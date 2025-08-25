|
25.8.2025
Meniny má Ľudovít
Archív správ
|Denník - Správy
25. augusta 2025
Prekážkou mieru na Ukrajine je Putin, hovorí Petraeus
Bývalý riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) a generál americkej armády vo výslužbe David Petraeus pochybuje, že sa ruský vládca stretne s ukrajinským prezidentom. Neverí ani tomu, že Vladimir ...
25.8.2025 (SITA.sk) - Bývalý riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) a generál americkej armády vo výslužbe David Petraeus pochybuje, že sa ruský vládca stretne s ukrajinským prezidentom. Neverí ani tomu, že Vladimir Putin chce o mieri naozaj rokovať. Petraeus to povedal v rozhovore pre ABC News.
„Myslím si, že by malo byť jasné všetkým, a myslím si, že je to jasné aj prezidentovi Trumpovi, že napriek všetkému jeho úsiliu... ukončiť vojnu, zastaviť zabíjanie, Vladimir Putin zjavne nemá v úmysle to urobiť, pokiaľ sa mu neodovzdá ďalšie územie, ktoré je silno opevnené, a tempom, ktorým postupujú, by ruské sily museli bojovať roky," povedal bývalý riaditeľ CIA.
Dodal, že Putinove základné požiadavky vrátane proruskej vlády na Ukrajine sa nezmenili. „Prekážkou mieru je v tomto momente prezident Putin,“ povedal Petraeus. Zároveň tvrdí, že USA a ich spojenci musia zmeniť rovnováhu síl zvýšením podpory Ukrajiny. „Musíme zmeniť túto dynamiku tým, že Ukrajine pomôžeme oveľa viac, ako sme pomáhali doteraz,“ vyhlásil.
Zdroj: SITA.sk - Prekážkou mieru na Ukrajine je Putin, hovorí Petraeus © SITA Všetky práva vyhradené.
