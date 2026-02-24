Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

24. februára 2026

Mierový plán pre Gazu má podporu Slovenska. Blanár zdôraznil potrebu koordinácie v rámci EÚ


Tagy: Charta OSN minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Trumpova Rada mieru Valné zhromaždenie OSN

V reakcii na vývoj na Blízkom východe zdôraznila Slovenská republika podporu mierovému plánu pre Gazu v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady



24.2.2026 (SITA.sk) - V reakcii na vývoj na Blízkom východe zdôraznila Slovenská republika podporu mierovému plánu pre Gazu v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, potrebu diplomatických riešení vo vzťahu k Iránu a celospoločenský politický proces v Sýrii. Na pondelkovom zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Bruseli (FAC) zároveň minister zahraničných vecí Juraj Blanár upozornil, že popri vývoji v Pásme Gazy nemožno podceňovať situáciu na Západnom brehu Jordánu.

Podpora mierového plánu pre Gazu


„V pozícii pozorovateľskej krajiny bola naša prítomnosť na prvom zasadnutí Rady mieru pre Gazu vo Washingtone signálom podpory mierovému plánu USA, aj keď naša vláda odmietla ponuku na členstvo pre viaceré výhrady. Napriek tomu sme presvedčení, že tento mierový plán na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN je v súčasnosti jediná možnosť na dosiahnutie mieru v Gaze s perspektívou priniesť výsledok, ktorým by malo byť dvojštátne riešenie,“ uviedol Blanár.

V súvislosti s mierovým plánom zdôraznil potrebu lepšej koordinácie na úrovni EÚ. „Odmietam kritiku na adresu komisárky Dubravky Šuicovej, ktorá sa zúčastnila ako pozorovateľka v Rade mieru, a urobila dobre. EÚ je najväčším prispievateľom humanitárnej pomoci pre Gazu, a teda nemôže byť bokom,“ dopnil Blanár a ako kľúčové pre ďalší postup plánu označil napĺňanie bezpečnostných a humanitárnych predpokladov a konštruktívne angažovanie sa v celom procese.

Dvojštátne riešenie a situácia na Západnom brehu


Minister zahraničných vecí zároveň hovorí, že odzbrojenie Hamasu a neobmedzený prísun humanitárnej pomoci sú nevyhnutné pre obnovu Gazy a vytvorenie dôveryhodných bezpečnostných mechanizmov. Blanár zdôraznil, že SR presadzuje riešenie izraelsko-palestínskej otázky postavené na koexistencii dvoch štátov.

Partnerov súčasne informoval o februárovom rokovaní s ministerkou zahraničných vecí a krajanov Palestínskeho štátu Varsen Aghabekjanovou Šáhínovou v Bratislave a upozornil na riziko ďalšej eskalácie násilia a potrebu intenzívnej spolupráce s regionálnymi partnermi vrátane Izraela.

V diskusii ministrov zahraničných vecí otvoril taktiež otázku situácie na Západnom brehu Jordánu. „Popri Pásme Gazy nemožno podceňovať ani vývoj v tomto regióne. Nedávne rozhodnutia Izraela týkajúce sa registrácie pôdy sú v rozpore s dohodami z Osla a podkopávajú vyhliadky na nájdenie riešenia. Som presvedčený, že na porušovanie medzinárodného práva by sme mali reagovať spoločne,“ hovorí Juraj Blanár.

Tlak na politický proces v Sýrii


Ďalej uviedol vo vzťahu k Iránu, že Slovensko podporuje pokračovanie rokovaní a diplomatickú cestu riešenia konfliktu. „Minulotýždňové rokovania v Ženeve priniesli istý pokrok, no dôležité je, že stále pokračujú, a to hodnotím pozitívne. Musia sa sústrediť na otvorený dialóg a usilovať sa o diplomatické riešenie pred tým vojenským. Destabilizácia Iránu by mala dôsledky nielen v regióne Blízkeho východu, ale aj ďaleko za jeho hranicami vrátane vplyvu na bezpečnosť a migráciu,“ doplnil Blanár.

V kontexte vývoja v Sýrii poukázal na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu. „Je potrebné vyvinúť silnejší tlak na vládu v Damasku, aby presadzovala skutočne celospoločenský politický proces a zabezpečila bezpečnosť pre všetky komunity v Sýrii vrátane tej kresťanskej,“ uzavrel.

V Bruseli šéf slovenskej diplomacie informoval aj o situácii a pozícii SR v súvislosti so zastavením tranzitu ruskej ropy cez územie Ukrajiny.


Zdroj: SITA.sk - Mierový plán pre Gazu má podporu Slovenska. Blanár zdôraznil potrebu koordinácie v rámci EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Charta OSN minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Trumpova Rada mieru Valné zhromaždenie OSN
