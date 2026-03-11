|
Streda 11.3.2026
Meniny má Angela, Angelika
11. marca 2026
Migaľ diskutoval so starostami o financovaní, kompetenciách a budúcnosti malých obcí – VIDEO
Tagy: Eurofondy malé obce minister investícií Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Reforma samospráv Verejná správa
O budúcnosti územnej samosprávy a o možnostiach, ako posilniť jej fungovanie na Slovensku rokoval minister investícií, regionálneho rozvoja a ...
Zdieľať
11.3.2026 (SITA.sk) - O budúcnosti územnej samosprávy a o možnostiach, ako posilniť jej fungovanie na Slovensku rokoval minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ so starostami malých obcí v Prešovskom kraji. Cieľom reformy je zabezpečiť, aby samosprávy dokázali efektívne poskytovať služby občanom, rozvíjať regióny a zároveň zachovať jedinečný charakter slovenského vidieka.
Minister zdôraznil, že malé obce sú základom slovenskej identity a tradícií. Podčiarkol veľké nasadenie starostov, poslancov a dobrovoľníkov, ktoré výrazne prevyšuje finančné možnosti obcí.
„Chceme, aby mali priestor rásť a rozvíjať sa s istotou, že ich hlas bude počuť pri každej diskusii o reforme. Reforma nesmie byť proti nim, ale pre ne,“ vyjadril sa minister.
Slovensko je podľa Migaľa jednou z krajín s najroztrieštenejšou územnou samosprávou v Európe, čo vedie k vysokému tlaku na malé obce, ktoré čelia nedostatku personálnych kapacít a administratívnej záťaži. „Nejde o vinu starostov, problém je systémový a našou úlohou je nájsť riešenia na posilnenie samospráv,“ dodal. Diskusia pokryla témy spolupráce medzi obcami, reorganizácie kompetencií, financovania samospráv a prístupu k európskym fondom.
Ministerstvo plánuje, aby programové obdobie EÚ 2028-2034 lepšie zohľadňovalo potreby malých obcí a zabezpečilo im prístup k investíciám na rozvoj infraštruktúry a služieb. Rezort zároveň vníma obavy starostov o možný zásah do samostatnosti obcí a zdôrazňuje, že cieľom reformy je posilniť fungovanie malých obcí a zlepšiť podmienky pre občanov. Každý starosta, aj z najmenších obcí, má podľa ministra otvorené dvere na ministerstve.
Michal Sekerák, starosta obce Bajerovce v okrese Sabinov zdôraznil, že reforma musí byť komplexná a riešiť celú verejnú správu. Poukázal na veľké a často nedocenené nasadenie malých obcí a potrebu riešiť investičný dlh ešte pred akýmkoľvek zlučovaním alebo reorganizáciou. „Reformy musia byť spravodlivé, udržateľné a rešpektovať reálny život v obciach,“ povedal.
Minister Migaľ poukázal, že reforma územnej samosprávy nie je cieľom samou o sebe, ale nástrojom na umožnenie efektívnych služieb a rozvoja regiónov, zároveň však zachováva unikátnu štruktúru slovenského vidieka a tradícií.
Ako dodal, už na štvrtok má plánované stretnutie so združením SK8, kde sa budú hľadať ďalšie riešenia pre reformu a načrtnú sa možnosti zapojenia malých obcí do programového obdobia 2028–2034 s cieľom podporiť ich prístup k investíciám a posilniť vidiek na celom Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Migaľ diskutoval so starostami o financovaní, kompetenciách a budúcnosti malých obcí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
