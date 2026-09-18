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18. septembra 2026

Warren Buffett po desaťročiach odchádza z čela investičného impéria Berkshire Hathaway


Tagy: Investor Odchod do penzie podpredseda predstavenstva

Muž, ktorý z Berkshire vybudoval jedno z najúspešnejších investičných impérií, zostáva vo firme ako čestný predseda. Warren Buffett vo veku 96 rokov odstupuje ...



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berkshire_hathaway_investments_77490 676x473 18.9.2026 (SITA.sk) - Muž, ktorý z Berkshire vybudoval jedno z najúspešnejších investičných impérií, zostáva vo firme ako čestný predseda.


Warren Buffett vo veku 96 rokov odstupuje z funkcie predsedu predstavenstva Berkshire Hathaway, kde pôsobil od roku 1970, informoval denník The New York Times.

Legendárny investor, ktorý z Berkshire vybudoval jednu z najúspešnejších investičných spoločností v dejinách, sa s okamžitou platnosťou stane čestným predsedom a zostane členom predstavenstva. Novým predsedom bude jeho syn Howard G. Buffett.

„Slúžiť vám ako predseda bolo privilégiom môjho života a vašu dôveru som nikdy nepovažoval za samozrejmosť,“ napísal Buffett v liste akcionárom.

Generačná výmena


Odchod z funkcie je ďalším krokom dlhodobo pripravovanej generačnej výmeny vo vedení spoločnosti.

Buffett už na konci minulého roka odstúpil z postu generálneho riaditeľa. Nahradil ho jeho dlhoročný spolupracovník Greg Abel.

Čas vždy zvíťazí


Buffett, ktorý 30. augusta oslávil 96 rokov, sa počas desaťročí stal jednou z najvýraznejších postáv amerického kapitalizmu a investovania.

Berkshire Hathaway pod jeho vedením vyrástla na konglomerát s podielmi v desiatkach veľkých spoločností.

V liste akcionárom Buffett svoj odchod zhrnul stručne: „Otec čas napokon vždy zvíťazí.“ Dodal však, že k nemu bol mimoriadne štedrý.


Zdroj: SITA.sk - Warren Buffett po desaťročiach odchádza z čela investičného impéria Berkshire Hathaway © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Investor Odchod do penzie podpredseda predstavenstva
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