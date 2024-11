Ruských učiteľov budú vzdelávať, ako majú deťom z Ukrajiny vštepovať „ruskú identitu“

30.11.2024 (SITA.sk) - Ruské úrady spustili online kurz pre učiteľov zameraný na formovanie „tradičnej ruskej identity“ u detí, ktoré boli nelegálne vysídlené z Ukrajiny. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na ruské médium Verstka.Program kurzu obsahuje deväť tematických blokov, z ktorých viac ako päť hodín je venovaných údajnému „neonacizmu“ na Ukrajine. Učitelia sa budú učiť aj to, ako „identifikovať deti s opozičným zmýšľaním“ a tých, ktorí by mohli mať sklony nechať sa zlanáriť cudzími spravodajskými službami.V popise kurzu sa uvádza, že učitelia by mali „vštepovať deťom pripravenosť žiť v podmienkach hybridnej vojny, ktorú vedie Západ proti Rusku“.Program vypracovalo ruské ministerstvo školstva. Jedna z metodických príručiek pre učiteľov škôl uvádza, že deti z Ukrajiny by mali získať „spoločensky významné zručnosti“, ktorými disponujú ruské deti.