Koronavírus (online): Na Slovensku sa počet prípadov blíži k 200, obetí v Taliansku aj Španielsku pribúda po stovkách

18:42 Nový premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa v sobotu vyhol odpovedi na otázku, či budúci týždeň vyhlási núdzový stav pre celú krajinu. „Nevieme, čo bude ďalej. Musíme sa hlavne správať zodpovedne. Zároveň potrebujeme vedieť, akým smerom sa situácia vyvinie,“ dodal. 18:33 Počet nakazených koronavírusom v Taliansku opäť stúpol o tisíce, krajina hlási aj zatiaľ najvyšší počet obetí za jeden deň. 18:16 Prvú obeť hlási už aj Fínsko, počet pozitívne testovaných stúpol v krajine o 71 na 521. 18:03 Nový premiér Igor Matovič (OĽaNO) pôjde v nedeľu 22. marca osobne do centra Štátnych hmotných rezerv SR, aby preveril ich súčasný stav a tiež opatrenia, ktoré boli doteraz zavedené. 17:54 Na Slovensku v sobotu pribudlo ďalších 41 potvrdených prípadov koronavírusu, spolu ich tak už máme 179. 17:33 Do štátnych zariadení Kremenec v Tatranskej Lomnici a Hotela Granit v Tatranských Zruboch budú umiestnení do povinnej karantény Slováci vracajúci sa zo zahraničia, informoval na sociálnej sieti Facebook primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. Česko hlási šiesteho vyliečeného pacienta, informoval minister zdravotníctva Adam Vojtěch. 17:11 Známa celebrita, v snahe očistiť svoje meno po negatívnom článku, doslova zneužila choré onkologické deti a žiaľ sčasti aj zamestnancov Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). 16:57 Taliani sa každý deň snažia podporiť lekárov a zdravotné sestry spievaním, tancom či potleskom v oknách alebo na balkónoch, zatiaľ čo zostávajú v karanténe. Zákaz vychádzania v krajine platí od 9. marca. 16:34 Opatrenia v súvislosti s koronavírusom ovplyvnili aj menovanie novej vlády premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Aj spoločná fotka musela byť s rúškami na tvárach. Prvý rad zľava: Podpredseda vlády pre legislatívu a strategický plánovanie Štefan Holý, minister hospodárstva a prvý podpredseda vlády pre ekonomiku Richard Sulík, predseda vlády SR Igor Matovič, ministerka pre investície a regionálny rozvoj a podpredsedníčka vlády Veronika Remišová, minister financií Eduard Heger, druhý rad zľava: Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, minister vnútra Roman Mikulec, minister dopravy Andrej Doležal, minister pôdohospodárstva Ján Mičovský, minister obrany Jaroslav Naď, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, tretí rad zľava: Minister zdravotníctva Marek Krajčí, minister školstva Branislav Gröhling, minister životného prostredia Ján Budaj a ministerka kultúry Natália Milanová na spoločnej fotografii pred budovou Úradu vlády pred rokovaním 1. schôdze vlády SR. Bratislava, 21. marec 2020. Foto: SITA/Martin Medňanský 16:13 Sociálna a mikroblogovacia sieť Twitter odstráni všetky príspevky obsahujúce neoverené a nepravdivé informácie o koronavíruse. Takéto tweety by mohli ľudí vystaviť väčšiemu riziku nákazy a preto ich na základe nových bezpečnostných opatrení budú vymazávať. Medzi nežiadúce budú patriť napríklad príspevky o tom, že niektoré špecifické skupiny ľudí sú náchylnejšie voči koronavírusu, ďalej tiež neoficiálne rady týkajúce sa spôsobov diagnózy či liečby. „Tieto kroky uskutočníme vďaka úzkej spolupráci s overenými partnermi, akými sú úrady verejného zdravotníctva a vlády, pričom pri posudzovaní obsahu budeme informácie konzultovať s týmito zdrojmi,“ napísali predstavitelia spoločnosti na svojej webstránke. 16:02 V Nemecku pribudlo ďalších 1635 potvrdených prípadov, spolu ich majú 21 483. Počet obetí stúpol o päť na 73. 15:50 Úrad verejného zdravotníctva zverejnil letáky a informačné materiály, ktoré je možné si stiahnuť. Zamestnancom vo Veľkej Británii, ktorý v dôsledku pandémie koronavírusu prišli o prácu, uhradí štát až 80 percent ich hrubej mzdy. Oznámil to v sobotu minister financií Rishi Sunak. Kompenzácie budú čerpať firmy, ktoré udržia pracovné miesta, do výšky 2 500 libier na jedného zamestnanca. „Bezprecedentné opatrenia v bezprecedentných časoch" zabránia prepúšťaniu zamestnancov v čase krízy, povedal Sunak. Pokiaľ firmy prijmú späť prepustených zamestnancov, vláda bude nahrádzať aj ich mzdy. Program platí počas troch mesiacov so spätnou účinnosťou od začiatku marca. Pokiaľ to ale bude potrebné, vláda účinnosť predĺži, povedal Sunak. 15:26 MS v hokeji 2020 definitívne zrušili. 15:13 Všetkých 41 nových prípadov v Číne zistili u ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Celkovo zomrelo za uplynulých 24 hodín sedem osôb, z toho šesť vo Wu-chane. Vláda zruší karanténu mesta až po tom, ako tam nebudú mať žiadny nový prípad 14 dní po sebe. Vláda zruší karanténu mesta až po tom, ako tam nebudú mať žiadny nový prípad 14 dní po sebe. 14:59 Do boja proti novému koronavírusu sa aktívne zapájajú aj slovenskí vývojári. Najviac projektov slovenských digitálnych firiem, až 40 % z celkového počtu, sa venuje informovaniu o prevencii, či mapám nákazy na území Slovenska. „Zaujímavé dáta prináša aj projekt porovnania vývoja na Slovensku s okolitými krajinami, ide však o amatérsky štatistický projekt,“ informuje Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE). 14:23 Z nákazy sa v Česku vyliečil piaty pacient, počet potvrdených prípadov však stúpol na 925. Informuje Česká televízia. 14:12 Afrika hlási viac ako tisíc nakazených. Informáciu potvrdili centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb. Angola, Zimbabwe, Kapverdy či Madagaskar zaregistrovali prvého pacienta, Juhoafrická republika ich má 202, no nikto tam zatiaľ nezomrel. Nakazený je aj minister zahraničných vecí v Burkine Faso. Najmenej 40 z 54 štátov už má nakazených. Pobrežie Slonoviny od nedele zatvorí svoje hranice. Úrady v Etiópii zas diskutujú o možnom dopade pandémie na voľby, ktoré sa majú konať tento rok. V Malawi, kde zatiaľ nepotvrdili žiaden prípad nákazy, vyhlásili výnimočný stav. Nigéria zatvorila tri medzinárodné letiská, Južný Sudán zas všetky školy. Prezident Sierry Leone poslal na medzinárodné letisko a pozemné hranice vojakov, ktorí majú „dohliadať na bezpečnosť" a vyzval ľudí, aby nepanikárili. 14:03 Ochranné plexisklá nenamontuje iba Lidl, rovnaké opatrenie oznámil aj Kaufland.

13:52 Nemecká spolková krajina Bádensko-Württembersko v sobotu ponúkla pomoc Francúzsku. Hovorca tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyhlásil, že všetky ich nemocnice sú pripravené prijať pacientov z Francúzska, ktorí by potrebovali pľúcne ventilátory. Dodal, že aj ich vlastné kapacity sú obmedzené, no „pomoc francúzskym susedom považujú za prirodzenú". 13:36 Počet nakazených sa v Španielsku vyšplhal na 24 926. Na ochorenie COVID-19 zatiaľ zomrelo 1326 ľudí, v piatok ich bolo celkovo 1002. Vyše 1600 pacientov leží na jednotke intenzívnej starostlivosti. 13:25 Spoločnosť South African Airways do júna zrušila všetky zahraničné lety, firma Ethiopian Airlines zrušila lety do 30 krajín. Agentúra AP upozornila, že množstvo ľudí zrejme uviazne v afrických krajinách, keďže mnohé z nich zatvárajú svoje hranice. 13:16 Pokladnice v Lidli sa zmenia, pribudne ochranné plexisklo, ktoré zabráni priamemu kontaktu pokladníčok a pokladníkov so zákazníkmi. 13:07 Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) bude poskytovať online psychologickú podporu pre rodičov. Reaguje tým na mimoriadne okolnosti vyvolané súčasnou pandémiou koronavírusu. Pomoc sa zameriava na rodičov, ktorí trávia doma čas so svojimi deťmi a aj pre nich je táto situácia nová a ťažká. Informoval o tom NÚDCH v sobotu s tým, že do poskytovania opory sa podľa tlačovej správy zapája celý tím psychológov, ktorí pracujú v nemocnici. „Vnímam, že v týchto dňoch sa musíme všetci vysporiadať s mnohými obmedzeniami, neistotou, nedostatkom informácií. Práve preto mi príde veľmi dôležité poskytnúť našim detským pacientom, ich mamám, otcom, rodinám, najlepšiu možnú podporu, akú dokážeme. Výsledkom je sumár užitočných informácií, aby rodiny našli podporu práve v tomto čase, keď cítime veľa neistoty a bežné fungovanie inštitúcií nie je samozrejmosťou," uviedol koordinátor psychologickej podpory klinický psychológ Mgr. Pavol Kardoš. 12:55 Český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček avizuje ďalšie veľké opatrenia na podporu podnikateľov. Súbor 13 opatrení, ktoré by mali pomôcť slovenským podnikateľom vysporiadať sa s dopadmi šírenia koronavírusu tento týždeň predstavili aj na Slovensku.

12:18 Primátor Martin Džačovský informuje o prvom potvrdenom prípade koronavírusu v Senici.

12:04 Španielsko má štvrtý najvyšší počet obetí koronavírusu – 1093. Najviac ich má Taliansko (4032), druhá je Čína (3255) a tretí je Irán (1556). 11:51 Koronavírus ochromil aj predaj smartfónov a analytici neveštia nič dobré. 11:40 Wall Street má za sebou najhorší týždeň od finančnej krízy v roku 2008. Investori sa stiahli z akciových trhov pre obavy z dopadov epidémie koronavírusu na domácu aj globálnu ekonomiku. Prudko nadol opäť smerovali aj ceny americkej ropy. Investori počítajú s hlbokým prepadom dopytu vzhľadom na obmedzenia v priemyselnej výrobe, turizme a obchode. Index S&P 500 klesol o 4,3 % na 2 304,92 bodu, Dow Jones o 4,6 % na 19 173,98 bodu a Nasdaq o 3,8 % na 6 879,52 bodu. Na Wall Street by ste v týchto dňoch stretli iba pár ľudí. Foto: SITA/AP. 11:29 Počet prípadov koronavírusu sa v USA zvýšil o 391 na 19 774. Prudko stúpa aj nakazených v Iráne, kde je ich už 19 664. Vojaci a v pozadí Milánsky dóm. Ulice talianskych miest sú pre prísne opatrenia stále prázdne. Foto: SITA/AP. 11:15 V Česku sa počet prípadov blíži k tisícke a majú aj štyroch vyliečených.

11:01 Počet obetí koronavírusu v Taliansku stúpol už na 4032. Počet ľudí, u ktorých bola potvrdená nákaza, vzrástol na 47 021.

10:50 Bratislava spustila na Zlatých pieskoch prípravu chráneného karanténneho priestoru pre ľudí bez domova. Predbežne ide o 30 kontajnerov, ktoré sú už zložené.

V tomto priestore dostanú Bratislavčania bez domova potrebnú starostlivosť a budú im poskytnuté služby, ak existuje podozrenie, že boli v kontakte s infikovaným človekom, alebo majú príznaky ochorenia. „Takéto dočasné zariadenie považujeme za dôležité, aby mohlo byť naďalej zabezpečené fungovanie ostatných už fungujúcich služieb a zariadení pre ľudí bez domova v meste,“ informoval agentúru SITA Peter Bubla, hovorca hlavného mesta.

Chránený karanténny priestor je umiestnený v lokalite na Zlatých pieskoch na pozemku v správe organizácie mesta Správa telovýchovných a rekreačných zariadení. Vedenie mesta rieši zabezpečenie personálu a vybavenie, ako aj prefinancovanie, teda refundáciu nákladov ako súčasť záchranných prác v rámci mimoriadnej situácie. Pri financovaní ako aj zariadení potrebným vybavením ponúkli súčinnosť aj niektoré súkromné spoločnosti. Bubla na záver dodal, že na území Bratislavy žije asi 4-tisíc ľudí bez domova.

10:25 Times Square býva plný ľudí, teraz by ste ich tam hľadali márne. Aj v New Yorku totiž prijali obmedzenia. Nový koronavírus, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19, sa dostal už do všetkých 50 štátov USA.