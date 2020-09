Miera nezamestnanosti na Slovensku mierne klesla, Krajniak hovorí o úspechu opatrení

Z mesiaca na mesiac je to lepšie

Pribudnú však absolventi

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v auguste klesla z júlových 7,65 percenta na 7,60 percenta.Na stredajšom brífingu to uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak . Pokles minulý mesiac nastal aj pri celkovej miere nezamestnanosti, a to z 8,44 percenta na 8,37 percenta."Ukázalo sa, že tie opatrenia, ktoré sme prijali, boli dobré a prejavili sa vo veľmi výraznom efekte," povedal. Kým v apríli tohto roka si podľa ministra našlo prácu 5,9-tisíca nezamestnaných, v auguste tohto roka išlo už o 14,3-tisíca uchádzačov o prácu.V auguste minulého roka si pritom podľa Krajniaka našlo prácu 11,4-tisíca nezamestnaných. "Každý mesiac už viac ľudí získa prácu, ako to bolo v porovnaní s minulým rokom," zdôraznil.Ako ďalej uviedol minister práce a sociálnych vecí, prvýkrát od marca tohto roka nezamestnanosť v auguste klesla, a to o 2-tisíc ľudí. "Tento vývoj je pozitívny, podarilo sa nám počas piatich mesiacov zvrátiť ten trend, ktorý covid kríza spôsobila," povedal.Upozornil však na to, že v septembri prídu na úrady práce absolventi stredných škôl. Rezort práce a sociálnych vecí preto ešte minulý mesiac pripravil viaceré opatrenia na zamestnávanie absolventov. Ide o príspevok v sume 3-tisíc až 5,6-tisíca eur v závislosti od miery nezamestnanosti v regióne na podporu začínajúcich podnikateľov.Druhým opatrením je tzv. reštart pre mladých. Ak si mladý človek nájde zamestnanie, tak jeden rok mu budú úrady práce priplácať 122 eur k jeho mzde a ďalších šesť mesiacov bude poberať 61 eur k mzde.