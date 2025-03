Remišová reaguje na Kaliňákov argument o vile v Chorvátsku, na všetkých má platiť rovnaký meter

Vo vlastníctve manželky

Porušenie zákona

Porušenie zákonnej povinnosti

16.3.2025 (SITA.sk) - Minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) ľuďom odkazuje, že keď sa im to nehodí, nemusia dodržiavať zákony alebo platiť dane či pokuty. Vyhlásila to predsedníčka parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcii Veronika Remišová hnutie Slovensko ).Reagovala tak na argument Kaliňáka, že vilu vo vlastníctve jeho manželky v Chorvátsku neuviedol v majetkovom priznaní, pretože Remišová by nezákonne zverejnila o nej informácie.„Predsedníčkou výboru pre nezlučiteľnosť funkcií som od parlamentných volieb 2023 a ani jedinýkrát som sa nevyjadrovala a ani neinformovala o rodinných príslušníkoch, či už opozičných, alebo koaličných poslancov. Riadim sa tým, že zákon sa musí dodržiavať a na všetkých má platiť rovnaký meter,“ zdôraznila Remišová.Ako ďalej pripomenula, minister obrany má 24 hodín denne, sedem dní v týždni po zuby ozbrojenú ochranku a v majetkovom priznaní má na internete zverejnený byt, v ktorom aj s rodinou býva, tak ako to majú aj ostatní verejní funkcionári.„Kaliňák priznal, že úmyselne porušil nie obyčajný zákon, ale ústavný zákon, pretože si povedal, že to je tak pre neho výhodnejšie,“ uviedla Remišová.Remišová je podľa vlastných slov presvedčená, že vilu minister zatajil preto, aby sa ľudia nedozvedeli, v akej spoločnosti sa v Chorvátsku pohybuje.„Takto môže ťažko predseda Smeru Robert Fico hovoriť, že má rád finančné skupiny ako koza nôž, keď si podpredseda strany Robert Kaliňák z celého sveta vyberie za susedov práve pána (Jaroslava) Haščáka alebo (Jozefa) Brhela,“ dodala opozičná poslankyňa.Minister obrany Robert Kaliňák v relácii V politike spravodajskej televízie TA3 zdôraznil, že vilu nepriznal v majetkovom priznaní z dôvodu, že predsedníčka výboru pre nezlučiteľnosť funkcii Veronika Remišová by informácie o nej vyniesla na verejnosť, aj keď by mali ostať neverejné, ako sú podľa zákona informácie o majetku rodinných príslušníkov verejných funkcionárov.„Ja som to urobil s tým vedomím, že viem, že by porušila tú zákonnú povinnosť,“ vyhlásil minister s tým, že štát nie je schopný garantovať práva, ako je súkromie rodiny politikov.Kaliňák tiež povedal, že v prípade, že by pre nepriznanie vily dostal pokutu, zaplatí ju. „Vždy, keď som bol v opozícii, ma odpočúvali, dávali to von. Bol som v nezákonnej väzbe,“ zdôraznil Kaliňák s tým, že v súvislosti s vilou urobil úkony, ktoré z jeho pohľadu vylučujú protiprávnosť.„Ja som využil to, čo nám naša ústava dáva, pretože vždy máte možnosť chrániť niektoré veci aj osobne,“ dodal Kaliňák.