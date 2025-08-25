|
Pondelok 25.8.2025
Meniny má Ľudovít
|Denník - Správy
Miele na IFA 2025: Ďalší krok k dokonalému upratovaniu – nový Triflex HX3 Pro Aqua zvládne vysávanie aj mokré čistenie
25.8.2025 (SITA.sk) - Jednou z nich je aj tretia generácia akumulátorových tyčových vysávačov Triflex HX3. Tento kompaktný univerzál kombinuje flexibilitu a výkon predchodcu HX2 so zvýšeným komfortom obsluhy. Spoločnosť Miele tak vstupuje do rýchlo rastúceho trhového segmentu so svojím novým riešením mokrého čistenia.
