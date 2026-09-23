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23. septembra 2026
Skejtbordista Tury letí do Južnej Ameriky na Svetové hry. Medaila by bol splnený sen
Richarda Turyho čakajú majstrovstvá sveta a zároveň začiatok kvalifikácie na OH 2028. Najlepší slovenský skejtbordista Richard Tury odlieta vo štvrtok 24. septembra do paraguajského Asunciónu, kde sa ...
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23.9.2026 (SITA.sk) - Richarda Turyho čakajú majstrovstvá sveta a zároveň začiatok kvalifikácie na OH 2028.
Najlepší slovenský skejtbordista Richard Tury odlieta vo štvrtok 24. septembra do paraguajského Asunciónu, kde sa v dňoch 2. až 18. októbra uskutočnia Svetové hry v kolieskových športoch.
Tury tam ide v dostatočnom predstihu, aby sa stihol aklimatizovať a vhodne pripraviť na ďalší z vrcholov tohto roka.
Pre piateho muža výsledkovej listiny streetu na olympijských hrách 2024 v Paríži to bude príležitosť získať prvé body v boji o miestenku na OH 2028 v Los Angeles. Zároveň bude chcieť zaútočiť na niektorú z medailí.
Podujatie v Paraguaji je úvodnou zastávkou v prvej kvalifikačnej fáze na OH 2028, ktorá potrvá do 1. apríla 2028. Systém je nastavený tak, že z prvej fázy postupuje do druhej iba 44 najlepších pretekárov, pričom z jednej krajiny môžu v druhej fáze štartovať maximálne šiesti jazdci. Do záverečného olympijského "pavúka" v Los Angeles sa prebojuje 22 skejtbordistov.
"Zatiaľ nevieme, koľko pretekov bude v prvej sezóne, no pred Parížom ich bolo osem až deväť. Z nich sa počítajú štyri najlepšie výsledky, ktoré sa potom prenášajú do druhej sezóny. Tam sa pridajú ďalšie dva najlepšie výsledky a po sčítaní vznikne finálové poradie pre olympiádu," vysvetlil Tury na webe nasekosice.sk.
Na otázku, čo bude jeho priorita v Asuncióne, 33-ročný Košičan odpovedal: "Jazdiť strategicky, zbierať bod po bodíku a bez zbytočného tlaku si postupne zabezpečiť miestenku."
Hoci nechce na seba vytvárať tlak ohľadom konkrétneho umiestnenia, Tury neskrýva ambíciu posunúť svoje osobné maximá. Na marcovom "odloženom" svetovom šampionáte v brazílskom Sao Paule skončil štvrtý a v Južnej Amerike by opäť rád zaútočil na pódium.
"Vždy je cieľ dostať sa do finále. Ak by sa podarilo skočiť do top trojky, bol by to splnený sen. Konkurencia síce rastie a prichádzajú mladí jazdci z Ázie či Ameriky, no verím, že stále mám na to, aby som doručil potrebné jazdy a potvrdil pozíciu najlepšieho Európana,“ doplnil Tury.
Zdroj: SITA.sk - Skejtbordista Tury letí do Južnej Ameriky na Svetové hry. Medaila by bol splnený sen © SITA Všetky práva vyhradené.
Najlepší slovenský skejtbordista Richard Tury odlieta vo štvrtok 24. septembra do paraguajského Asunciónu, kde sa v dňoch 2. až 18. októbra uskutočnia Svetové hry v kolieskových športoch.
Tury tam ide v dostatočnom predstihu, aby sa stihol aklimatizovať a vhodne pripraviť na ďalší z vrcholov tohto roka.
Iba 22 najlepších do Los Angeles
Pre piateho muža výsledkovej listiny streetu na olympijských hrách 2024 v Paríži to bude príležitosť získať prvé body v boji o miestenku na OH 2028 v Los Angeles. Zároveň bude chcieť zaútočiť na niektorú z medailí.
Podujatie v Paraguaji je úvodnou zastávkou v prvej kvalifikačnej fáze na OH 2028, ktorá potrvá do 1. apríla 2028. Systém je nastavený tak, že z prvej fázy postupuje do druhej iba 44 najlepších pretekárov, pričom z jednej krajiny môžu v druhej fáze štartovať maximálne šiesti jazdci. Do záverečného olympijského "pavúka" v Los Angeles sa prebojuje 22 skejtbordistov.
Štyri najlepšie výsledky
"Zatiaľ nevieme, koľko pretekov bude v prvej sezóne, no pred Parížom ich bolo osem až deväť. Z nich sa počítajú štyri najlepšie výsledky, ktoré sa potom prenášajú do druhej sezóny. Tam sa pridajú ďalšie dva najlepšie výsledky a po sčítaní vznikne finálové poradie pre olympiádu," vysvetlil Tury na webe nasekosice.sk.
Na otázku, čo bude jeho priorita v Asuncióne, 33-ročný Košičan odpovedal: "Jazdiť strategicky, zbierať bod po bodíku a bez zbytočného tlaku si postupne zabezpečiť miestenku."
Finále a sen
Hoci nechce na seba vytvárať tlak ohľadom konkrétneho umiestnenia, Tury neskrýva ambíciu posunúť svoje osobné maximá. Na marcovom "odloženom" svetovom šampionáte v brazílskom Sao Paule skončil štvrtý a v Južnej Amerike by opäť rád zaútočil na pódium.
"Vždy je cieľ dostať sa do finále. Ak by sa podarilo skočiť do top trojky, bol by to splnený sen. Konkurencia síce rastie a prichádzajú mladí jazdci z Ázie či Ameriky, no verím, že stále mám na to, aby som doručil potrebné jazdy a potvrdil pozíciu najlepšieho Európana,“ doplnil Tury.
Zdroj: SITA.sk - Skejtbordista Tury letí do Južnej Ameriky na Svetové hry. Medaila by bol splnený sen © SITA Všetky práva vyhradené.
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