Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 25.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľudovít
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Miele na IFA 2025: Ďalší krok k dokonalému upratovaniu – nový Triflex HX3 Pro Aqua zvládne vysávanie aj mokré čistenie


Tagy: Miele PR Upratovanie

Jednou z nich je aj tretia generácia akumulátorových tyčových vysávačov Triflex HX3. Tento kompaktný univerzál kombinuje flexibilitu a výkon predchodcu HX2 so zvýšeným komfortom obsluhy. Spoločnosť Miele ...



Zdieľať
2025 058_01 676x451 25.8.2025 (SITA.sk) - Jednou z nich je aj tretia generácia akumulátorových tyčových vysávačov Triflex HX3. Tento kompaktný univerzál kombinuje flexibilitu a výkon predchodcu HX2 so zvýšeným komfortom obsluhy. Spoločnosť Miele tak vstupuje do rýchlo rastúceho trhového segmentu so svojím novým riešením mokrého čistenia.


V ponuke bude šesť modelov, dva z nich priamo s novou hubicou Aqua Twister Pro. Tá dokáže tvrdé podlahy nielen vysať, ale i hĺbkovo vyčistiť pomocou dvoch rotačných kotúčov. Nádoba na vodu s objemom 300 ml vystačí na plochu až 150 m², pričom môžete zvoliť jednu z troch úrovní dávkovania vody. Unikátny 360° svetelný LED pás navyše zvýrazní aj jemné nečistoty, takže výsledkom je žiarivo čistá podlaha. Hubicu bude možné dokúpiť aj k ostatným verziám HX3.

Výkonnejší, praktickejší a s väčšou výdržou


Na tvrdých podlahách ponúka Triflex HX3 o 33 % dlhšiu prevádzkovú dobu* než jeho predchodca a pri použití samotnej jednotky PowerUnit až 70 minút prevádzky. Využijete to napríklad na vysávanie auta alebo rýchly úklid kuchyne. Prístroj dosahuje účinnosť zachytenia prachu cez 99,99 %**, a pre extra náročné nečistoty je k dispozícii desaťsekundový režim Boost.

Nový prehľadný displej zobrazuje zostávajúci čas prevádzky, nastavený výkon aj stav akumulátora. Vylepšený systém vyprazdňovania zásobníka s hladkými povrchmi zabezpečuje, že prach jednoducho vypadne bez nutnosti kontaktu s nečistotami.

Overený koncept 3 v 1


Rovnako ako jeho predchodca, víťaz testu Stiftung Warentest (10/2024), využíva Triflex HX3 patentovanú konštrukciu 3 v 1. PowerUnit je možné jednoducho prestaviť na vysávanie pod nábytkom, nad hlavou alebo v samostatnom režime. V dolnej polohe vysávač samostatne stojí, čo uľahčuje prestávky aj skladovanie.

Integrované LED osvetlenie BrilliantLight odhalí aj tie najmenšie častice prachu, automatická detekcia povrchu šetrí energiu a predlžuje životnosť akumulátora, a HEPA Lifetime filter zachytí 99,999 %** všetkých častíc a alergénov.

Triflex HX3 Pro Aqua spája maximálny sací výkon s intenzívnym mokrým čistením v jednom flexibilnom systéme a nastavuje nový štandard pre každodenné upratovanie. Starostlivosť o podlahy tak bude opäť jednoduchšia, rýchlejšia a dôkladnejšia, a to v čase, keď zákazníci stále viac vyhľadávajú multifunkčné riešenia.

Nový Triflex HX3 bude v predaji od marca 2026.

Miele na IFA 2025


IFA 2025 sa tento rok koná od 5. – 9. septembra. Miele tu bude tradične vystavovať v prémiovej hale 2.1. Atmosféru podporí aj kulinársky zážitok, pretože na stánku bude variť dvojnásobný michelinský šéfkuchár Alexander Herrmann.

* Až 32 minút prevádzky na tvrdých podlahách s elektrickou kefou, minimálne nastavenie
** Podľa IEC 62885-4:2020

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Miele na IFA 2025: Ďalší krok k dokonalému upratovaniu – nový Triflex HX3 Pro Aqua zvládne vysávanie aj mokré čistenie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Miele PR Upratovanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rokovací poriadok v parlamente čakajú zmeny, koaliční poslanci chcú upraviť rečnícky čas aj postup pri Hodine otázok
<< predchádzajúci článok
Prekážkou mieru na Ukrajine je Putin, hovorí Petraeus

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 