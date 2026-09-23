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 24hod.sk    Šport

23. septembra 2026

V športe v rámci EÚ pracuje už 1,8 milióna ľudí. Na Slovensku zamestnanosť predvlani vyskočila takmer o štvrtinu


Tagy: Európsky týždeň športu zamestnanosť v športe

Športové povolania zostávajú doménou najmä mladších ľudí a mužov. V celej Únii zamestnáva odvetvie približne 0,9 percenta pracujúcich. V športe pracovalo vlani v



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gettyimages 2167352155 676x451 23.9.2026 (SITA.sk) - Športové povolania zostávajú doménou najmä mladších ľudí a mužov. V celej Únii zamestnáva odvetvie približne 0,9 percenta pracujúcich.


V športe pracovalo vlani v Európskej únii približne 1,8 milióna ľudí, čo predstavovalo 0,9 percenta celkovej zamestnanosti. Medzi rokmi 2024 a 2025 ich počet vzrástol o 8,1 percenta. Vyplýva to z údajov Eurostatu zverejnených pri príležitosti Európskeho týždňa športu, ktorý sa koná od 23. do 30. septembra.

Do štatistiky patria ľudia vykonávajúci športové povolania priamo v športovom odvetví, napríklad profesionálni športovci a tréneri, ale aj nešportové profesie v športových organizáciách či ľudia so športovým povolaním mimo samotného odvetvia. Patria sem teda napríklad aj recepční vo fitnescentrách alebo športoví inštruktori pracujúci v školstve.

Výrazný rast


Slovensko zaznamenalo výrazný rast už o rok skôr. Medzi rokmi 2023 a 2024 sa počet ľudí pracujúcich v športe zvýšil o 23,7 percenta, čo bol druhý najvyšší medziročný nárast v EÚ. Vyšší zaznamenalo iba Chorvátsko s 26,5 percenta, za Slovenskom nasledovala Litva s rastom o 22,9 percenta.

Eurostat zároveň upozorňuje, že v krajinách s menším počtom pracovníkov v športe môžu aj relatívne malé zmeny v absolútnych počtoch viesť k výrazným percentuálnym výkyvom. V roku 2025 zamestnanosť v športe vzrástla v 19 členských krajinách, najvýraznejšie v Česku o 40,1 percenta.

Šport zamestnáva neporovnateľne viac mladých ľudí


Šport zároveň zamestnáva neporovnateľne viac mladých ľudí než ekonomika ako celok. Vo veku od 15 do 29 rokov bolo 36,2 percenta pracovníkov v športe, zatiaľ čo v celkovej zamestnanosti tvorila táto veková skupina iba 17,1 percenta. Vo Fínsku tvorili mladí 53,4 percenta pracovníkov v športe a v Dánsku 50,6 percenta.

V odvetví na úrovni celej EÚ prevažujú muži, ktorí v roku 2025 tvorili 56,3 percenta pracovníkov, zatiaľ čo na ženy pripadalo 43,7 percenta. Rodový rozdiel je ešte výraznejší medzi študentmi športových odborov v terciárnom vzdelávaní. V roku 2024 pripadali na každých päť mužov približne dve ženy.

Šport má aj priemyselnú stránku. V roku 2024 pôsobilo v EÚ 5 380 výrobcov športových potrieb, ktorí dosiahli celkový obrat približne osem miliárd eur. Eurostat tieto údaje zverejnil spolu s informáciami o zamestnanosti, vzdelávaní a ekonomickom význame športu.


Zdroj: SITA.sk - V športe v rámci EÚ pracuje už 1,8 milióna ľudí. Na Slovensku zamestnanosť predvlani vyskočila takmer o štvrtinu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európsky týždeň športu zamestnanosť v športe
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