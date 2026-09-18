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18. septembra 2026
Warren Buffett po desaťročiach odchádza z čela investičného impéria Berkshire Hathaway
Muž, ktorý z Berkshire vybudoval jedno z najúspešnejších investičných impérií, zostáva vo firme ako čestný predseda. Warren Buffett vo veku 96 rokov odstupuje ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Muž, ktorý z Berkshire vybudoval jedno z najúspešnejších investičných impérií, zostáva vo firme ako čestný predseda.
Warren Buffett vo veku 96 rokov odstupuje z funkcie predsedu predstavenstva Berkshire Hathaway, kde pôsobil od roku 1970, informoval denník The New York Times.
Legendárny investor, ktorý z Berkshire vybudoval jednu z najúspešnejších investičných spoločností v dejinách, sa s okamžitou platnosťou stane čestným predsedom a zostane členom predstavenstva. Novým predsedom bude jeho syn Howard G. Buffett.
„Slúžiť vám ako predseda bolo privilégiom môjho života a vašu dôveru som nikdy nepovažoval za samozrejmosť,“ napísal Buffett v liste akcionárom.
Odchod z funkcie je ďalším krokom dlhodobo pripravovanej generačnej výmeny vo vedení spoločnosti.
Buffett už na konci minulého roka odstúpil z postu generálneho riaditeľa. Nahradil ho jeho dlhoročný spolupracovník Greg Abel.
Buffett, ktorý 30. augusta oslávil 96 rokov, sa počas desaťročí stal jednou z najvýraznejších postáv amerického kapitalizmu a investovania.
Berkshire Hathaway pod jeho vedením vyrástla na konglomerát s podielmi v desiatkach veľkých spoločností.
V liste akcionárom Buffett svoj odchod zhrnul stručne: „Otec čas napokon vždy zvíťazí.“ Dodal však, že k nemu bol mimoriadne štedrý.
Zdroj: SITA.sk - Warren Buffett po desaťročiach odchádza z čela investičného impéria Berkshire Hathaway © SITA Všetky práva vyhradené.
Warren Buffett vo veku 96 rokov odstupuje z funkcie predsedu predstavenstva Berkshire Hathaway, kde pôsobil od roku 1970, informoval denník The New York Times.
Legendárny investor, ktorý z Berkshire vybudoval jednu z najúspešnejších investičných spoločností v dejinách, sa s okamžitou platnosťou stane čestným predsedom a zostane členom predstavenstva. Novým predsedom bude jeho syn Howard G. Buffett.
„Slúžiť vám ako predseda bolo privilégiom môjho života a vašu dôveru som nikdy nepovažoval za samozrejmosť,“ napísal Buffett v liste akcionárom.
Generačná výmena
Odchod z funkcie je ďalším krokom dlhodobo pripravovanej generačnej výmeny vo vedení spoločnosti.
Buffett už na konci minulého roka odstúpil z postu generálneho riaditeľa. Nahradil ho jeho dlhoročný spolupracovník Greg Abel.
Čas vždy zvíťazí
Buffett, ktorý 30. augusta oslávil 96 rokov, sa počas desaťročí stal jednou z najvýraznejších postáv amerického kapitalizmu a investovania.
Berkshire Hathaway pod jeho vedením vyrástla na konglomerát s podielmi v desiatkach veľkých spoločností.
V liste akcionárom Buffett svoj odchod zhrnul stručne: „Otec čas napokon vždy zvíťazí.“ Dodal však, že k nemu bol mimoriadne štedrý.
Zdroj: SITA.sk - Warren Buffett po desaťročiach odchádza z čela investičného impéria Berkshire Hathaway © SITA Všetky práva vyhradené.
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