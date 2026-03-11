Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

11. marca 2026

Michalovce zakázali obyvateľom kŕmiť holuby, mesto zaznamenalo zvýšený počet vtákov v centre aj na sídliskách


Mesto Michalovce eviduje zvýšený počet holubov v centre mesta i na sídliskách, na obyvateľov apeluje, aby ich nekŕmili. Ako samospráva uviedla na sociálnej sieti, holuby v týchto lokalitách obsadzujú balkóny ...



11.3.2026 (SITA.sk) - Mesto Michalovce eviduje zvýšený počet holubov v centre mesta i na sídliskách, na obyvateľov apeluje, aby ich nekŕmili. Ako samospráva uviedla na sociálnej sieti, holuby v týchto lokalitách obsadzujú balkóny budov, strešné priestory opustených alebo nezabezpečených budov.


„Kŕmením holubov dochádza k tomu, že zvieratá strácajú prirodzenú plachosť, sú kŕmené nevhodnou potravou, neskonzumovaná potrava láka hlodavce, čo spôsobuje ďalšie problémy,” upozornilo mesto a obyvateľov požiadalo, aby holuby na verejných priestranstvách nekŕmili.

Poukázalo tiež na to, že holuby môžu prenášať rôzne vírusové ochorenia, napríklad ornitózu, salmonelózu a vtáčiu tuberkulózu, a tiež môžu šíriť parazity, ktoré spôsobujú u citlivých osôb alergické reakcie.

„Exkrementy holubov poškodzujú budovy a znečisťujú verejné priestranstva,” dodalo mesto.

Zdroj: SITA.sk - Michalovce zakázali obyvateľom kŕmiť holuby, mesto zaznamenalo zvýšený počet vtákov v centre aj na sídliskách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Holub dvojfarebný Parazit Samosprávy Vírusové ochorenie Vtáky
