|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 11.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Angela, Angelika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. marca 2026
Ministerstvo kultúry reaguje na správu NKÚ. Systémové zlyhania v riadení sme zdedili, tvrdí Šimkovičová – VIDEO, FOTO
Ministerstvo kultúry (MK) SR zareagovalo na správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), odporúčania národných ...
Zdieľať
11.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR zareagovalo na správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), odporúčania národných kontrolórov berie na vedomie a ich implementáciu chce zabezpečiť do júna tohto roka. Ako na utorňajšej tlačovej konferencii pripomenula ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS), kontrolu inicioval jej rezort, s cieľom získať objektívny obraz o stave riadenia jeho organizácií a na základe zistení prijať systémové opatrenia.
„Správa Najvyššieho kontrolného úradu pomenúva dlhodobé a systémové zlyhania v riadení, ktoré nové vedenie ministerstva zdedilo. Väčšina finančných a procesných problémov, na ktoré správa poukazuje, vznikla ešte pred rokom 2024,“ vraví ministerka. NKÚ na sklonku februára zverejnil správu, podľa ktorej rezort kultúry zlyháva v riadení a jeho kontrola nebola účinná.
Ako vtedy NKÚ informoval, vybrané organizácie v pôsobnosti rezortu čelia nesystémovému riadeniu, častým personálnym zmenám aj nefunkčnej vnútornej kontrole. Vystríhal tiež pred tým, že neefektívne riadenie v podriadených organizáciách MK SR - v Slovenskej národnej galérii (SNG) a Slovenskom národnom múzeu (SNM), ohrozuje hospodárenie a ochranu kultúrneho dedičstva.
Kontrolóri komplexne preverili hospodárenie s verejnými prostriedkami, medzi iným aj obnovy hradov Krásna Hôrka a Spišský hrad. Kontrolovali efektívne a účelné využitie približne 51 miliónov eur ročne, a to za obdobie rokov 2022 až 2024. V súvislosti so zdedenými systémovými zlyhaniami v riadení Šimkovičová spomenula napríklad rekonštrukciu SNG, ktorej cena sa navýšila z približne 38 miliónov eur na viac ako 72 miliónov eur. Posúval sa aj termín jej realizácie.
„NKÚ vo svojej správe identifikoval aj 106 prípadov absencie finančnej kontroly v Slovenskej národnej galérii. Aj na základe týchto zistení ministerstvo pristúpilo k personálnym a organizačným zmenám s cieľom posilniť dohľad nad verejnými financiami,” uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková (ešte v lete 2024 bola z funkcie odvolaná vtedajšia riaditeľka SNG Alexandra Kusá, následne sa na poste vystriedali traja dočasní štatutári, kým pozíciu neobsadil na jar minulého roka terajší riaditeľ Juraj Králik - pozn. SITA).
Demková tiež poukázala na to, že správa NKÚ poukázala aj na dlhodobo zanedbaný havarijný stav Románskeho paláca na Spišskom hrade, vlani v lete sa ale podarilo túto významnú súčasť lokality zapísanej v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO stabilizovať a zachrániť.
„Kontrola sa venovala aj obnove hradu Krásna Hôrka, kde NKÚ konštatoval výrazné oneskorenie začiatku stavebných prác po požiari. Súčasné vedenie ministerstva preto pristúpilo ku krízovému riadeniu projektu a vláda prijala vlani v septembri uznesenie s cieľom urýchliť obnovu hradu,” doplnila.
Podľa ministerstva správa NKÚ tiež potvrdzuje, že nové vedenie MK SR začalo so zavádzaním systémových opatrení na zlepšenie riadenia, za jeden z kľúčových krokov považuje zavedenie novej metodiky rozpočtovania, ktorá vyžaduje plánovanie všetkých zdrojov organizácií, nielen štátnych dotácií, ale i vlastných a podnikateľských príjmov.
„Vďaka tomu sa v účtovníctve organizácií ako SNG a SNM po prvýkrát transparentne prejavili náklady, ktoré v minulosti neboli kryté reálnymi príjmami,” uviedla Demková. Poukázala aj na vznik Správy rezortných zariadení MK SR, ktorej úlohou je centralizovať technické a administratívne agendy, vďaka čomu by sa organizácie rezortu mohli väčšmi sústrediť na svoju odbornú činnosť, pričom podporné služby budú zabezpečované centrálne a efektívnejšie. Rezort kultúry zastavil aj projekty bez finančného krytia, išlo napríklad o súťaž návrhov na novú sídelnú budovu SNM.
„Správa NKÚ v mnohých ohľadoch potvrdila to, čo vedenie ministerstva predpokladalo. Rezort kultúry bol v minulosti riadený bez dostatočného projektového rámca, bez systémovej kontroly a bez transparentného finančného riadenia,” uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo kultúry reaguje na správu NKÚ. Systémové zlyhania v riadení sme zdedili, tvrdí Šimkovičová – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nové vedenie problémy zdedilo
„Správa Najvyššieho kontrolného úradu pomenúva dlhodobé a systémové zlyhania v riadení, ktoré nové vedenie ministerstva zdedilo. Väčšina finančných a procesných problémov, na ktoré správa poukazuje, vznikla ešte pred rokom 2024,“ vraví ministerka. NKÚ na sklonku februára zverejnil správu, podľa ktorej rezort kultúry zlyháva v riadení a jeho kontrola nebola účinná.
Ako vtedy NKÚ informoval, vybrané organizácie v pôsobnosti rezortu čelia nesystémovému riadeniu, častým personálnym zmenám aj nefunkčnej vnútornej kontrole. Vystríhal tiež pred tým, že neefektívne riadenie v podriadených organizáciách MK SR - v Slovenskej národnej galérii (SNG) a Slovenskom národnom múzeu (SNM), ohrozuje hospodárenie a ochranu kultúrneho dedičstva.
Kontrolóri komplexne preverili hospodárenie s verejnými prostriedkami, medzi iným aj obnovy hradov Krásna Hôrka a Spišský hrad. Kontrolovali efektívne a účelné využitie približne 51 miliónov eur ročne, a to za obdobie rokov 2022 až 2024. V súvislosti so zdedenými systémovými zlyhaniami v riadení Šimkovičová spomenula napríklad rekonštrukciu SNG, ktorej cena sa navýšila z približne 38 miliónov eur na viac ako 72 miliónov eur. Posúval sa aj termín jej realizácie.
Absencia finančnej kontroly
„NKÚ vo svojej správe identifikoval aj 106 prípadov absencie finančnej kontroly v Slovenskej národnej galérii. Aj na základe týchto zistení ministerstvo pristúpilo k personálnym a organizačným zmenám s cieľom posilniť dohľad nad verejnými financiami,” uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková (ešte v lete 2024 bola z funkcie odvolaná vtedajšia riaditeľka SNG Alexandra Kusá, následne sa na poste vystriedali traja dočasní štatutári, kým pozíciu neobsadil na jar minulého roka terajší riaditeľ Juraj Králik - pozn. SITA).
Demková tiež poukázala na to, že správa NKÚ poukázala aj na dlhodobo zanedbaný havarijný stav Románskeho paláca na Spišskom hrade, vlani v lete sa ale podarilo túto významnú súčasť lokality zapísanej v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO stabilizovať a zachrániť.
„Kontrola sa venovala aj obnove hradu Krásna Hôrka, kde NKÚ konštatoval výrazné oneskorenie začiatku stavebných prác po požiari. Súčasné vedenie ministerstva preto pristúpilo ku krízovému riadeniu projektu a vláda prijala vlani v septembri uznesenie s cieľom urýchliť obnovu hradu,” doplnila.
Systémové opatrenia na zlepšenie riadenia
Podľa ministerstva správa NKÚ tiež potvrdzuje, že nové vedenie MK SR začalo so zavádzaním systémových opatrení na zlepšenie riadenia, za jeden z kľúčových krokov považuje zavedenie novej metodiky rozpočtovania, ktorá vyžaduje plánovanie všetkých zdrojov organizácií, nielen štátnych dotácií, ale i vlastných a podnikateľských príjmov.
„Vďaka tomu sa v účtovníctve organizácií ako SNG a SNM po prvýkrát transparentne prejavili náklady, ktoré v minulosti neboli kryté reálnymi príjmami,” uviedla Demková. Poukázala aj na vznik Správy rezortných zariadení MK SR, ktorej úlohou je centralizovať technické a administratívne agendy, vďaka čomu by sa organizácie rezortu mohli väčšmi sústrediť na svoju odbornú činnosť, pričom podporné služby budú zabezpečované centrálne a efektívnejšie. Rezort kultúry zastavil aj projekty bez finančného krytia, išlo napríklad o súťaž návrhov na novú sídelnú budovu SNM.
„Správa NKÚ v mnohých ohľadoch potvrdila to, čo vedenie ministerstva predpokladalo. Rezort kultúry bol v minulosti riadený bez dostatočného projektového rámca, bez systémovej kontroly a bez transparentného finančného riadenia,” uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo kultúry reaguje na správu NKÚ. Systémové zlyhania v riadení sme zdedili, tvrdí Šimkovičová – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Prešovský kraj zo župných eurofondov zazmluvnených vyše sto projektov za 105 miliónov eur
Prešovský kraj zo župných eurofondov zazmluvnených vyše sto projektov za 105 miliónov eur
<< predchádzajúci článok
Migaľ diskutoval so starostami o financovaní, kompetenciách a budúcnosti malých obcí – VIDEO
Migaľ diskutoval so starostami o financovaní, kompetenciách a budúcnosti malých obcí – VIDEO