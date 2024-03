Video: V uliciach Liptovského Mikuláša behal medveď, hlásia dvoch zranených

Pre pohybujúceho sa medveďa v uliciach Liptovského Mikuláša evidujú zdravotnícki záchranári dvoch ľahko zranených ľudí pri vedomí. Informovali o tom v nedeľu na sociálnej sieti s tým, že jedna osoba je zranená po strete s medveďom. Podľa sprostredkovaných informácií od záchranných a bezpečnostných zložiek už obyvatelia nie sú v ohrození, zviera je už mimo mesta.





Na základe volania na tiesňovú linku záchranári vyslali v nedeľu dve ambulancie Rýchlej zdravotnej pomoci do centra Liptovského Mikuláša. "Na mieste sú hasiči, polícia, Zásahový tím pre medveďa hnedého a Slovenský poľovnícky zväz," dodali z Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR.Hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková pre TASR uviedla, že medveď preplával cez Váh smerom do Ploštína a stratil sa mimo obytnej zóny. Odvolala sa pri tom na sprostredkované informácie. "Detailami nedisponujeme a nie sme kompetentní ich preto komentovať," povedala.Podľa Čapčíkovej liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč dlhodobo požaduje od príslušných orgánov riešenia tejto problematiky, od ministerstva životného prostredia bude aj v tomto prípade žiadať reakciu a aktívny prístup. Očakáva rozhodnutie rezortu, že budú zásahovým tímom zazmluvnení poľovníci v meste a okolí. "Tí budú v takýchto prípadoch k dispozícii na ochranu verejnosti, kým dorazí zásahový tím a tiež očakáva ďalšie komplexné systémové riešenie problematiky," vysvetlila hovorkyňa.Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková dodala, že policajné hliadky medveďa vytlačili do lesa medzi Iľanovom a Závažnou Porubou. Potvrdila, že na mieste sa nachádzajú zranené osoby, ich počet nespresnila. Nateraz podľa jej vyjadrenia nie je možné poskytnúť bližšie informácie k udalosti.





Na pobehujúceho medveďa v uliciach mesta upozornili v nedeľu okolo obeda obyvatelia Liptovského Mikuláša na sociálnej sieti. Zverejnili aj video a fotografiu. Zviera videli na Nábreží aj v okolí nákupného centra.