|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 16.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahomír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. júla 2026
Kaliňák predstavil zrekonštruovanú Kukuricu. Presun zamestnancov začne v najbližších mesiacoch – VIDEO
Tagy: Kukurica Minister obrany
Kaliňák predstavil nové sídlo ministerstva. Minister obrany Robert Kaliňák (
Zdieľať
16.7.2026 (SITA.sk) - Kaliňák predstavil nové sídlo ministerstva.
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) vo štvrtok predstavil nové sídlo Ministerstva obrany SR, zrekonštruovanú budovu Kukurica v bratislavskom Novom Meste. Náklady na rekonštrukciu budovy dosiahli podľa Kaliňáka 49,6 milióna eur, čo podľa neho predstavuje približne 2 750 eur za meter štvorcový. Presun zamestnancov ministerstva do nového sídla bude prebiehať postupne počas nasledujúcich mesiacov.
"Budova posledných 20 rokov výrazne chátrala. My sme sa rozhodli, čo s ňou treba rýchlo niečo robiť. Dali sme dokopy jednu ikonickú stavbu Bratislavy a myslím si, že aj jej vzhľad a prevedenie zodpovedá tomu, ako má vyzerať moderná architektúra," povedal Kaliňák. Obnova objektu bola podľa neho náročná vzhľadom na vek a stav budovy aj rozsah potrebných stavebných zásahov.
Podobu projektu vypracoval ateliér Kállayovcov a na architektonickom riešení spolupracoval aj pôvodný autor budovy Ján Strcula. "Potešilo nás, že sme projektovanie a vízie toho, ako má tá budova vyzerať, mohli odovzdať do rúk architekta Jána Strculu, ktorý túto budovu robil pred 50 rokmi. Nie každý, kto robí generálnu rekonštrukciu pôvodnej budovy, má možnosť spolupracovať s jej pôvodným architektom," uviedol minister.
Budova bola postavená ako vojenský internát Hviezda v roku 1978 podľa návrhu architektov Jána Strculu a Cyrila Sirotného. Po desaťročiach využívania sa jej technický stav zhoršil a rezort obrany ju v roku 2017 uzavrel.
Príprava rekonštrukcie sa začala ešte za predchádzajúcich vlád. V architektonickej súťaži v roku 2021 uspel tím Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (Vertikálny ateliér), ktorý navrhol obnovu budovy s kombináciou ubytovacích a administratívnych priestorov pri zachovaní pôvodnej architektúry.
Po nástupe Kaliňáka sa projekt zmenil. Ministerstvo upustilo od ubytovacej funkcie a rozhodlo, že z objektu vznikne nové centrálne sídlo rezortu obrany s kanceláriami pre zamestnancov vrátane vedenia ministerstva a Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. Stavebné práce sa naplno rozbehli v roku 2024. "Rozhodnutie o tom, že ideme rekonštruovať Kukuricu a urobiť z nej sídlo ministerstva obrany, bolo prijaté začiatkom júla 2024. Dnes už máme k dispozícii hotové priestory, aj keď nás ešte čakajú ďalšie rekonštrukcie," povedal Kaliňák.
Projekt sprevádzala výrazná kritika opozície, ktorá spochybňovala cenu rekonštrukcie aj vybavenie budovy. Médiá upozornili na verejné obstarávania zahŕňajúce okrem iného machovú stenu za približne 157 tisíc eur, kuchynky, interiérové vybavenie či veľkoplošnú LED obrazovku na fasáde za viac ako 400 tisíc eur. Pozornosť vzbudilo aj nové oplotenie objektu.
Progresívne Slovensko podalo v súvislosti s projektom podnet na Najvyšší kontrolný úrad SR, SaS sa obrátila na Generálnu prokuratúru SR. Kaliňák odmietol výhrady, že by išlo o neprimerane luxusnú rekonštrukciu. Priznal, že pôvodný návrh počítal s nižšími nákladmi a jednoduchším riešením, neskôr sa však rezort rozhodol pre úplne nový architektonický návrh exteriéru aj interiéru. Vyššiu cenu niektorého nábytku vysvetlil atypickým pôdorysom budovy a potrebou vyrábať veľkú časť vybavenia na mieru.
Poslanec hnutia Slovensko a podpredseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Gábor Grendel dnes označil projekt za premrhanú príležitosť. "Minister obrany Robert Kaliňák sa naozaj nemá čím pochváliť. Je to skôr na hanbu, pretože Kukurica mala pôvodne slúžiť ako služobné ubytovanie pre profesionálnych vojakov a radových zamestnancov ministerstva obrany. Tak sa s tým počítalo počas našej vlády, keď mala rekonštrukcia stáť 35 miliónov eur. Namiesto toho sa Kaliňákov účet vyšplhá až na 70 miliónov eur a budova nebude slúžiť ani profesionálnym vojakom, ani zamestnancom ako ubytovanie, ale ako nové sídlo ministerstva obrany. Je to premrhaná šanca a premrhané peniaze,"zhodnotil Grendel.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák predstavil zrekonštruovanú Kukuricu. Presun zamestnancov začne v najbližších mesiacoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) vo štvrtok predstavil nové sídlo Ministerstva obrany SR, zrekonštruovanú budovu Kukurica v bratislavskom Novom Meste. Náklady na rekonštrukciu budovy dosiahli podľa Kaliňáka 49,6 milióna eur, čo podľa neho predstavuje približne 2 750 eur za meter štvorcový. Presun zamestnancov ministerstva do nového sídla bude prebiehať postupne počas nasledujúcich mesiacov.
"Budova posledných 20 rokov výrazne chátrala. My sme sa rozhodli, čo s ňou treba rýchlo niečo robiť. Dali sme dokopy jednu ikonickú stavbu Bratislavy a myslím si, že aj jej vzhľad a prevedenie zodpovedá tomu, ako má vyzerať moderná architektúra," povedal Kaliňák. Obnova objektu bola podľa neho náročná vzhľadom na vek a stav budovy aj rozsah potrebných stavebných zásahov.
Na projekte spolupracoval aj pôvodný architekt
Podobu projektu vypracoval ateliér Kállayovcov a na architektonickom riešení spolupracoval aj pôvodný autor budovy Ján Strcula. "Potešilo nás, že sme projektovanie a vízie toho, ako má tá budova vyzerať, mohli odovzdať do rúk architekta Jána Strculu, ktorý túto budovu robil pred 50 rokmi. Nie každý, kto robí generálnu rekonštrukciu pôvodnej budovy, má možnosť spolupracovať s jej pôvodným architektom," uviedol minister.
Budova bola postavená ako vojenský internát Hviezda v roku 1978 podľa návrhu architektov Jána Strculu a Cyrila Sirotného. Po desaťročiach využívania sa jej technický stav zhoršil a rezort obrany ju v roku 2017 uzavrel.
Ministerstvo upustilo od ubytovacej funkcie
Príprava rekonštrukcie sa začala ešte za predchádzajúcich vlád. V architektonickej súťaži v roku 2021 uspel tím Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (Vertikálny ateliér), ktorý navrhol obnovu budovy s kombináciou ubytovacích a administratívnych priestorov pri zachovaní pôvodnej architektúry.
Po nástupe Kaliňáka sa projekt zmenil. Ministerstvo upustilo od ubytovacej funkcie a rozhodlo, že z objektu vznikne nové centrálne sídlo rezortu obrany s kanceláriami pre zamestnancov vrátane vedenia ministerstva a Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. Stavebné práce sa naplno rozbehli v roku 2024. "Rozhodnutie o tom, že ideme rekonštruovať Kukuricu a urobiť z nej sídlo ministerstva obrany, bolo prijaté začiatkom júla 2024. Dnes už máme k dispozícii hotové priestory, aj keď nás ešte čakajú ďalšie rekonštrukcie," povedal Kaliňák.
Projekt sprevádzala výrazná kritika opozície, ktorá spochybňovala cenu rekonštrukcie aj vybavenie budovy. Médiá upozornili na verejné obstarávania zahŕňajúce okrem iného machovú stenu za približne 157 tisíc eur, kuchynky, interiérové vybavenie či veľkoplošnú LED obrazovku na fasáde za viac ako 400 tisíc eur. Pozornosť vzbudilo aj nové oplotenie objektu.
Progresívne Slovensko podalo v súvislosti s projektom podnet na Najvyšší kontrolný úrad SR, SaS sa obrátila na Generálnu prokuratúru SR. Kaliňák odmietol výhrady, že by išlo o neprimerane luxusnú rekonštrukciu. Priznal, že pôvodný návrh počítal s nižšími nákladmi a jednoduchším riešením, neskôr sa však rezort rozhodol pre úplne nový architektonický návrh exteriéru aj interiéru. Vyššiu cenu niektorého nábytku vysvetlil atypickým pôdorysom budovy a potrebou vyrábať veľkú časť vybavenia na mieru.
Poslanec hnutia Slovensko a podpredseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Gábor Grendel dnes označil projekt za premrhanú príležitosť. "Minister obrany Robert Kaliňák sa naozaj nemá čím pochváliť. Je to skôr na hanbu, pretože Kukurica mala pôvodne slúžiť ako služobné ubytovanie pre profesionálnych vojakov a radových zamestnancov ministerstva obrany. Tak sa s tým počítalo počas našej vlády, keď mala rekonštrukcia stáť 35 miliónov eur. Namiesto toho sa Kaliňákov účet vyšplhá až na 70 miliónov eur a budova nebude slúžiť ani profesionálnym vojakom, ani zamestnancom ako ubytovanie, ale ako nové sídlo ministerstva obrany. Je to premrhaná šanca a premrhané peniaze,"zhodnotil Grendel.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák predstavil zrekonštruovanú Kukuricu. Presun zamestnancov začne v najbližších mesiacoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kukurica Minister obrany
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Top foto dňa (16. júl 2026): Kúpalisko Rosnička, balíky slamy na poli, ľudia na pláži a sadenie stromov
Top foto dňa (16. júl 2026): Kúpalisko Rosnička, balíky slamy na poli, ľudia na pláži a sadenie stromov
<< predchádzajúci článok
Michal Kaliňák vyzval samosprávy k využitiu 4 miliónov eur na dobrovoľných hasičov, výzvy sú rozdelené do dvoch kategórií
Michal Kaliňák vyzval samosprávy k využitiu 4 miliónov eur na dobrovoľných hasičov, výzvy sú rozdelené do dvoch kategórií