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16. júla 2026

Michal Kaliňák vyzval samosprávy k využitiu 4 miliónov eur na dobrovoľných hasičov, výzvy sú rozdelené do dvoch kategórií


Tagy: Dobrovoľní hasiči Dotácie Samosprávy štátny tajomník ministerstva vnútra

Vyzval ich, aby sa zapojili do aktuálnych dotačných výziev s cieľom zlepšiť materiálno-technické vybavenie dobrovoľných hasičov a modernizovať ich hasičské zbrojnice. Štátny tajomník



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16.7.2026 (SITA.sk) - Vyzval ich, aby sa zapojili do aktuálnych dotačných výziev s cieľom zlepšiť materiálno-technické vybavenie dobrovoľných hasičov a modernizovať ich hasičské zbrojnice.


Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák vo štvrtok oslovil viac ako 1 700 primátorov a starostov miest a obcí, ktoré sú zriaďovateľmi dobrovoľných hasičských zborov. V liste ich vyzval, aby sa zapojili do aktuálnych dotačných výziev s cieľom zlepšiť materiálno-technické vybavenie dobrovoľných hasičov a modernizovať ich hasičské zbrojnice. Ako informoval hovorca MV SR Matej Neumann, na tento účel sú vyčlenené 4 milióny eur.

Výzvy sú rozdelené do dvoch hlavných kategórií. Prvá výzva má alokáciu jeden milión eur a je určená na servis, údržbu a opravy hasičskej techniky, strojov, zariadení a náradia. Mestá a obce môžu získať dotáciu v rozpätí od 3 000 do 5 000 eur.

Druhá výzva, s celkovou sumou 3 milióny eur, podporí výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu hasičských zbrojníc. Patrí sem aj zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a projektová príprava. Výška dotácie sa pohybuje od 15 000 do 70 000 eur. Žiadosti o dotácie je možné podávať do 24. augusta 2026. Podrobné podmienky oboch výziev sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

"Dobrovoľní hasiči sú nenahraditeľnou súčasťou života našich miest a obcí. Sú pripravení pomáhať pri požiaroch, povodniach aj ďalších mimoriadnych udalostiach. Chceme, aby mali kvalitné zázemie aj spoľahlivú techniku, preto túto výzvu dávam špeciálne do pozornosti komunálnym lídrom," uviedol štátny tajomník a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.


Zdroj: SITA.sk - Michal Kaliňák vyzval samosprávy k využitiu 4 miliónov eur na dobrovoľných hasičov, výzvy sú rozdelené do dvoch kategórií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dobrovoľní hasiči Dotácie Samosprávy štátny tajomník ministerstva vnútra
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