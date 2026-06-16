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16. júna 2026
Migaľ zverejnil video pri oltári. Remišová hovorí o zneužívaní kostola na politickú kampaň – VIDEO
Migaľ zverejnil na svojich sociálnych sieťach, kde stojí pri oltári počas alebo bezprostredne po svätej omši za prítomnosti kňaza a asistencie.
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16.6.2026 (SITA.sk) - Migaľ zverejnil na svojich sociálnych sieťach, kde stojí pri oltári počas alebo bezprostredne po svätej omši za prítomnosti kňaza a asistencie.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a kandidát na župana Prešovského samosprávneho kraja Samuel Migaľ čelí kritike za propagáciu svojej politickej kampane priamo v kostole.
Predsedníčka strany Za ľudí a opozičná poslankyňa Veronika Remišová upozornila na videozáznam, ktorý Migaľ zverejnil na svojich sociálnych sieťach, kde stojí pri oltári počas alebo bezprostredne po svätej omši za prítomnosti kňaza a asistencie.
„V týchto dňoch nás kontaktovali členovia katolíckej cirkvi z celého Slovenska s upozornením na videozáznam, ktorý zverejnil na svojej stránke minister Samuel Migaľ, aktuálne aj kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Na videu minister stojí priamo pri oltári, zjavne v čase konania alebo tesne po skončení svätej omše, za prítomnosti kňaza a asistencie, čo mnohých veriacich pobúrilo a pohoršilo,“ informuje Remišová.
Podľa Remišovej nejde len o prítomnosť politika v kostole, ale o to, že sa táto aktivita odohrávala v priestore, ktorý je pre veriacich najsvätejší. „Nešlo len o prítomnosť aktívneho politika, ktorý si takýmto spôsobom robil kampaň, ale aj o to, že sa odohrávala v priestore pre veriacich najposvätnejšom, absolútne nevhodným spôsobom, ktorý potom minister a kandidát na predsedu samosprávneho kraja prezentoval na svojich sociálnych sieťach,“ vyhlásila poslankyňa.
Remišová zároveň vyzvala Konferenciu biskupov Slovenska, aby zasiahla a zabránila, aby sa kostoly stali miestom politických kampaní. „Obraciame sa preto na biskupov Slovenska s nádejou, že svojou autoritou pastierov cirkvi na Slovensku ochránia naše chrámy od toho, aby sa stali miestom politickej kampane a aby boli miestom, kde nejde o politickú príslušnosť a politické záujmy, ale o duchovný život ľudí bez ohľadu na ich politické názory,“ uviedla Remišová s tým, že verí, že aj naďalej budú kostoly miestami bez zasahovania mocenských a politických záujmov, či dokonca politickej kampane priamo pri oltároch.
Zdroj: SITA.sk - Migaľ zverejnil video pri oltári. Remišová hovorí o zneužívaní kostola na politickú kampaň – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a kandidát na župana Prešovského samosprávneho kraja Samuel Migaľ čelí kritike za propagáciu svojej politickej kampane priamo v kostole.
Predsedníčka strany Za ľudí a opozičná poslankyňa Veronika Remišová upozornila na videozáznam, ktorý Migaľ zverejnil na svojich sociálnych sieťach, kde stojí pri oltári počas alebo bezprostredne po svätej omši za prítomnosti kňaza a asistencie.
„V týchto dňoch nás kontaktovali členovia katolíckej cirkvi z celého Slovenska s upozornením na videozáznam, ktorý zverejnil na svojej stránke minister Samuel Migaľ, aktuálne aj kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Na videu minister stojí priamo pri oltári, zjavne v čase konania alebo tesne po skončení svätej omše, za prítomnosti kňaza a asistencie, čo mnohých veriacich pobúrilo a pohoršilo,“ informuje Remišová.
Podľa Remišovej nejde len o prítomnosť politika v kostole, ale o to, že sa táto aktivita odohrávala v priestore, ktorý je pre veriacich najsvätejší. „Nešlo len o prítomnosť aktívneho politika, ktorý si takýmto spôsobom robil kampaň, ale aj o to, že sa odohrávala v priestore pre veriacich najposvätnejšom, absolútne nevhodným spôsobom, ktorý potom minister a kandidát na predsedu samosprávneho kraja prezentoval na svojich sociálnych sieťach,“ vyhlásila poslankyňa.
Remišová zároveň vyzvala Konferenciu biskupov Slovenska, aby zasiahla a zabránila, aby sa kostoly stali miestom politických kampaní. „Obraciame sa preto na biskupov Slovenska s nádejou, že svojou autoritou pastierov cirkvi na Slovensku ochránia naše chrámy od toho, aby sa stali miestom politickej kampane a aby boli miestom, kde nejde o politickú príslušnosť a politické záujmy, ale o duchovný život ľudí bez ohľadu na ich politické názory,“ uviedla Remišová s tým, že verí, že aj naďalej budú kostoly miestami bez zasahovania mocenských a politických záujmov, či dokonca politickej kampane priamo pri oltároch.
Zdroj: SITA.sk - Migaľ zverejnil video pri oltári. Remišová hovorí o zneužívaní kostola na politickú kampaň – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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