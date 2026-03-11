|
Streda 11.3.2026
Meniny má Angela, Angelika
11. marca 2026
Michalovce zakázali obyvateľom kŕmiť holuby, mesto zaznamenalo zvýšený počet vtákov v centre aj na sídliskách
Mesto Michalovce eviduje zvýšený počet holubov v centre mesta i na sídliskách, na obyvateľov apeluje, aby ich nekŕmili. Ako samospráva uviedla na sociálnej sieti, holuby v týchto lokalitách obsadzujú balkóny ...
11.3.2026 (SITA.sk) - Mesto Michalovce eviduje zvýšený počet holubov v centre mesta i na sídliskách, na obyvateľov apeluje, aby ich nekŕmili. Ako samospráva uviedla na sociálnej sieti, holuby v týchto lokalitách obsadzujú balkóny budov, strešné priestory opustených alebo nezabezpečených budov.
„Kŕmením holubov dochádza k tomu, že zvieratá strácajú prirodzenú plachosť, sú kŕmené nevhodnou potravou, neskonzumovaná potrava láka hlodavce, čo spôsobuje ďalšie problémy,” upozornilo mesto a obyvateľov požiadalo, aby holuby na verejných priestranstvách nekŕmili.
Poukázalo tiež na to, že holuby môžu prenášať rôzne vírusové ochorenia, napríklad ornitózu, salmonelózu a vtáčiu tuberkulózu, a tiež môžu šíriť parazity, ktoré spôsobujú u citlivých osôb alergické reakcie.
„Exkrementy holubov poškodzujú budovy a znečisťujú verejné priestranstva,” dodalo mesto.
