Tisíce ľudí sa zišli v uliciach Mexico City, aby vytvorili rekordnú ľudskú vlnu.


Len pár dní pred začiatkom majstrovstiev sveta vo futbale sa tisíce ľudí zhromaždili na hlavnej ulici mexického hlavného mesta, aby spoločne vytvorili nový rekord - najväčšiu ľudskú vlnu.

Tradičná vlna, ktorá sa v Mexiku preslávila už počas futbalových MS 1986, sa odvtedy stala medzinárodným fenoménom. Víkendová akcia pritiahla množstvo miestnych obyvateľov, ktorí prišli v národných dresoch a vlajkách, tancovali na hlasnú hudbu a vystrkovali ruky či nohy do vzduchu.

Účastníci stáli na dvoch kilometroch dlhom úseku Paseo de la Reforma, významnej mestskej ulice vedúcej cez centrum Mexico City. Jedna z účastníčok akcie Sally Avilesová vyjadrila istotu, že rekord bude prekonaný: „Hovorím, že to dokážeme. Už nás je toľko a môžeme to zvládnuť!"

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Na akcii sa objavili aj ženy v honosných šatách s maskami kostier v štýle "catrinas", ikonických postáv spojených s mexickým sviatkom Dňa mŕtvych. Turné sprevádzala kapela La Sonora Santanera hraním tropických rytmov a moderátorka usmerňovala synchronizované pohyby davu.

Pod jej vedením si prvý rad ľudí kľakol a rýchlo sa postavil s rukami zdvihnutými nahor, pričom ostatní v rade opakovali tento pohyb postupne, čím dav vyzeral ako vlny na mori.

"Nemohla som chýbať pri tomto úžasnom podujatí a ukázať svetu, ako Mexiko naozaj vyzerá – atmosféra, láska, jednota, pokoj,“ povedala 55-ročná Gloria Fragosová, ktorá mala na hlave tradičný čelenku.

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Vyjadrila tiež presvedčenie, že Mexiko je "viac než pripravené" na príchod fanúšikov počas MS 2026, ktoré krajina hostí spolu s Kanadou a USA.

Mexiko, ktoré má problémy s násilím gangov, posilnilo bezpečnostné opatrenia pred zápasmi, ktoré sa budú konať v Mexico City, Monterrey a Guadalajare.

Kultúrne úrady neskôr informovali na sociálnych sieťach, že rekord najväčšej ľudskej vlny bol prekročený, avšak bez bližších detailov. Konečné potvrdenie o prekročení rekordu poskytne Guinnessova kniha rekordov.


Zdroj: SITA.sk - Mexičania sa pred začiatkom MS 2026 pokúsili o nový rekord – najväčšiu ľudskú vlnu na svete – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Guinnessova kniha rekordov MS vo futbale 2026
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