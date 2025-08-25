Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 25.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľudovít
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. augusta 2025

Prekážkou mieru na Ukrajine je Putin, hovorí Petraeus


Tagy: rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine

Bývalý riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) a generál americkej armády vo výslužbe David Petraeus pochybuje, že sa ruský vládca stretne s ukrajinským prezidentom. Neverí ani tomu, že Vladimir ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_57353 676x451 25.8.2025 (SITA.sk) - Bývalý riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) a generál americkej armády vo výslužbe David Petraeus pochybuje, že sa ruský vládca stretne s ukrajinským prezidentom. Neverí ani tomu, že Vladimir Putin chce o mieri naozaj rokovať. Petraeus to povedal v rozhovore pre ABC News.


Myslím si, že by malo byť jasné všetkým, a myslím si, že je to jasné aj prezidentovi Trumpovi, že napriek všetkému jeho úsiliu... ukončiť vojnu, zastaviť zabíjanie, Vladimir Putin zjavne nemá v úmysle to urobiť, pokiaľ sa mu neodovzdá ďalšie územie, ktoré je silno opevnené, a tempom, ktorým postupujú, by ruské sily museli bojovať roky," povedal bývalý riaditeľ CIA.

Dodal, že Putinove základné požiadavky vrátane proruskej vlády na Ukrajine sa nezmenili. „Prekážkou mieru je v tomto momente prezident Putin,“ povedal Petraeus. Zároveň tvrdí, že USA a ich spojenci musia zmeniť rovnováhu síl zvýšením podpory Ukrajiny. „Musíme zmeniť túto dynamiku tým, že Ukrajine pomôžeme oveľa viac, ako sme pomáhali doteraz,“ vyhlásil.


Zdroj: SITA.sk - Prekážkou mieru na Ukrajine je Putin, hovorí Petraeus © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Miele na IFA 2025: Ďalší krok k dokonalému upratovaniu – nový Triflex HX3 Pro Aqua zvládne vysávanie aj mokré čistenie
<< predchádzajúci článok
Rusi v noci proti Ukrajine zaútočili s použitím 104 bezpilotných lietadiel

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 