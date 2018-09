MF SR plánuje upraviť vyhlášku o preverovaní finančných účtov bankami

Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Bratislava 16. septembra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR pripravuje novelu vyhlášky, ktorou sa ustanovia podrobnosti preverovania finančných účtov bankami. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Medzirezortné pripomienkové konanie by malo začať v októbri tohto roka.objasnilo ministerstvo.Oblasť automatickej výmeny informácií o finančných účtoch medzi príslušnými orgánmi Slovenskej republiky, členských štátov a zmluvných štátov upravuje zákon o automatickej výmene informácií, ktorý je platný od 1. januára 2016. Prvá praktická výmena o finančných účtoch sa uskutočnila k 30. septembru 2017 a SR si automaticky vymenila informácie o finančných účtoch so 45 jurisdikciami.doplnilo ministerstvo.Banky zasielajú údaje o zahraničných účtoch na základe platnej legislatívy aj finančnej správe. V júni tohto roka tak urobili už tretíkrát.priblížila manažérka pre oblasť daní a účtovníctva v Slovenskej bankovej asociácii Iveta Orbánová.Finančné domy napríklad preverovali štátnu príslušnosť, bydlisko fyzických osôb, sídlo právnických osôb nielen zakladajúcich nové účty, ale aj v prípade už existujúcich založených účtov.vysvetlila Orbánová.Zber a triedenie dát je celosvetovo nastavený tak, že je uzákonená povinnosť pre finančné inštitúcie zúčastnených krajín poskytovať údaje o jednotlivých daňovníkoch, teda fyzických aj právnických osobách podľa zúčastnených krajín na základe zistenia ich daňovej rezidencie.vysvetlila Orbánová. O držiteľoch účtov sa oznamujú osobné dáta, daňové identifikačné číslo alebo iné obdobné číslo majiteľa účtu používané na daňové účely v štáte, kde je daňovým rezidentom. O finančnej situácii sa musia oznámiť čísla účtov, zostatky na účtoch k 31. decembru predchádzajúceho roku, hrubá suma vyplatených dividend, hrubá suma vyplatených úrokov, hrubá suma ostatných vyplatených výnosov, hrubé výnosy z predaja majetku.