Vlhová skončila tesne za top 10, druhý zjazd v Bansku ovládli Talianky a Shiffrinová je bez pódia

Na štarte opäť nechýbala slovenská reprezentantka Petra Vlhová, ktorá obsadila 11. priečku a pripísala si 24 bodov do hodnotenia Svetového pohára v najrýchlejšej disciplíne.

„Chcela som byť lepšia, ale jedenáste miesto je celkom fajn, keďže v tejto sezóne to bol môj druhý zjazd. Na druhej strane som nespokojná, pretože som nešla tak dobre ako v piatok. V úvode to dnes nebolo zlé, ale od druhého traverzu som to veľmi podchádzala a nešla v správnej línii. To bol najväčší problém a tam som pomaly naberala stotinky. Trať je trochu viac rozbitá ako včera, je tam ťažké udržať lyže na podložke. Svetelné podmienky boli celkom fajn. Musím to ešte trochu potrénovať a isto sa budem zlepšovať. Teším sa na zajtrajšie super G, bude to povahovo bližšie k obrovskému slalomu,“ povedala Vlhová pre RTVS.

Shiffrinová bez pódia

Na úpätí pohoria Pirin približne 160 km južne od Sofie sa išiel zjazd aj v piatok a 24-ročná Liptáčka v ňom obsadila skvelé šieste miesto.

Kým v piatkovom zjazde Vlhovú o lepšie umiestnenie pripravili chybičky v závere, tentokrát je príliš nevyšla stredná pasáž trate. Po svojej jazde sa zaradila na desiatu priečku, v ďalšom priebehu sa pred ňu dostala ešte jedna súperka.

V sobotu na zjazdovke Marca Girardelliho dominovali Talianky – víťazkou sa stala Elena Curtoniová s náskokom jednej desatiny sekundy pred Martou Bassinovou, tretia skončila s odstupom 0,14 sekundy Federica Brignoneová.

Bez pódia napokon pochodila piatková víťazka Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorú klasifikovali na štvrtej priečke a od víťazky ju delilo 35 stotín sekundy. Elena Curtoniová sa len štvrtýkrát v kariére dostala v SP na pódium a premiérovo sa stala víťazkou pretekov tejto kategórie.

V hodnotení disciplíny sa na čele udržala Švajčiarka Corinne Suterová, ktorá v sobotu obsadila 9. priečku. Druhá je priebežne Shiffrinová a tretí stupienok patrí Češke Ester Ledeckej, tá v sobotu skončila bez bodu v štvrtej desiatke. Vlhovej aktuálne patrí 25. miesto s porciou 64 bodov V celkovom poradí SP je na čele stále Shiffrinová (1125 bodov) pred Brignoneovou (855). Tretia je Petra Vlhová (790), od ktorej sa obe súperky trochu vzdialili.

Vlhovej tretí zjazd v kariére

Pred piatkovými pretekmi v Bansku sa Vlhová predstavila v zjazde Svetového pohára iba raz. Vo finále súťažného ročníka 2017/2018 vo švédskom Aare skončila v oklieštenej konkurencii bez nároku na body sedemnásta.

Okrem toho absolvovala už len kombinačný zjazd na majstrovstvách sveta v Aare 2019 (bola tam ôsma, pozn.) a dva zjazdy počas zimných olympijských hier v Pjongčangu 2018, v kombinačnom skončila trinásta a klasický nedokončila.

V Bansku sa zišla absolútna svetová špička v rýchlostných disciplínach. Okrem líderky Svetového pohára Američanky Mikaely Shiffrinovej tam súťaží aj úradujúca olympijská víťazka v zjazde z Pjongčangu 2018 Talianka Sofia Goggiová, ako aj majsterka sveta v tejto kráľovskej disciplíne z Aare 2019 Slovinka Ilka Štuhecová.

Vlhová mala mimoriadne úspešný vstup do nového kalendárneho roka. Pred podujatím v Bansku sa z piatich pretekov Svetového pohára až trikrát postavila na najvyšší stupienok, keď ovládla azda najprestížnejšie ženské slalomy v Záhrebe a Flachau a spolu s Taliankou Federicou Brignoneovou aj obrovský slalom v talianskom Sestriere.

Medzitým však nedokončila alpskú kombináciu v Altenmarkte-Zauchensee a druhé sklamanie zažila už v spomenutom Sestriere, kde sa v paralelnom obrovskom slalome lúčila už v prvom vyraďovacom kole a celkovo tam skončila osemnásta. So smútkom vtedy uviedla, že ju zradil aj materiál a potrebuje si trochu oddýchnuť.

Program v Bansku zakončí nedeľňajší super G so štartom o 9.15 SEČ, ktorý absolvuje aj Vlhová.