|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 23.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zdenka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. septembra 2026
Michalík sa zmestil do elitnej dvadsiatky v časovke ako jediný zo slovenských juniorov
Timotej Michalík obsadil 19. miesto, keď zaostal o 68 sekúnd za víťazným Benjaminom Novalom. Juniori a juniorky ukončili časovkársku časť svetového šampionátu v cyklistike v kanadskom Montreale a v ...
Zdieľať
23.9.2026 (SITA.sk) - Timotej Michalík obsadil 19. miesto, keď zaostal o 68 sekúnd za víťazným Benjaminom Novalom.
Juniori a juniorky ukončili časovkársku časť svetového šampionátu v cyklistike v kanadskom Montreale a v hre bola štvorica slovenských reprezentantov.
Najlepší výsledok dosiahol Timotej Michalík, ktorý v časovke juniorov skončil devätnásty.
Jeho reprezentačný kolega Milan Húsenica dokončil jazdu proti chronometru na 48. mieste. V cieli klasifikovali 69 cyklistov.
Na trati dlhej 20,3 km bol najrýchlejší Španiel Benjamin Noval. Dosiahol víťazný čas 25:17:35 min a ako jediný mal rýchlostný priemer vyšší ako 48 km/h, presne 48,163 km/h. Michalík za ním zaostal o 1:08,63 min a Húsenica o 2:29,35 min. Striebro a bronz putovali do Belgicka a Dánska zásluhou Vica de Smeta, resp. Maltheho Risbjerga.
Juniorky mali na programe iba krátku časovku na 10,7 km a najlepšie si počínala Poľka Maria Okrucinská. Striebro pre Belgicko vybojovala Yana Decruyenaereová bronz Britka Aalia Clayová. Z dvojice Sloveniek bola lepšia Karolína Hajduková na 23. mieste s mankom 1:25,88 min na víťazku. Lujza Bartošíková obsadila v konkurencii 57 pretekárok 36. pozíciu. Za víťazkou zaostala o 1:47:30 min.
Pre slovenskú reprezentáciu sa tým program časoviek na svetovom šampionáte skončil. Už vo štvrtok pokračujú majstrovstvá sveta pretekmi s hromadným štartom žien do 23 rokov a juniorov.
Na štart pretekov do 23 rokov by sa mali postaviť všetky tri slovenské reprezentantky Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová a Nina Andacká. Chladoňová je obhajkyňa striebra z MS 2025 v rwandskom Kigali, V juniorských pretekoch chlapcov by sa malo predstaviť trio Michal Kacina, Milan Húsenica a Timotej Michalík. Náhradníkom je Tadeáš Rybanský.
Zdroj: SITA.sk - Michalík sa zmestil do elitnej dvadsiatky v časovke ako jediný zo slovenských juniorov © SITA Všetky práva vyhradené.
Juniori a juniorky ukončili časovkársku časť svetového šampionátu v cyklistike v kanadskom Montreale a v hre bola štvorica slovenských reprezentantov.
Najlepší výsledok dosiahol Timotej Michalík, ktorý v časovke juniorov skončil devätnásty.
Jeho reprezentačný kolega Milan Húsenica dokončil jazdu proti chronometru na 48. mieste. V cieli klasifikovali 69 cyklistov.
Zaostal o 68 sekúnd
Na trati dlhej 20,3 km bol najrýchlejší Španiel Benjamin Noval. Dosiahol víťazný čas 25:17:35 min a ako jediný mal rýchlostný priemer vyšší ako 48 km/h, presne 48,163 km/h. Michalík za ním zaostal o 1:08,63 min a Húsenica o 2:29,35 min. Striebro a bronz putovali do Belgicka a Dánska zásluhou Vica de Smeta, resp. Maltheho Risbjerga.
Juniorky mali na programe iba krátku časovku na 10,7 km a najlepšie si počínala Poľka Maria Okrucinská. Striebro pre Belgicko vybojovala Yana Decruyenaereová bronz Britka Aalia Clayová. Z dvojice Sloveniek bola lepšia Karolína Hajduková na 23. mieste s mankom 1:25,88 min na víťazku. Lujza Bartošíková obsadila v konkurencii 57 pretekárok 36. pozíciu. Za víťazkou zaostala o 1:47:30 min.
V hre aj Chladoňová
Pre slovenskú reprezentáciu sa tým program časoviek na svetovom šampionáte skončil. Už vo štvrtok pokračujú majstrovstvá sveta pretekmi s hromadným štartom žien do 23 rokov a juniorov.
Na štart pretekov do 23 rokov by sa mali postaviť všetky tri slovenské reprezentantky Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová a Nina Andacká. Chladoňová je obhajkyňa striebra z MS 2025 v rwandskom Kigali, V juniorských pretekoch chlapcov by sa malo predstaviť trio Michal Kacina, Milan Húsenica a Timotej Michalík. Náhradníkom je Tadeáš Rybanský.
Zdroj: SITA.sk - Michalík sa zmestil do elitnej dvadsiatky v časovke ako jediný zo slovenských juniorov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Skejtbordista Tury letí do Južnej Ameriky na Svetové hry. Medaila by bol splnený sen
Skejtbordista Tury letí do Južnej Ameriky na Svetové hry. Medaila by bol splnený sen
<< predchádzajúci článok
V športe v rámci EÚ pracuje už 1,8 milióna ľudí. Na Slovensku zamestnanosť predvlani vyskočila takmer o štvrtinu
V športe v rámci EÚ pracuje už 1,8 milióna ľudí. Na Slovensku zamestnanosť predvlani vyskočila takmer o štvrtinu