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16. júla 2026

Prvé izraelské rodiny sa nasťahovali do novej osady pri predjordánskom Nábuluse


Tagy: Izraelská vláda okupované územia Palestína Západný breh Jordánu Židovské osady

Nová osada na vrchu Ebal je ďalším z projektov podporovaných vládou Benjamina Netanjahua na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Skupina izraelských rodín sa vo štvrtok nasťahovala do novej osady na ...



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mideast_wars_settlement_surge_50772 676x451 16.7.2026 (SITA.sk) - Nová osada na vrchu Ebal je ďalším z projektov podporovaných vládou Benjamina Netanjahua na okupovanom Západnom brehu Jordánu.


Skupina izraelských rodín sa vo štvrtok nasťahovala do novej osady na vrchu Ebal nad palestínskym mestom Nábulus na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Oznámila to regionálna rada osadníkov Samária, ktorá používa biblické označenie severnej časti územia.

Podľa rady sa do mobilných domov v novej osade Ebal presťahovali prvé rodiny spolu so svojím majetkom.

Tri milióny Palestínčanov


Na videu zverejnenom radou bolo vidieť osadníkov, ako prenášajú nábytok a sťahovacie škatule do približne desiatich obytných kontajnerov. K osade vedie novovybudovaná cesta lemovaná izraelskými vlajkami.

Na Západnom brehu Jordánu, s výnimkou východného Jeruzalema, žije viac ako 500-tisíc izraelských osadníkov medzi približne tromi miliónmi Palestínčanov.

Proti medzinárodnému právu


Medzinárodné právo považuje všetky izraelské osady na okupovanom území za nelegálne. Guvernér oblasti Nábulus Ghassán Daghlas uviedol, že nová osada ešte viac prehĺbi izoláciu palestínskeho mesta.

„Palestínski obyvatelia chodievali na vrch Ebal na prechádzky a za čerstvým vzduchom, dnes nám však vzali aj vzduch, keď Nábulus zo všetkých strán obkľúčili osadami a útokmi,“ povedal.

Až 600 rodín


Predseda regionálnej rady Josi Dagan vyhlásil, že v budúcnosti by v osade mohlo žiť až 600 rodín.

Podľa izraelskej mimovládnej organizácie Peace Now schválila vláda premiéra Benjamina Netanjahua od svojho nástupu do funkcie vznik 102 osád na Západnom brehu Jordánu.


Zdroj: SITA.sk - Prvé izraelské rodiny sa nasťahovali do novej osady pri predjordánskom Nábuluse © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelská vláda okupované územia Palestína Západný breh Jordánu Židovské osady
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