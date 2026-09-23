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 24hod.sk    Šport

23. septembra 2026

Michalík sa zmestil do elitnej dvadsiatky v časovke ako jediný zo slovenských juniorov



Timotej Michalík obsadil 19. miesto, keď zaostal o 68 sekúnd za víťazným Benjaminom Novalom. Juniori a juniorky ukončili časovkársku časť svetového šampionátu v cyklistike v kanadskom Montreale a v ...



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michalik 004 foto_sona nikova 676x450 23.9.2026 (SITA.sk) - Timotej Michalík obsadil 19. miesto, keď zaostal o 68 sekúnd za víťazným Benjaminom Novalom.


Juniori a juniorky ukončili časovkársku časť svetového šampionátu v cyklistike v kanadskom Montreale a v hre bola štvorica slovenských reprezentantov.

Najlepší výsledok dosiahol Timotej Michalík, ktorý v časovke juniorov skončil devätnásty.

Jeho reprezentačný kolega Milan Húsenica dokončil jazdu proti chronometru na 48. mieste. V cieli klasifikovali 69 cyklistov.

Zaostal o 68 sekúnd


Na trati dlhej 20,3 km bol najrýchlejší Španiel Benjamin Noval. Dosiahol víťazný čas 25:17:35 min a ako jediný mal rýchlostný priemer vyšší ako 48 km/h, presne 48,163 km/h. Michalík za ním zaostal o 1:08,63 min a Húsenica o 2:29,35 min. Striebro a bronz putovali do Belgicka a Dánska zásluhou Vica de Smeta, resp. Maltheho Risbjerga.

Juniorky mali na programe iba krátku časovku na 10,7 km a najlepšie si počínala Poľka Maria Okrucinská. Striebro pre Belgicko vybojovala Yana Decruyenaereová bronz Britka Aalia Clayová. Z dvojice Sloveniek bola lepšia Karolína Hajduková na 23. mieste s mankom 1:25,88 min na víťazku. Lujza Bartošíková obsadila v konkurencii 57 pretekárok 36. pozíciu. Za víťazkou zaostala o 1:47:30 min.

V hre aj Chladoňová


Pre slovenskú reprezentáciu sa tým program časoviek na svetovom šampionáte skončil. Už vo štvrtok pokračujú majstrovstvá sveta pretekmi s hromadným štartom žien do 23 rokov a juniorov.

Na štart pretekov do 23 rokov by sa mali postaviť všetky tri slovenské reprezentantky Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová a Nina Andacká. Chladoňová je obhajkyňa striebra z MS 2025 v rwandskom Kigali, V juniorských pretekoch chlapcov by sa malo predstaviť trio Michal Kacina, Milan Húsenica a Timotej Michalík. Náhradníkom je Tadeáš Rybanský.



Zdroj: SITA.sk - Michalík sa zmestil do elitnej dvadsiatky v časovke ako jediný zo slovenských juniorov © SITA Všetky práva vyhradené.

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