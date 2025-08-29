Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.8.2025
 Meniny má Nikola, Nikolaj
 Zo zahraničia

29. augusta 2025

Počet obetí ruského útoku na Kyjev stúpol na 23


Tagy: Kyjev Obete ruský útok vojna na Ukrajine

Počet obetí rozsiahleho vzdušného útoku na Kyjev, ktorý Rusko podniklo v noci na štvrtok, stúpol na 23. Medzi mŕtvymi sú aj štyri deti. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámil to šéf vojenskej ...



russia_ukraine_war_88460 2 676x545 29.8.2025 (SITA.sk) - Počet obetí rozsiahleho vzdušného útoku na Kyjev, ktorý Rusko podniklo v noci na štvrtok, stúpol na 23. Medzi mŕtvymi sú aj štyri deti. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámil to šéf vojenskej administratívy Kyjeva Tymur Tkačenko.


Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že pri ruskom útoku bolo zranených 63 ľudí. Tridsaťpäť z nich vrátane šiestich detí zostáva v mestských nemocniciach.

Vojenská administratíva mesta oznámila, že poškodených bolo 225 obytných budov. Ukrajinský minister vnútra Ihor Klimenko konštatoval, že pod troskami stále môžu byť uväznení najmenej traja ľudia.


Zdroj: SITA.sk - Počet obetí ruského útoku na Kyjev stúpol na 23 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kyjev Obete ruský útok vojna na Ukrajine
