Nedeľa 15.2.2026
Meniny má Pravoslav
|
15. februára 2026
Žilinka reaguje na Ficove agresívne vyjadrenia, ani premiér nemá právo osočovať generálneho prokurátora
Nedeľné agresívne vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica nemajú s realitou nič spoločné. Na sociálnej sieti to napísal generálny prokurátor
15.2.2026 (SITA.sk) - Nedeľné agresívne vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica nemajú s realitou nič spoločné. Na sociálnej sieti to napísal generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti s konštatovaním premiéra, že šéf prokuratúry urobil názorový prevrat a prokuratúra vstúpila do politického súboja a postavila sa na stranu opozície.
Žilinka to označil za neprípustný útok na slovenskú prokuratúru ako orgán ochrany práva a na jeho osobu ako generálneho prokurátora, ktorý stojí na čele sústavy orgánov prokuratúry. Ide podľa neho nielen o útok, ale aj o celkom zjavnú snahu o ovplyvňovanie činnosti generálneho prokurátora a prokuratúry zo strany najvyššieho predstaviteľa výkonnej moci, ktorej súčasťou prokuratúra nie je.
„Generálny prokurátor a prokuratúra tu nie sú na to, aby napĺňali predstavy politikov, a aby plnili ich politické sľuby, či aby boli nástrojom na ,likvidáciuʻ politických protivníkov. Spochybňovanie rozhodnutí prokurátorov len pre to, že nie sú v súlade s politickými očakávaniami a s tým súvisiace hrubé osobné útoky na prokurátorov a ich osočovanie, sú nesmierne škodlivé a bezprostredne negatívne zasahujú do dôveryhodnosti a vážnosti prokuratúry v očiach verejnosti," vyhlásil Žilinka.
Tvrdenie Fica, že „vedenie prokuratúry má záujem na zostavení novej vládnej koalície, v ktorej nebudú strany súčasnej vládnej koalície a robí pre to všetko“, je podľa neho viac než bezočivosť a úbohá snaha o dehonestovanie vedenia prokuratúry.
„Nikdy som pri ochrane zákonnosti a prijímaní opatrení na odstránenie jej zisteného porušenia neprihliadal na záujmy politických strán, či tlak verejnosti alebo médií. A nikdy sa tak ani nestane. Ak som porušenie zákonnosti identifikoval, vždy som prijímal zákonné opatrenia, a to bez ohľadu na to, či budú zo strany verejnosti alebo politikov negatívne či pozitívne vnímané," uviedol generálny prokurátor.
Podanie návrhu na Ústavný súd SR, ktorým namietal prijatú novelu Trestného poriadku o spolupracujúcich osobách, nebolo podľa Žilinku žiadnym „názorovým prevratom“ a už vôbec nie „postavením sa za opozíciu“, ale výlučne odbornou, vecnou a právnou reakciou na prijatý zákonný predpis, o ktorého protiústavnosti a škodlivosti je absolútne presvedčený.
„To nie je ,nepriateľské gestoʻ. Využitie môjho ústavného oprávnenia podať návrh ústavnému súdu na začatie konania o súlade právnych predpisov bola jediná možná reakcia na prijatý zákon," zdôraznil Žilinka. Ako doplnil, povedať, že „generálny prokurátor sa podaním na ÚS postavil na stranu udavačov a gaunerov“, je jednoducho nehanebnosť.
„Čo si to vôbec dovoľujete, pán predseda vlády SR? Skutočne ste stratili súdnosť? Právo takto osočovať generálneho prokurátora Vám nedáva ani aktuálne zastávaná funkcia predsedu vlády SR," apeloval Žilinka na Fica.
Obvinenie z toho, že si s opozíciou navzájom pomáha a že chráni opozičných Demokratov pred možným trestným stíhaním je podľa generálneho prokurátora urážkou, ktorá už hraničí so stihomamom. „Výkon mojej ústavnej a zákonnej pôsobnosti som nikdy nekonzultoval a nekoordinoval so žiadnym politikom, či koaličným alebo opozičným. Som kariérny prokurátor, ktorý si vždy ctil ústavu, zákon a etiku prokurátora," dodal Žilinka.
Predseda vlády Robert Fico na nedeľnej tlačovej konferencii mimo iného povedal, že kajúcnici, ako napríklad František Imrecze, Bernard Slobodník alebo Ľudovít Makó, majú v súčasnosti plnú podporu generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ten totiž v súvislosti s novelizáciou Trestného poriadku podal podanie na Ústavný súd SR. Premiér zároveň hovoril o názorovom prevrate generálneho prokurátora.
„Vstúpila generálna prokuratúra a prokuratúra ako taká do politického súboja. Jednoznačne prokuratúra sa postavila na stranu opozície," uviedol Fico aj v súvislosti so stanoviskom generálnej prokuratúry k stavu vyšetrovania korupcie alebo rozhodnutiami bratislavskej krajskej prokuratúry vo veci darovania vojenskej techniky Ukrajine. „My to sledujeme a aj preto sme zopakovali naše stanovisko, že generálny prokurátor nemá našu žiadnu dôveru," vyhlásil premiér.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka reaguje na Ficove agresívne vyjadrenia, ani premiér nemá právo osočovať generálneho prokurátora © SITA Všetky práva vyhradené.
