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16. júna 2026

Roberta Metsolová preverí kontakty europoslanca s Moskvou, spomína sa aj Smer


Tagy: protiruské sankcie ruská anexia Krymu Rusko-ukrajinský konflikt

Predsedníčka Európskeho parlamentu žiada preveriť, či luxemburský europoslanec neporušil pravidlá pri rokovaniach s ruskými predstaviteľmi. Predsedníčka



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carney_epc_summit_1624_ 676x476 16.6.2026 (SITA.sk) - Predsedníčka Európskeho parlamentu žiada preveriť, či luxemburský europoslanec neporušil pravidlá pri rokovaniach s ruskými predstaviteľmi.

Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová požiadala Poradný výbor pre správanie poslancov, aby preveril kontakty luxemburského europoslanca Fernanda Kartheisera s ruskými predstaviteľmi. Vyplýva to z listu, ktorý mal k dispozícii portál Politico.



Rusko navštevuje často


Kartheiser v posledných mesiacoch absolvoval najmenej štyri videohovory s poslancami ruskej Štátnej dumy a dvakrát navštívil Rusko.


Tvrdí, že jeho cieľom je podporiť parlamentnú diplomaciu a prispieť k hľadaniu mierového riešenia vojny na Ukrajine.


Naposledy sa začiatkom júna zúčastnil na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade, ktoré je považované za prestížne podujatie ruského prezidenta Vladimira Putina, tzv. Putinov Davos.



Spoločné vyhlásenie s Dumou


Metsolová vyjadrila znepokojenie nad spoločným vyhlásením, ktoré Kartheiser podpísal spolu s predstaviteľmi Dumy.


Obe strany sa v ňom zaviazali „pokračovať a prehlbovať“ vzájomnú spoluprácu. Podľa predsedníčky EP takéto kroky „vyvolávajú vážne obavy“, pretože môžu „nesprávne prezentovať postoj Európskeho parlamentu“.



Vstup zakázaný


Európsky parlament prerušil oficiálne kontakty s ruskými zákonodarnými orgánmi už po anexii Krymu v roku 2014. Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 navyše zakázal ruským predstaviteľom vstup do svojich priestorov.


Prípad zároveň upozornil na skupinu europoslancov, ktorí napriek politickej izolácii Moskvy udržiavajú kontakty s Ruskom.


Kartheiser odmietol zverejniť mená všetkých účastníkov svojich stretnutí s predstaviteľmi Kremľa.



Smer Moskva


Medzi europoslancami, ktorí však navštívili Moskvu počas osláv Dňa víťazstva v máji 2025, boli podľa dostupných informácií aj zástupcovia nemeckej Aliancie Sahry Wagenknechtovej, europoslanci za stranu Smer a cyperský europoslanec Fidias Panajiotu.



Prídu o náhrady


„Je potrebné rešpektovať dôstojnosť a dobré meno parlamentu,“ pripomenula Metsolová. Dodala, že lídri politických skupín sa zhodli, že existujúce sankcie voči Rusku by jednotliví poslanci nemali obchádzať prostredníctvom individuálnych stretnutí.


Ak poradný výbor zistí porušenie pravidiel transparentnosti alebo etického kódexu, europoslancovi môžu hroziť sankcie vrátane pozastavenia účasti na parlamentných aktivitách či straty finančných náhrad.




Zdroj: SITA.sk - Roberta Metsolová preverí kontakty europoslanca s Moskvou, spomína sa aj Smer © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: protiruské sankcie ruská anexia Krymu Rusko-ukrajinský konflikt
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