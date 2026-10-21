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Špeciálna zľava pre seniorov od Kauflandu: Na nákupoch ušetria aj desiatky eur


Tagy: PR Seniori Zľavy

Pondelky a štvrtky v Kauflande sa seniorom naozaj oplatia. Obchodný reťazec si pre všetkých, ktorí majú svoju Kaufland Card XTRA, pripravil špeciálnu 10-percentnú zľavu na celý nákup, ktorá ...



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foto 1 1 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Pondelky a štvrtky v Kauflande sa seniorom naozaj oplatia.


Obchodný reťazec si pre všetkých, ktorí majú svoju Kaufland Card XTRA, pripravil špeciálnu 10-percentnú zľavu na celý nákup, ktorá im šetrí peniaze a používa sa naozaj jednoducho. Stačí jeden klik a seniorská zľava letí k vám!

Doplatky na lieky, účty za energie a k tomu bežné nákupy. Seniori riešia tieto výdavky skoro každý deň a práve potraviny často tvoria jednu z najväčších položiek v ich rozpočte. Pri priemernom slovenskom dôchodku okolo 730 eur si mnohí dobre rozmyslia, čo vložia do košíka. Aby sa im nakupovalo o niečo ľahšie, v Kauflande ich každý pondelok a štvrtok čaká extra zľava.

Vedeli ste, že zákazníci od 60 rokov si môžu až dva dni v týždni nakúpiť kvalitné potraviny, drogériu aj spotrebný tovar o 10 percent lacnejšie? Stačí si v Kaufland Card XTRA aktivovať kupón so seniorskou zľavou a v pondelok alebo vo štvrtok od 7.00 do 11.00 hod. navštíviť ktorúkoľvek z jeho predajní naprieč Slovenskom.

"Časť našich zákazníkov tvoria seniori, ktorí sú nám verní už celé roky. Chceme, aby u nás nielen radi nakupovali, ale aby sa im nákupy ešte viac oplatili. Preto sme pre nich pripravili špeciálnu 10-percentnú zľavu, ktorú môžu využiť až dvakrát do týždňa," hovorí Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Zľava, ktorá je v peňaženke naozaj cítiť


Mnohé slovenské domácnosti zápasia s rastúcimi nákladmi a ani nákup základných potravín nie je pre všetkých samozrejmosťou. Seniori patria medzi tých najzraniteľnejších. Ich príjem je zväčša pevne daný a lieky či lekárska starostlivosť im z neho každý mesiac uberajú nemalú sumu.

Pravidelná 10-percentná zľava z celého nákupu im tak môže pomôcť udržať výdavky pod kontrolou. Ušetrené peniaze sa pritom vždy zídu. Či už na malé radosti pre vnúčatá alebo na blížiace sa Vianoce. Práve pred sviatkami, keď sa nákupné zoznamy predlžujú a do košíkov pribúdajú suroviny na pečenie či prípravu štedrovečernej večere, môže seniorská zľava ušetriť aj desiatky eur.

Ako seniorská zľava funguje?



  • Zľava platí každý pondelok a štvrtok od 7:00 do 11:00 hod.

  • Nárok na ňu majú držitelia Kaufland Card XTRA vo veku 60 a viac rokov, ktorí majú vo svojom profile vyplnený dátum narodenia.

  • Ak sú tieto podmienky splnené, kupón im príde do kupónového centra automaticky.

  • Kupón je potrebné aktivovať v aplikácii Kaufland, na kaufland-xtra.sk alebo na zákazníckom termináli v predajni.

  • Pri pokladni stačí naskenovať Kaufland Card XTRA a zľava 10 % sa uplatní na celý nákup.

  • Kupón možno počas dňa jeho platnosti použiť iba raz.

  • Podrobné podmienky sú uvedené priamo v kupóne alebo na webovej stránke.


Viac informácií nájdete na https://predajne.kaufland.sk/kaufland-card-xtra/seniorska-zlava.html.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Špeciálna zľava pre seniorov od Kauflandu: Na nákupoch ušetria aj desiatky eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Seniori Zľavy
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