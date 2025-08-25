|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 25.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudovít
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. augusta 2025
Rokovací poriadok v parlamente čakajú zmeny, koaliční poslanci chcú upraviť rečnícky čas aj postup pri Hodine otázok
Umožnenie používania obrazovej prezentácie na schôdzi Národnej rady SR, a to vo forme grafov alebo tabuliek, zrušenie povinnosti čítať znenie pozmeňujúcich a ...
Zdieľať
25.8.2025 (SITA.sk) - Umožnenie používania obrazovej prezentácie na schôdzi Národnej rady SR, a to vo forme grafov alebo tabuliek, zrušenie povinnosti čítať znenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov poslancami na schôdzi národnej rady, ak boli zverejnené na webovom sídle, alebo zavedenie povinnosti predkladať s návrhom zákona aj informatívne konsolidované znenie novelizovaných ustanovení návrhu zákona je obsiahnuté v novele rokovacieho poriadku, ktorú do parlamentu predložili koaliční poslanci Tibor Gašpar, Róbert Puci a Adam Lučanský.
Ako zdôraznili, návrh je reakciou na problémy aplikačnej praxe na schôdzach Národnej rady SR a schôdzach výborov národnej rady. Zákon o rokovacom poriadku národnej rady stanovuje podmienky, za akých sa rokuje na schôdzach národnej rady a schôdzach jej výborov a určuje postupy, akými sa dospeje k jednotlivým rozhodnutiam.
"Navrhuje sa umožniť používanie obrazovej prezentácie vo forme tabuliek a grafov pri vystúpení v rozprave so súhlasom predsedajúceho. Obrazová prezentácia, a to tabuľky alebo grafy, môže dopĺňať vystúpenie v rozprave a robiť ho pre adresátov vystúpenia zrozumiteľnejším. Použitie tabuliek alebo grafov nijako nenarúša priebeh schôdze Národnej rady SR, ani dôstojnosť vystúpenia poslancov v rozprave," uvádzajú predkladatelia v novele.
Koaliční poslanci tiež navrhujú uzákoniť, že členstvo poslancov národnej rady vo výboroch národnej rady je viazané na členstvo v politickej strane alebo hnutí, alebo v poslaneckom klube. Dosiahnuť chcú tiež úpravu rečníckych časov v celom zákone o rokovacom poriadku, a to najmä z dôvodu časového zefektívnenia rokovania národnej rady.
„Navrhuje sa časovo obmedziť vystúpenie navrhovateľa aj spravodajcu, keďže aplikačná prax ukázala, že často sa najmä úvodné slovo navrhovateľa nadmerne predlžovalo," uvádza sa v novele s tým, že 90 minút pre navrhovateľa a 90 minút pre spravodajcu je dostatočný čas na úvodné aj záverečné slovo, ako aj vecné vstupy do rozpravy.
Návrh tiež stanovuje rečnícky čas podpredsedu Národnej rady SR alebo člena vlády na 20 minút súhrnne. "To znamená, že sa podpredseda Národnej rady SR alebo člen vlády bude môcť v prerokúvanej veci prihlásiť aj opakovane, avšak len dovtedy, kým nevyčerpá čas 20 minút," uviedli poslanci.
Rečnícky čas poslanca vystupujúceho v písomnej rozprave sa má stanoviť na 15 minút. "Zároveň sa navrhuje rečnícky čas poslanca vystupujúceho v treťom čítaní upraviť na päť minút, pričom to platí aj pre navrhovateľa a spravodajcu," uvádza sa v novele.
Predkladatelia takisto avizujú vyriešenie situácie, ak predseda výboru nepoveril výkonom svojich právomocí podpredsedu výboru. "V treťom čítaní bude možné vystúpiť, iba ak poslanec chce podať návrh na opravu legislatívno-technickej chyby alebo návrh na opakovanie druhého čítania," uvádzajú predkladatelia.
Poslanci chcú tiež zaviesť zmenu postupu pri Hodine otázok, keď predsedajúci bude pri otázkach na predsedu vlády čítať otázky striedavo od opozície a koalície.
"Navrhuje sa, aby v rámci inštitútu hodiny otázok čítal predsedajúci vyžrebované otázky na predsedu vlády striedavo, a to tak, že ak bude prvá otázka zo zoznamu vyžrebovaných otázok od poslancov, ktorí pri poslednom hlasovaní o vyslovení dôvery vláde nehlasovali za vyslovenie dôvery vláde (opozícia), nasledujúcu, druhú, otázku v poradí prečíta od poslancov, ktorí hlasovali za vyslovenie dôvery vláde (koalícia), a tak ďalej, tak, aby sa otázky čítali striedavo, a to až do vyčerpania otázok v rámci určených 20 minút. Uvedené platí aj naopak, ak bude prvá otázka vyžrebovaná od poslanca koalície, druhú, nasledujúcu otázku prečíta predsedajúci zo zoznamu od poslancov opozície, tretiu od koalície, a tak ďalej," dodali predkladatelia.
Zdroj: SITA.sk - Rokovací poriadok v parlamente čakajú zmeny, koaliční poslanci chcú upraviť rečnícky čas aj postup pri Hodine otázok © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako zdôraznili, návrh je reakciou na problémy aplikačnej praxe na schôdzach Národnej rady SR a schôdzach výborov národnej rady. Zákon o rokovacom poriadku národnej rady stanovuje podmienky, za akých sa rokuje na schôdzach národnej rady a schôdzach jej výborov a určuje postupy, akými sa dospeje k jednotlivým rozhodnutiam.
"Navrhuje sa umožniť používanie obrazovej prezentácie vo forme tabuliek a grafov pri vystúpení v rozprave so súhlasom predsedajúceho. Obrazová prezentácia, a to tabuľky alebo grafy, môže dopĺňať vystúpenie v rozprave a robiť ho pre adresátov vystúpenia zrozumiteľnejším. Použitie tabuliek alebo grafov nijako nenarúša priebeh schôdze Národnej rady SR, ani dôstojnosť vystúpenia poslancov v rozprave," uvádzajú predkladatelia v novele.
Úprava rečníckych časov
Koaliční poslanci tiež navrhujú uzákoniť, že členstvo poslancov národnej rady vo výboroch národnej rady je viazané na členstvo v politickej strane alebo hnutí, alebo v poslaneckom klube. Dosiahnuť chcú tiež úpravu rečníckych časov v celom zákone o rokovacom poriadku, a to najmä z dôvodu časového zefektívnenia rokovania národnej rady.
„Navrhuje sa časovo obmedziť vystúpenie navrhovateľa aj spravodajcu, keďže aplikačná prax ukázala, že často sa najmä úvodné slovo navrhovateľa nadmerne predlžovalo," uvádza sa v novele s tým, že 90 minút pre navrhovateľa a 90 minút pre spravodajcu je dostatočný čas na úvodné aj záverečné slovo, ako aj vecné vstupy do rozpravy.
20 minút pre podpredsedu NR SR alebo člena vlády
Návrh tiež stanovuje rečnícky čas podpredsedu Národnej rady SR alebo člena vlády na 20 minút súhrnne. "To znamená, že sa podpredseda Národnej rady SR alebo člen vlády bude môcť v prerokúvanej veci prihlásiť aj opakovane, avšak len dovtedy, kým nevyčerpá čas 20 minút," uviedli poslanci.
Rečnícky čas poslanca vystupujúceho v písomnej rozprave sa má stanoviť na 15 minút. "Zároveň sa navrhuje rečnícky čas poslanca vystupujúceho v treťom čítaní upraviť na päť minút, pričom to platí aj pre navrhovateľa a spravodajcu," uvádza sa v novele.
Predkladatelia takisto avizujú vyriešenie situácie, ak predseda výboru nepoveril výkonom svojich právomocí podpredsedu výboru. "V treťom čítaní bude možné vystúpiť, iba ak poslanec chce podať návrh na opravu legislatívno-technickej chyby alebo návrh na opakovanie druhého čítania," uvádzajú predkladatelia.
Zmena postupu pri Hodine otázok
Poslanci chcú tiež zaviesť zmenu postupu pri Hodine otázok, keď predsedajúci bude pri otázkach na predsedu vlády čítať otázky striedavo od opozície a koalície.
"Navrhuje sa, aby v rámci inštitútu hodiny otázok čítal predsedajúci vyžrebované otázky na predsedu vlády striedavo, a to tak, že ak bude prvá otázka zo zoznamu vyžrebovaných otázok od poslancov, ktorí pri poslednom hlasovaní o vyslovení dôvery vláde nehlasovali za vyslovenie dôvery vláde (opozícia), nasledujúcu, druhú, otázku v poradí prečíta od poslancov, ktorí hlasovali za vyslovenie dôvery vláde (koalícia), a tak ďalej, tak, aby sa otázky čítali striedavo, a to až do vyčerpania otázok v rámci určených 20 minút. Uvedené platí aj naopak, ak bude prvá otázka vyžrebovaná od poslanca koalície, druhú, nasledujúcu otázku prečíta predsedajúci zo zoznamu od poslancov opozície, tretiu od koalície, a tak ďalej," dodali predkladatelia.
Zdroj: SITA.sk - Rokovací poriadok v parlamente čakajú zmeny, koaliční poslanci chcú upraviť rečnícky čas aj postup pri Hodine otázok © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pozor na podvodné telefonáty. Ktoré čísla nedvíhať?
Pozor na podvodné telefonáty. Ktoré čísla nedvíhať?
<< predchádzajúci článok
Miele na IFA 2025: Ďalší krok k dokonalému upratovaniu – nový Triflex HX3 Pro Aqua zvládne vysávanie aj mokré čistenie
Miele na IFA 2025: Ďalší krok k dokonalému upratovaniu – nový Triflex HX3 Pro Aqua zvládne vysávanie aj mokré čistenie