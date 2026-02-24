Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

24. februára 2026

Policajt v Šali fyzicky napadol podozrivú osobu, za zneužitie právomoci mu hrozí vysoký trest


Tagy: Obvinenie Policajná inšpekcia

Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil zástupcu riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru v Šali z trestného činu zneužívania právomoci ...



titulka policia 676x451 24.2.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil zástupcu riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru v Šali z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.


Ako informovala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová, obvinený ešte v júni minulého roku bezdôvodne fyzicky napadol na obvodnom oddelení polície v Šali osobu predvedenú ako podozrivú z majetkovej trestnej činnosti.

Výška trestu


Poškodeného policajt podľa inšpekcie udieral rukami, ako aj doposiaľ nezisteným predmetom, pravdepodobne obuškom, pričom mu aj vulgárne nadával. Týmto konaním mu spôsobil zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie s dobou liečenia sedem dní.

„Obvinenému policajtovi môže hroziť trest odňatia slobody na štyri roky až 10 rokov,“ uviedla Dobiášová.


Zdroj: SITA.sk - Policajt v Šali fyzicky napadol podozrivú osobu, za zneužitie právomoci mu hrozí vysoký trest © SITA Všetky práva vyhradené.

