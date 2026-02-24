|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 24.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matej
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. februára 2026
Policajt v Šali fyzicky napadol podozrivú osobu, za zneužitie právomoci mu hrozí vysoký trest
Tagy: Obvinenie Policajná inšpekcia
Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil zástupcu riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru v Šali z trestného činu zneužívania právomoci ...
Zdieľať
24.2.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil zástupcu riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru v Šali z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Ako informovala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová, obvinený ešte v júni minulého roku bezdôvodne fyzicky napadol na obvodnom oddelení polície v Šali osobu predvedenú ako podozrivú z majetkovej trestnej činnosti.
Poškodeného policajt podľa inšpekcie udieral rukami, ako aj doposiaľ nezisteným predmetom, pravdepodobne obuškom, pričom mu aj vulgárne nadával. Týmto konaním mu spôsobil zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie s dobou liečenia sedem dní.
„Obvinenému policajtovi môže hroziť trest odňatia slobody na štyri roky až 10 rokov,“ uviedla Dobiášová.
Zdroj: SITA.sk - Policajt v Šali fyzicky napadol podozrivú osobu, za zneužitie právomoci mu hrozí vysoký trest © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako informovala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová, obvinený ešte v júni minulého roku bezdôvodne fyzicky napadol na obvodnom oddelení polície v Šali osobu predvedenú ako podozrivú z majetkovej trestnej činnosti.
Výška trestu
Poškodeného policajt podľa inšpekcie udieral rukami, ako aj doposiaľ nezisteným predmetom, pravdepodobne obuškom, pričom mu aj vulgárne nadával. Týmto konaním mu spôsobil zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie s dobou liečenia sedem dní.
„Obvinenému policajtovi môže hroziť trest odňatia slobody na štyri roky až 10 rokov,“ uviedla Dobiášová.
Zdroj: SITA.sk - Policajt v Šali fyzicky napadol podozrivú osobu, za zneužitie právomoci mu hrozí vysoký trest © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Obvinenie Policajná inšpekcia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Objednávateľ vraždy Kuciaka je stále neznámy, podľa Gašpara vyšetrovanie zlyhalo v preverení všetkých verzií
Objednávateľ vraždy Kuciaka je stále neznámy, podľa Gašpara vyšetrovanie zlyhalo v preverení všetkých verzií
<< predchádzajúci článok
Mierový plán pre Gazu má podporu Slovenska. Blanár zdôraznil potrebu koordinácie v rámci EÚ
Mierový plán pre Gazu má podporu Slovenska. Blanár zdôraznil potrebu koordinácie v rámci EÚ