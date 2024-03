Michalovce dali Zvolenu lekciu a v semifinálovej sérii vedú 1:0, Poprad vyhral prvý zápas s Nitrou

Michalovce využili šance

Pozitívny vstup Popradu

21.3.2024 (SITA.sk) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce presvedčivým spôsobom vstúpili do štvrťfinálovej série slovenskej extraligy 2023/2024 proti mužstvu HKM Zvolen Zemplínčania v stredajšom zápase triumfovali nad stredoslovenským súperom vysoko 5:0 a v sérii vedú 1:0. Michalovčania nepustili hostí z pohľadu ofenzívy k ničomu a sami skórovali päťkrát.„Tak, ako sme si to predstavovali, tak sme hrali celý zápas. Z toho prišli aj šance, ktoré sme premenili. Vždy je lepšie, keď strelíte prvé góly a môžete hrať to, čo chcete. Až do konca sme robili stanovené veci a z toho vyplynul tento výsledok," pochvaľoval si po víťazstve 5:0 výkon michalovského tímu útočník Jakub Suja , ktorý sa v zápase prezentoval bilanciou 1+1.„Mali sme dobrý začiatok. Od úvodu nám išli nohy, ale dlho sme nehrali a v úvode nám teda nevychádzalo všetko podľa predstáv. Od druhej tretiny sme sa vrátili k našej jednoduchej hre a z toho plynuli šance i góly," nadviazal na webe hockeyslovakia.sk ďalší domáci útočník Dávid Buc Pozitívny vstup do play-off má i víťaz základnej časti z Popradu . „Kamzíci" položili základy víťazstva nad HK Nitra (3:1) už v úvodnej sedemminútovke, počas ktorej dvakrát skórovali.„Bol to pre nás dlho očakávaný zápas. Prvých 30 minút spĺňalo naše požiadavky a predstavy, ktoré chceme praktizovať. Ujali sme sa vedenia, škoda, že sme nevyužili niekoľko sľubných príležitostí, kde sme to mohli navýšiť. V zápase vynikli brankári. V prvej polovici sme spálili šance na Kašíkovi, v druhej polovici nás podržal Ádám (brankár Vay, pozn.). Pre nás bolo dôležité, že sme dokázali ustáť záver a zvládli sme to do prvého víťazstva," povedal na klubovom webe asistent trénera v popradskom klube Ján Šimko